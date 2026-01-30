newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 12:56
Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πατέρας του Άλκη Καμπανού: Όσοι ανάψουν κερί για το παιδί μου, να το κάνουν και για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 19:42

Πατέρας του Άλκη Καμπανού: Όσοι ανάψουν κερί για το παιδί μου, να το κάνουν και για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού έστειλε το δικό του μήνυμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Spotlight

Την Κυριακή συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Με αφορμή την τραγική συγκυρία με τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Ρουμανία, ο Αριστείδης Καμπανός έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε αυτά τα άσχημα γεγονότα και με το εργοστάσιο στη Βιολάντα και με τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αγαπούσαν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν τον αγώνα και έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είναι άσχημο να χάνονται ζωές νέων με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο, που μπορώ να κάνω είναι να δώσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, δύναμη, κουράγιο και να πούμε μία ευχή, που στο τέλος ίσως καταντήσει γραφική ‘όχι πλέον άλλα θύματα στον χώρο του αθλητισμού’», ανέφερε αρχικά ο Αριστείδης Καμπανός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παλεύει για την εξάλειψη της οπαδικής βίας» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ3.

«Ήθελα να βλέπω κασκόλ και των άλλων ομάδων στον χώρο μνήμης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, κασκόλ του Άρη, του Ηρακλή και των υπόλοιπων για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς», ανέφερε ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού ενώ κάλεσε τους πολίτες να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στον ισόγειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, στην οδό Άλκη Καμπανού 23 (γωνία με Πλαστήρα),τις ώρες 09:00-13:00.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη προσφορά προς κάθε άνθρωπο και πολύτιμο τρόπο υποστήριξης του πανανθρώπινου δικαιώματος στη ζωή.

Στην μνήμη του Άλκη το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου καλεί και φέτος σε εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να σωθεί κάθε ανθρώπινη ζωή που έχει ανάγκη το αίμα.

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας, Παναγιώτα Κωνσταντινίδου έστειλε το δικό της μήνυμα για τη συγκεκριμένη δράση, κάλεσε τον Αριστείδη Καμπανό στην αιμοδοσία και τόνισε πως ελπίζει ότι ο Άλκης θα χαμογελά από εκεί ψηλά, βλέποντας αυτές τις πρωτοβουλίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δημοσιεύει νέες σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν
ΗΠΑ 30.01.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δημοσιεύει νέες σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν

Περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα από τα αρχεία Έπσταϊν - Η κυκλοφορία τους έρχεται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε σε νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς
Με κρυπτονομίσματα 30.01.26

Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς

Οι ανακριτές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον ύποπτο σε διευθύνσεις που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με μια οντότητα που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία
Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών
Κίνδυνος 30.01.26

Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών

Δεκατρείς χώρες υπό την Ολλανδία ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο του ΔΟΑΕ να συνεδριάσει, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες
Δολοφονία CEO 30.01.26

ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες

Η περιφερειακή δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή. Υποστήριξε ότι είναι νομικά ασύμβατες με τις κατηγορίες για παρακολούθηση που αντιμετωπίζει ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο