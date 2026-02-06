Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Τα τυπικά απομένουν μόνο προκειμένου ο Κριστιάν Κουαμέ να γίνει και επίσημα παίκτης του Άρη, καθώς βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του 28χρονου Ιβοριανού επιθετικού, τον οποίο υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι άνθρωποι του συλλόγου.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του Άρη. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα πάει στη συνέχεια στα γραφεία της ΠΑΕ, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Κουαμέ θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ενώ αναμένεται να έχει και τετ α τετ με τον Μανόλο Χιμένεθ, που, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης, θα αποφασίσει για το πότε θα αγωνιστεί. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ο Άρης κινείται και για την απόκτηση ενός χαφ.