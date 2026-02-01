«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού (pic)

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού σε μία είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα.

Και αυτό μόνο και μόνο επειδή ο 19χρονος υποστήριζε μία διαφορετική ομάδα από τους δολοφόνους…

Η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, κυρία Μελίνα Κακουλίδου, συγκλόνισε στην επέτειο των τεσσάρων ετών και αφιέρωσε ένα συγκινητικό ποίημα στον γιο της, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…».

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης

είναι εδώ…

Πώς να από λησμονήσω

αυτό που είναι ζωή

Κομμάτι από μένα

Σώμα μου και ψυχή…

Γιατί να μην αρχίζει

ο Φλεβάρης απ’ τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη

μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει

Εγώ θα σου μιλώ

Του πόνου σου να πάρω

Όλο το μερικό…

Σένα σε λένε Άλκη

Και πάντα θα είσαι εδώ

Και εγώ η Μελίνα η μάνα

Πρέπει να ζω για δυο…

1 Φεβρουαρίου 2026».

Η ανάρτηση της μητέρας του Άλκη Καμπανού: