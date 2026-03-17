Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο – Η ΕΕ οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικός, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ υπογράμμισε ότι αποδοκιμάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και δημιουργούν «σοβαρό οικολογικό ζήτημα, με κίνδυνο επικείμενης περιβαλλοντικής καταστροφής».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», προσθέτοντας πως η ασφάλεια της ηπείρου είναι αδιαίρετη.

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε, «οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείου εκ νέου πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», ενώ επισήμανε πως «τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη», καταλήγοντας πως «ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο, ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, είναι απολύτως καθοριστικός».