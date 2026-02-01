Τελετή μνήμης για τον Άλκη Καμπανό, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του – Άναψαν συμβολικά 19 κεριά (pics)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/1), στις 20:00, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Άλκη Καμπανού στο σημείο όπου πριν από τέσσερα χρόνια δολοφονήθηκε ο άτυχος 19χρονος, από 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ (καταδικασμένοι πλέον σε πολυετή φυλάκιση).

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη» πραγματοποίησε μια όμορφη εκδήλωση μνήμης, στην οποία έδωσε το «παρών» αρκετός κόσμος και φυσικά οι γονείς του αδικοχαμένου νεαρού φιλάθλου του Άρη.

Μεταξύ άλλων οι παρευρισκόμενοι ανάψαν 19 κεριά όσα και τα χρόνια της ζωής του, ενώ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή. Μόλις αυτό ολοκληρώθηκε ακούστηκε τρεις φορές το σύνθημα «Άλκη ζεις, εσύ μας οδηγείς», που ακούστηκε τρεις φορές. .

Επίσης ερμηνεύτηκαν δύο τραγούδια αφιερωμένα στη μνήμη του 19χρονου, παρουσία των δημιουργών τους: το «Καλό ταξίδι Άλκη» και το «Μη με χτυπάτε άλλο», τα οποία γράφτηκαν ως φόρος τιμής και ως μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης φόρτισης συγκίνησης, με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της μνήμης του Άλκη ζωντανής και την ανάγκη για μηδενική ανοχή στη βία.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού