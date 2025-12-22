Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Μπορεί οι ποδοσφαιριστές σε κορυφαίο επίπεδο να αμείβονται με μεγάλες χρηματικά ποσά, όμως εξίσου μεγάλες είναι και οι υποχρεώσεις τους. Όπως για παράδειγμα να διατηρούν το βάρος τους σε συγκεκριμένα κιλά και μία από τις δυσκολότερες περιόδους για να μην… ξεφύγουν είναι η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Γι’ αυτό και ο Πεπ Γκουαρδιόλα έστειλε «τελεσίγραφο» στους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Καταλανός τεχνικός ξεκαθάρισε ποιος όποιος πάρει τρία κιλά θα μείνει στο Μαντσεστερ! «Θέλω να δω πώς θα επιστρέψουν. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Φανταστείτε έναν παίκτη που τώρα είναι τέλειος, αλλά επιστρέφει με τρία κιλά παραπάνω. Αυτός θα μείνει στο Μάντσεστερ, δεν θα ταξιδέψει για το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (27/12)», είπε ο Γκουαρδιόλα που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του τριήμερο ρεπό για να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους στις γιορτές.

Αν και η Σίτι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (39β. οι κανονιέρηδες, 37 οι πολίτες) ο πάντα απαιτητικός Γκουαρδιόλα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του κάτι που εξέφρασε στο τελευταίο ματς παρά το 3-0 επί της Γουέστ Χαμ. «Οι παίκτες μού ζήτησαν να ακυρώσω την προπόνηση της Κυριακής και είπα όχι, γιατί δεν έπαιξαν αρκετά καλά. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα».

Άλλωστε η Μάντσεστερ Σίτι έχει μπροστά της ένα δύσκολο πρόγραμμα στις γιορτές καθώς στις 27 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ την Πρωτοχρονιά κόντρα στη Σάντερλαντ και πάλι μακριά από την έδρα της.

Σε δηλώσεις του ο έμπειρος τεχνικός έχει σημειώσει για το θέμα του ρεπό πως «…είναι απαραίτητο για να «καθαρίσει» το μυαλό των παικτών, αρκεί η επιστροφή τους να γίνει με τον επαγγελματισμό που απαιτεί η μάχη για τον τίτλο της Premier League».

Πάντως όσον αφορά την προειδοποίηση στους παίκτες του για το θέμα των κιλών όντως στο παρελθόν ο Γκουαρδιόλα έχει αφήσει παίκτες εκτός προπονήσεων έως ότου φτάσουν και πάλι στο ιδανικό βάρος, ενώ να θυμίσουμε πως έχει νιώσει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη Κάλβιν Φίλιπς αφού πρώτα τον είχε χαρακτηρίσει δημοσίως «υπέρβαρο» μετά το Μουντιάλ του 2022.