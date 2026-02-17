Άνοιξε το σκορ η Γαλατάσαραϊ, ανατροπή με δύο γκολ του Κουπμάινερς για την Γιουβέντους (vids)

Χαμός στο Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους, για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Οι Τούρκοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο σουτ του Γκαμπριέλ Σάρα.

Η χαρά τους, όμως, δεν κράτησε για πολύ. Με τη… σέντρα, η Γιουβέντους ισοφάρισε σε 1-1. Ο Τσακίρ απέκρουσε την κεφαλιά του Καλούλου, αλλά ο Κουπμάινερς πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έφερε το ματς στα ίσια.

Στο 32’ ο ίδιος παίκτης με καταπληκτικό μακρινό σουτ νίκησε τον Τσακίρ και έκανε την ολική ανατροπή για τους Μπιανκονέρι.