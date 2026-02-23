Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Ιδιαίτερα επικριτικός για την σχέση που έχει αναπτύξει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν σε δηλώσεις του ο πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Σεπ Μπλάτερ.

Μεταξύ άλλων ο 89χρονος Ελβετός «καυτηρίασε» και την κατανομή των αγώνων μεταξύ των τριών διοργανωτών του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αλλά και το νέο φορμάτ με 48 ομάδες.

Αναλυτικότερα μιλώντας -όπως αναφέρει το The Athletic- για τη σχέση που έχουν δημιουργήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της FIFA Ινφαντίνο, οι οποίοι συμφώνησαν (19/2) σε επίσημη συνεργασία με στόχο την αναγέννηση της Γάζας, με τον Ινφνατίνο να εμφανίζεται στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης φορώντας ένα κόκκινο καπέλο «USA» με την ένδειξη «45-47», μια αναφορά στις μη συνεχόμενες προεδρίες του Τραμπ, είπε:

«Η σχέση Τραμπ και Ινφαντίνο άλλαξε το παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε. « Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε όταν ρωτήθηκε για την απονομή στον Τραμπ του εναρκτήριου Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Παίζουμε για την ειρήνη. Δεν είναι αρμοδιότητα της FIFA να απονέμει Βραβείο Ειρήνης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και λαϊκό γεγονός. Το να μετατρέπουμε το ποδόσφαιρο σε πολιτική γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τώρα είναι, για μένα, ακατανόητο».

Να αναφέρουμε ότι την Κυριακή (22/2) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απάλλαξε τον Ινφαντίνο από τις κατηγορίες για φερόμενες παραβιάσεις της πολιτικής ουδετερότητας.

Θυμίζουμε επίσης ότι στο προσεχές Μουντιάλ θα πραγματοποιηθούν 104 αγώνες, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν τους 78 από αυτούς και κάθε παιχνίδι μετά τη φάση των 16. Κάθε ένα από τα τρία έθνη θα φιλοξενήσει τη δική του ομάδα κατά τη φάση των ομίλων, με το Μεξικό να ανοίγει το τουρνουά στις 11 Ιουνίου εναντίον της Νότιας Αφρικής στην Πόλη του Μεξικού.

«Αυτό δεν είναι στο πνεύμα της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου», είπε στο στο Radio Canada. «Δεν είναι σωστό. Βάζοντας τους τρεις μαζί, θα πίστευε κανείς ότι θα είχαν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα. Δεν είναι καλό η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες. Και το να παίζεις σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο ειδικά επειδή δύο από αυτές τις χώρες δεν λαμβάνουν τίποτα άλλο παρά ψίχουλα. Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι οι θεατές. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζες σε όλους».

Εξάλλου να υπογραμμίσουμε πως οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει μια σειρά ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε υπηκόους τεσσάρων χωρών (Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιράν και Αϊτή) που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θυμίζουμε ότι ο Μπλάτερ κατηγορείτο ότι είχε δώσει περίπου 2 εκατ. ευρώ στον πρώην πρόεδρο της UEFA Μισέλ Πλατινί για υπηρεσίες που παρείχε, έχοντας τότε την ιδιότητα του συμβούλου. Μάλιστα, τα χρήματα βγήκαν από τα ταμεία της UEFA.

Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για καθυστερημένη πληρωμή για το συμβουλευτικό έργο του Πλατινί για τη FIFA.

Τον Μάρτιο του 2025 αμφότεροι αθωώθηκαν οριστικά από ελβετικό εφετείο, σε μια υπόθεση που κράτησε για χρόνια.