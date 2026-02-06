Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Έτοιμος να ολοκληρώσει την πέμπτη του μεταγραφή για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο είναι ο Άρης, καθώς συμφώνησε σε όλα με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ, που αναμένεται να ταξιδέψει εντός της Παρασκευής (6/2, 12:30) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος Ιβοριανός επιθετικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του.

Κόστισε 15 εκατ. στη Φιορεντίνα ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις της επίθεσης. Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στις Άντερλεχτ, Έμπολι και Τζένοα, ενώ από την τελευταία τον αγόρασε το 2020 η Φιορεντίνα έναντι 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι, επίσης, κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Είναι πιθανό να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ και να τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.