Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία»
Ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, ζήτησε δικαιοσύνη για τη δολοφονία του γιου του, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη στη Θεσσαλονίκη.
Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε, σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.
Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».
Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μεταφέρθηκαν οι πέντε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.
Ένταση έξω από τα δικαστήρια
Εν τω μεταξύ νωρίτερα επικράτησε ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.
Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.
Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.
