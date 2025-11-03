Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Ένταση πριν την έναρξη της δίκης στο Εφετείο
Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη δίκη για τη δολοφονία Καμπανού.
Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.
Στο εδώλιο σήμερα θα καθίσουν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Οι επτά είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη
Σύμφωνα με το thestival, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κινήθηκε προς την είσοδο των Δικαστηρίων από την οδό 26ης Οκτωβρίου και πέταξε αντικείμενα προς άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.
Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στα Δικαστήρια απώθησαν τα άτομα με τη χρήση χημικών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Άλκης έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.
Ουσιαστικά, όμως, η δίκη -εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής)- θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.
Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.
Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.
