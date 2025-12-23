Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραούλ Χιμένες στο 45+5’, η Φούλαμ επικράτησε εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0, για την 17η αγωνιστική της Premier League. Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 23 βαθμούς και ανέβηκαν στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική η Φούλαμ παίζει εκτός έδρας με την Γουέστ Χαμ (27/12, 17:00), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι (27/12, 14:30).

Η Νότιγχαμ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 10ο λεπτό απείλησε με τον Ζεσούς, αλλά το σουτ του Βραζιλιάνου έφυγε πάνω από την εστία του Λένο. Η Φούλαμ δημιούργησε την πρώτη της καλή ευκαιρία στο 37’ με τον Κέβιν, αλλά το σουτ του κόντραρε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ. Στο 39’ ο Λούκας σούταρε δυνατά από πλεονεκτική θέση, αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 42’ το σουτ του Χιμένες έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βίκτο

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Φούλαμ κέρδισε πέναλτι και ο Χιμένες από την άσπρη βούλα έκανε το 1-0. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου η Νότιγχαμ είχε δύο ευκαιρίες με τον Χάντσον-Οντόι, ενώ στο 62’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Γκιμπς Ουάιτ, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, αλλά παρά την πίεση που άσκησαν δεν τα κατάφεραν, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 1-0.

Οι συνθέσεις:

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Κουένκα, Ρόμπινσον, Λούκιτς, Μπέργκε (66’ Κέρνεϊ), Γουίλσον (86’ Αντάμα), Σμιθ Ρόου (86’ Ντιοπ), Κέβιν (78’ Κινγκ), Χιμένεζ (86’ Ασαρέ)

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Βίκτορ, Σαβόνα (81’ Ζιντσένκο), Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Ντούγκλας Λουίζ (73’ Ντομίνγκεζ), Χάτσινσον, Γκιμπς-Ουάιτ (73’ ΜακΑτί), Χάντσον-Οντόι (90+2’ Καλιμουέντο), Ιγκόρ Ζεσούς (72’ Αβονίγι)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι 2-2

(4′, 20′ Βολτεμάντε – 49′ Ρις Τζέιμς, 66′ Ζοάο Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1

(67′ Σεμένιο – 90′ Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0

(5′, 69′ Χάαλαντ, 38′ Ρέιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2

(63′, 83′ Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2

(83′ Ριτσάρλισον – 56′ Ίσακ, 66′ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1

(27′ Γκιόκερες)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1

(38′, 45′ Κάλβερτ Λιούιν, 60′ Αμπάντου, 90’+11′ Σταχ – 90’+2′ Ντεβένι)

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

(45′, 57′ Ρότζερς – 45’+3′ Κούνια)

Δευτέρα 22/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0

(45+5′ πέν. Χιμένες)

Η βαθμολογία στην Premier League σε 17 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

26/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ