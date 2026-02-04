Άρης: Στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χουάρες ο Μόντσου

Τα τυπικά απομένουν μόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Μόντσου Ροντρίγκεθ στη Χουάρες. Ο Ισπανός μέσος δεν είχε παραβρεθεί στις δύο τελευταίες προπονήσεις του Άρη και ταξίδεψε στο Μεξικό, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όταν, βέβαια, βρεθεί η «χρυσή» τομή στις συζητήσεις των ανθρώπων του Άρη με την ομάδα της Τσιουάουα.

Ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει σε όλα με τους Μεξικανούς και αυτό που απομένει είναι να ξεκαθαρίσει το καθεστώς της μετακίνησής του στη Χουάρες. Φαίνεται ότι αυτό θα γίνει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με τη μορφή δανεισμού, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές, ώστε να προλάβει να αποκτήσει έναν μέσο μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Χόνγκλα φαίνεται ότι θα προλάβει να αγωνιστεί και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο παρτενέρ του Ράτσιτς στα χαφ.