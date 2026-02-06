sports betsson
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»
Ποδόσφαιρο 06 Φεβρουαρίου 2026, 18:12

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»

Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ που οι περγαμηνές του τον έφεραν να κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα στην Ιταλία με την Φιορεντίνα, να παίζει βασικός σε δύο τελικούς του Conference, αλλά στα 28 του να έχει αντιμετωπίσει δύο ρήξεις χιαστών.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ο Κριστιάν Κουαμέ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΠΑΕ Άρης. Ο 28χρονος Ιβοριανός είναι ένας ποδοσφαιριστής του οποίου η αξία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, μπορεί όμως κάλλιστα να αμφισβητηθεί η ετοιμότητά του και το κατά πόσο μπορεί να μπει και να προσφέρει άμεσα στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Βλέπετε δύο χιαστοί είναι αυτοί που έχει υποστεί στην καριέρα του. Έναν γύρω στα 22 κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την U23 της χώρας του, και ο οποίος του στέρησε τη μεταγραφή από την Τσιταντέλα με την Κρίσταλ Πάλας. Κι έναν πέρσι τον Απρίλιο που τον κράτησε εκτός δράσης ως τα τέλη του περασμένου Νοέμβρη και ο οποίος ουσιαστικά τον οδήγησε στην «πόρτα της εξόδου» από τη Φιορεντίνα.

YouTube thumbnail

Ο πρώτος χιαστός βεβαίως μπορεί να του στέρησε την καριέρα στην Αγγλία, δεν του στέρησε όμως την καριέρα σε ένα άλλο κορυφαίο πρωτάθλημα όπως η Serie A . To 2021 οι «Βιόλα» δεν το σκέφτηκαν πολύ προκειμένου να «σκάσουν» 15.5 εκατομμύρια ευρώ στη Τζένοα για να κάνουν δικό τους τον Κριστιάν Κουαμέ. Και δεν λάθεψαν.

Κι αυτό καθώς ο θηριώδης ποδοσφαιριστής έγραψε 155 συμμετοχές με την ομάδα της Φλωρεντίας τις περισσότερες που έχει κάνει ο 28χρονος στην καριέρα του. Βεβαίως αν και επιθετικός είχε περισσότερες ασίστ (17) από γκολ (11) στην Φιορεντίνα, ενώ συνολικά σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί έχει 56 γκολ και 45 τελικές πάσες. Γι αυτό παρά το μπόι του, 1,93μ. έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στις πτέρυγες, ως εξτρέμ δηλαδή.

Αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του Κριστιάν Κουαμέ, θυμίζει Αμπουμπακάρ Καμαρά στο πιο πιο ψηλό του. Δηλαδή έναν ποδοσφαιριστή που είναι περισσότερο αθλητής, που τρέχει και καλύπτει αποστάσεις, παρά έχει την ικανότητα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία από τον προπονητή του Βιτσέντζο Ιταλιάνο στη Φιορεντίνα ως βασικό αριστερό εξτρέμ στους δυο σερί τελικούς του Conference League που συμμετείχαν οι «Βιόλα». Ο ένας το 2023 κόντρα στην Γουέστ Χαμ με τους Άγγλους να επικρατούν με 2-1 και με τον Ιβοριανό να γίνεται αλλαγή στο 61′. Και ο άλλος το 2024 στο γήπεδο της ΑΕΚ, κόντρα στον Ολυμπιακό φυσικά, στον οποίοι οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0. Ο Κουαμέ είχε μια μεγάλη ευκαιρία αλλά νικήθηκε από τον

Να σημειώσουμε εξάλλου ότι περίπου δύο χρόνια πριν το όνομά του νυν παίκτη του Άρη είχε βρεθεί και στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, ενώ για χάρη του είχε εν ενδιαφερθεί και η Ίντερ. Όταν ήταν στα «ντουζένια» του όλα αυτά. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή του οποίου η χρηματιστηριακή αξία είχε φτάσει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα συνολικά ποσά των μεταγραφών του αποτιμώνται στα 23,98 εκατομμύρια.

«Φρέσκα κουλούρια» θα πει κάποιος και όντως αυτό μετράει στον αθλητισμό. Τι έχεις κάνει στην τελευταία δουλειά σου. Μπορεί τη σεζόν 22-23  ο Κριστιάν Κουαμέ να έχει γράψει 43 εμφανίσεις, την επόμενη (23-24), 38 και πέρσι (24-25) 36′, όμως φέτος μετρά μόλις 5 (2 στο Conference, 2 στη Serie A και 1 στην Primavera) με συνολικό χρόνο στο γρασίδι 188 λεπτά.

YouTube thumbnail

Κι εδώ έρχεται το ερώτημα. Αξίζει ο Άρης να ρισκάρει με έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, ειδικά από τη στιγμή που έχει ήδη αρκετούς επιρρεπείς στους τραυματισμούς; Επίσης χρειαζόταν και 4ο επιθετικό έχοντας ήδη Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρελά; Κι αν συνυπολογίσουμε και τον Δώνη που μπορεί αν δώσει λύσεις και ως φορ τότε πάμε στους πέντε. Θα πει κανείς από όλους αυτούς μόνο ο Μορόν έχει σταθερή παρουσία καθώς οι υπόλοιποι περισσότερο είναι εκτός παρά… εντός δράσης λόγω τραυματισμών.

Μήπως οι κίτρινοι σκοπεύουν να παραχωρήσουν κάποιον/ους μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου; Μήπως ο Κριστάν Κουαμέ υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ; Κι εκεί φαίνεται να έχει λύσεις ο Χιμένεθ πλέον. Όλα αυτά λοιπόν μένουν να απαντηθούν λίαν συντόμως…

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Ποδόσφαιρο 06.02.26

Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στα 41 του, ο Ερικ Λάμπρεχτς, ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA

Βάιος Μπαλάφας
