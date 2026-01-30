Πατέρας του Άλκη Καμπανού: Όσοι ανάψουν κερί για το παιδί μου, να το κάνουν και για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ

Την Κυριακή συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Με αφορμή την τραγική συγκυρία με τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Ρουμανία, ο Αριστείδης Καμπανός έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες βιώσαμε αυτά τα άσχημα γεγονότα και με το εργοστάσιο στη Βιολάντα και με τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αγαπούσαν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν τον αγώνα και έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Είναι άσχημο να χάνονται ζωές νέων με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο, που μπορώ να κάνω είναι να δώσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, δύναμη, κουράγιο και να πούμε μία ευχή, που στο τέλος ίσως καταντήσει γραφική ‘όχι πλέον άλλα θύματα στον χώρο του αθλητισμού’», ανέφερε αρχικά ο Αριστείδης Καμπανός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παλεύει για την εξάλειψη της οπαδικής βίας» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ3.

«Ήθελα να βλέπω κασκόλ και των άλλων ομάδων στον χώρο μνήμης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, κασκόλ του Άρη, του Ηρακλή και των υπόλοιπων για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς», ανέφερε ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού ενώ κάλεσε τους πολίτες να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στον ισόγειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, στην οδό Άλκη Καμπανού 23 (γωνία με Πλαστήρα),τις ώρες 09:00-13:00.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη προσφορά προς κάθε άνθρωπο και πολύτιμο τρόπο υποστήριξης του πανανθρώπινου δικαιώματος στη ζωή.

Στην μνήμη του Άλκη το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου καλεί και φέτος σε εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό να σωθεί κάθε ανθρώπινη ζωή που έχει ανάγκη το αίμα.

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας, Παναγιώτα Κωνσταντινίδου έστειλε το δικό της μήνυμα για τη συγκεκριμένη δράση, κάλεσε τον Αριστείδη Καμπανό στην αιμοδοσία και τόνισε πως ελπίζει ότι ο Άλκης θα χαμογελά από εκεί ψηλά, βλέποντας αυτές τις πρωτοβουλίες.