«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ερασιτέχνη, ενώ εκτός από πλήθους κόσμου, παραβρέθηκαν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, καθώς και ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου, Μανόλο Χιμένεθ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ Άρης:

«Ράγισαν καρδιές στο τρισάγιο που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 01/02 στη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια από τη «μαύρη» 1η Φεβρουαρίου του 2022, όταν ο 19χρονος φίλος του ΑΡΗ δολοφονήθηκε στην περιοχή Χαριλάου. Σήμερα πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τρισάγιο που τέλεσε ο Α.Σ. ΑΡΗΣ για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.

Στο τρισάγιο παραβρέθηκε το προεδρείο του Α.Σ. ΑΡΗΣ, αλλά και εκπρόσωποι των τμημάτων του Ερασιτέχνη. Επίσης, παρόντες ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, η σύσσωμη διοίκηση, αλλά και στελέχη της ΚΑΕ και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, παρόντος και του προπονητή. Μανόλο Χιμένεθ.

Ο κόσμος απέτισε φόρο τιμής στον Άλκη, με την ευχή να μην υπάρξουν άλλα θύματα τυφλής οπαδικής βίας».