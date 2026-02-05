Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Την ώρα που ο Μόντσου βρίσκεται στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χουάρες, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Μπέντζαμιν Γκαρέ ως δανεικού από τη Βάσκο ντα Γκάμα μέχρι τις 31/12/2026 και οψιόν αγοράς – Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Λατινικής Αμερικής, ο 25χρονος δεξιός εξτρέμ αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ.

Ο Αργεντινός (κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου), με ύψος 1,72μ., έχει «γράψει» τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του στη ρωσική Σαμάρα (61 με 14 γκολ και 6 ασίστ), ενώ μεταξύ άλλων, έχει περάσει και από την U21 της Μάντσεστερ Σίτι με την οποία αγωνίστηκε 43 φορές πετυχαίνοντας 10 γκολ και 5 ασίστ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης για τον Γκαρέ

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Benjamin Garre με τη μορφή δανεισμού από την βραζιλιάνικη Vasco da Gama μέχρι τις 31/12/2026 και οψιόν αγοράς», αναφέρει η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων.

O Benjamin Antonio Garre, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες.

Ξεκινώντας από την ποδοσφαιρική σχολή της Velez Sarsfield, ο ταλαντούχος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Manchester City το 2016.

Ξεκίνησε από την ομάδα U18 και έφτασε μέχρι την ομάδα U23 της Manchester City, καταγράφοντας ενδιάμεσα συμμετοχές στο UEFA Youth League.

Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε στην πατρίδα του με μεταγραφή στην Racing Club.

Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο ανδρών καταγράφοντας 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας της Αργεντινής.

Το καλοκαίρι του 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός για έξι μήνες στην Huracan, στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (26 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 ασίστ).

Οι καλές εμφανίσεις του Benjamin Garre τράβηξαν το ενδιαφέρον της Krylya Sovetov Samara, η οποία τον αγόρασε τον Γενάρη του 2023. Ακολούθησαν δύο «γεμάτες» σεζόν με 61 συμμετοχές (14 γκολ, 6 ασίστ) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας.

Ο Garre είχε κάνει γνωστό πλέον το όνομά του στη Λατινική Αμερική και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Vasco da Gama έναντι τρίτων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 25χρονος Αργεντινός αγωνίζεται τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά της επίθεσης, αλλά και πίσω από τον επιθετικό.

Από σήμερα ο Benjamin Antonio Garre ανήκει και με τη… βούλα στην οικογένεια του ΑΡΗ!

Bienvenido, Benjamin!

«Να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του Άρη»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ τόνισε:

«Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον ΑΡΗ και έρχομαι με χαρά και ενθουσιασμό στη νέα μου ομάδα.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις τον ΑΡΗ για να ολοκληρωθεί η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θέλω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των ανθρώπων της ομάδας προς το πρόσωπό μου».