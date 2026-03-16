Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει τη σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, που ελέγχει το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

NEW: Trump administration plans to announce a multinational naval coalition to escort commercial ships through the Strait of Hormuz. Several countries have agreed in principle to join the escort mission. It remains unclear whether operations will begin during the conflict or… — Clash Report (@clashreport) March 15, 2026



Η εφημερίδα αναφέρει ότι αρκετές χώρες έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συμμετάσχουν στην αποστολή συνοδείας. Το δημοσίευμα έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστήριζε ότι «πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται […] θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν το Στενό ανοιχτό και ασφαλές».

Σε άλλη ανάρτηση είπε ότι οι «Χώρες του Κόσμου» που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του στενού «πρέπει να φροντίσουν γι’ αυτό το πέρασμα». Οι ΗΠΑ θα «βοηθούσαν – ΠΟΛΥ», πρόσθεσε. «Αυτό θα έπρεπε πάντα να είναι μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι», έγραψε.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ή μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ορισμένες κυβερνήσεις διατηρούν επιφυλακτική στάση λόγω των κινδύνων που ενέχει η διεξαγωγή επιχειρήσεων σε ενεργή ζώνη πολέμου, τονίζεται.

Και το δημοσίευμα των Financial Times

Νωρίτερα, οι Financial Times αναφέρουν ότι το ζήτημα αποστολής στα Στενά του Ορμούζ θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται αξιωματούχο με γνώση των εν εξελίξει διαβουλεύσεων, το Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσει πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Ειδικά σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίσουν τον Ιράν σε διμερές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουν για τα εμπορικά πλοία ασφαλή διάπλου από τα Στενά του Ορμούζ.