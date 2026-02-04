Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ιφαντίνο μπήκε σε μια λίστα συλλήψεων και θανάτου της Ουκρανίας, με την ονομασία «ο Ειρηνοποιός», η οποία επίσημα ανήκει σε μια ΜΚΟ και ανεπίσημα συγκεντρώνει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες και δίνει πληροφορίες σε αυτές. Βάσει των δημοσιευμάτων της σελίδας myrotvorets, έχουν συλληφθεί περίπου 1.000 άτομα τα οποία θεωρήθηκαν ως εχθροί της χώρας.

Στην σελίδα αυτή πολλές φορές αναφέρονται τα άτομα με τις διευθύνσεις τους και τα πλήρη στοιχεία τους και σε περιπτώσεις όπως του πρώην βουλευτή Όλεγκ Καλάσνικοφ η δολοφονία τους ήρθε λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση των στοιχείων τους.

Η σελίδα αυτή ονομάζεται και λίστα προγραφών ή λίστα θανάτου (hit list) και είναι ενεργή τουλάχιστον από το 2014. Στην λίστα υπάρχουν και άλλοι ουκρανοί βουλευτές, ενώ μόνο σήμερα μπήκαν στη λίστα περισσότερα από 10 άτομα.

Ο Ινφαντίνο κατηγορείται για «Ηθική παρακμή» και «συμμετοχή σε πράξεις ανθρωπιστικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας». Αναφέρεται η «συστηματική υποστήριξη και υποβοήθηση των ρωσοφασιστών εισβολέων και κατακτητών» και η «συμμετοχή σε προκλητικές ενέργειες ενημέρωσης και προπαγάνδας της επιτιθέμενης χώρας (Ρωσία)».

Το πλαίσιο της τοποθέτησης Ινφαντίνο στην διαβόητη Kill List της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι επιθυμεί την άρση της τετραετούς απαγόρευσης συμμετοχής της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις, καθώς «δεν έχει επιτύχει τίποτα». Οι ρωσικοί σύλλογοι και η εθνική ομάδα έχουν αποκλειστεί από τους διαγωνισμούς της FIFA και της UEFA από τότε που η χώρα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Αυτή η απαγόρευση δεν έχει επιτύχει τίποτα, έχει απλώς δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο Sky Sports. «Θα βοηθούσε το να μπορούν τα κορίτσια και τα αγόρια από τη Ρωσία να παίζουν ποδόσφαιρο σε άλλες περιοχές της Ευρώπης».

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι η FIFA «δεν πρέπει ποτέ να απαγορεύει σε καμία χώρα να παίζει ποδόσφαιρο λόγω των πράξεων των πολιτικών ηγετών της». «Κάποιος πρέπει να διατηρήσει τις σχέσεις ανοιχτές», πρόσθεσε ο 55χρονος.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίνι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ινφαντίνο «ανεύθυνες» και «παιδιάστικες». «Αποσυνδέουν το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα στην οποία σκοτώνονται παιδιά», δήλωσε ο Μπίνι στο Sky Sports. Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος της FIFA μπήκε στην λίστα των εχθρών της Ουκρανίας.