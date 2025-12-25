«Έφυγε» από τη ζωή ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον (pic)
Ο θρύλος του βρετανικού συλλόγου, Τζον Ρόμπερτσον, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.
Στη θλίψη και τη στεναχώρια βυθίστηκε η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Τζον Ρόμπερτσον.
Ο Σκωτσέζος αγωνίστηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ από το 1970 έως το 1983 και στη συνέχεια έπαιξε για μια διετία στην Ντέρμπι Κάουντι, πριν επιστρέψει στους Reds τη σεζόν 1985/1986, για να κλείσει την καριέρα του με τα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας. Ο Τζον Ρόμπερτσον αγωνίστηκε περίπου σε 400 παιχνίδια με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στα δύο ευρωπαϊκά που κατέκτησαν οι Reds.
Πιο συγκεκρμένα, είχε την ασίστ στο γκολ του Φράνσις στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979 (1-0), ενώ σκόραρε το μοναδικό τέρμα στον αντίστοιχο τελικό που κέρδισε η βρετανική ομάδα το 1980 απέναντι στο Αμβούργο (1-0).
Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:
«Με λύπη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπητού φίλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.
Ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου μας και δύο φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το απαράμιλλο ταλέντο, η ταπεινότητα και η ακλόνητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγαπούσαν.
Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπο… Ο καλύτερός μας».
Η σχετική ανάρτηση:
We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.
A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.
Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu
— Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025
