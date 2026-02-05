«Κρούση» του Άρη στον Κουαμέ, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ο Άρης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Την υπόθεση για το ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό από την Ακτή Ελεφαντοστού έφερε πρώτος στο προσκήνιο ο Νικολό Σίρα, ενώ επιβεβαίωση ήρθε και από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος κάνει λόγο για επίσημη πρόταση.

Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή όσο και στα «φτερά» και κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Είναι διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, ενώ το συμβόλαιο του με τους «βιόλα» έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Η Φιορεντίνα τον αγόρασε το 2020 από την Τζένοα έναντι 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε, επίσης, μεταξύ άλλων στις Άντερλεχτ και Έμπολι. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έκανε πέντε εμφανίσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ΠΑΕ Άρης δεν υπάρχει, ακόμα, επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο θέμα.