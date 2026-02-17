Άνοιξε το σκορ η Γαλατάσαραϊ, ανατροπή με δύο γκολ του Κουπμάινερς για την Γιουβέντους (vids)
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 15’, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το παιχνίδι με δύο γκολ του Κουπμάινερς (16’, 32’).
Χαμός στο Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους, για την ενδιάμεση φάση του Champions League.
Οι Τούρκοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο σουτ του Γκαμπριέλ Σάρα.
Η χαρά τους, όμως, δεν κράτησε για πολύ. Με τη… σέντρα, η Γιουβέντους ισοφάρισε σε 1-1. Ο Τσακίρ απέκρουσε την κεφαλιά του Καλούλου, αλλά ο Κουπμάινερς πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έφερε το ματς στα ίσια.
Στο 32’ ο ίδιος παίκτης με καταπληκτικό μακρινό σουτ νίκησε τον Τσακίρ και έκανε την ολική ανατροπή για τους Μπιανκονέρι.
