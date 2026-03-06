Γεραπετρίτης: Η ανάπτυξη των αμυντικών δυνάμεων της Ελλάδας αφορά την κυριαρχία της χώρας

Ως την πλέον σύνθετη άσκηση που έχει αντιμετωπίσει το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και δεκαετίες περιέγραψε τη διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων από τις εμπόλεμες ζώνες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει την πεποίθηση του πως η Σούδα δεν απειλείται καθώς έχει πλήρη προστασία.

Σε δηλώσεις του αναφορικά με τους επαναπατρισμούς Ελλήνων ο Γεραπετρίτης (ΣΚΑΙ) έκανε λόγο για μία «υπεράνθρωπη προσπάθεια», αφού αυτή αφορά «εμπόλεμες ζώνες, οι οποίες περιλαμβάνουν δέκα κράτη».

Σημείωσε πως υπάρχουν εκτός από τους Έλληνες στις εμπόλεμες ζώνες και αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί σε κράτη της Ανατολικής Ασίας και οι οποίοι λόγω του ότι είχαν ενδιάμεσες πτήσεις είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμιράτα, αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να φτάσουν ως την Αθήνα.

«Σήμερα επέστρεψαν με ασφάλεια στην Ελλάδα περισσότεροι από 200 Έλληνες από το Ντουμπάι, από το Αμπού Ντάμπι. Βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα, από την Αίγυπτο. Κάθε επιχείρηση έχει πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού και τις επόμενες μέρες. Κάθε ημέρα θα έχουμε και περισσότερο κόσμο ο οποίος θα επιστρέφει, τόσο από τα Εμιράτα όσο και από το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ και όλες τις χώρες, το Ισραήλ προφανώς» ανέφερε ο ΥΠΕΞ.

Την ίδια στιγμή επεσήμανε τις δυσκολίες καθώς όπως τόνισε «ο εναέριος χώρος όλων αυτών των κρατών είναι κλειστός. Ανοίγει μόνο αποσπασματικά και περιπτωσιολογικά».

Δεν είχαμε ενημέρωση για επιθέσεις στο Ιράν από τις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στο ταξίδι του στις ΗΠΑ και τη συνάντηση του με τον αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «δεν είχαμε ενημέρωση για την επίθεση των Ισραηλινών και Αμερικανών στο Ιράν».

Όπως είπε ο Γεραπετρίτης κατά την επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον «είχα μία εικόνα της πορείας των συζητήσεων, οι οποίες υπήρχαν στη Γενεύη μεταξύ της αμερικανικής πλευράς και της ιρανικής που αφορούσε το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα. Είχα εικόνα ότι οι συζητήσεις αυτές δεν είχαν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά βεβαίως δεν είχαμε ούτε χρονοδιάγραμμα επιθέσεων, ούτε το στρατηγικό σχέδιο Ισραήλ και ΗΠΑ».

Διαφορετικοί οι στόχοι Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν

Κληθείς να απαντήσεις ποιος είναι ο στόχος των ΗΠΑ και του Ισράηλ στον πόλεμο ανέφερε πως «υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα που μπορεί να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα. Από την πλευρά των Αμερικανών νομίζω είναι πολύ σαφές ότι εκείνο το οποίο έχει πρωταρχική σημασία είναι το Ιράν να βρεθεί σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικού και ωφέλιμου ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος και του βαλλιστικού προγράμματος».

Επεσήμανε ακόμα πως «ενώ για πολλά χρόνια στο παρελθόν μιλούσαμε πρωτίστως για το πυρηνικό πρόγραμμα και πώς δεν θα αναλάβει πυρηνικό όπλο το Ιράν, τώρα μιλούμε πολύ περισσότερο για το βαλλιστικό πρόγραμμα. Αποδείχθηκε εν τέλει ότι το Ιράν με το βαλλιστικό του οπλοστάσιο είναι ικανό να πλήξει ουσιωδώς τις γειτονικές του χώρες και όχι μόνο τις γειτονικές, αλλά ακόμα πιο μακρινές. Άρα είναι ουσιώδης αναβάθμιση και στις συζητήσεις το πώς θα ελεγχθεί το βαλλιστικό αυτό οπλοστάσιο. Άρα νομίζω ο έλεγχος των προγραμμάτων αυτών του Ιράν είναι πρωταρχικός στόχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε σχέση με το Ισραήλ για το Γερπετρίτη είναι προφανές ότι «ο στόχος είναι να μπορέσει να εγκατασταθεί ένα καθεστώς το οποίο θα μπορεί να παρέχει μία ασφάλεια στο κράτος του Ισραήλ και όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και σε όλες τις γειτονικές χώρες, διότι το Ιράν δεν είναι μόνο η εσωτερική εξουσία -και γνωρίζουμε ότι είναι πολυεπίπεδη η εξουσία στο Ιράν- αλλά βεβαίως και οι εκπρόσωποι του Ιράν, οι Χούθι, η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, οι οποίοι αποτελούν μία διαρκή απειλή, δυνητική απειλή για το Ισραήλ».

Συγκεκριμένο το καθεστώς της Σούδας

Ερωτηθείς για την ασφάλεια της Σούδας, ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε πως το καθεστώς της της αμερικανικής βάσης της Σούδας «διέπεται από την αμυντική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όσα μπορούν να γίνουν μέσα στην βάση. Είναι πρωτίστως παροχή ευκολιών στην στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν προσφέρονται για επιθετικές ενέργειες».

Διαβεβαίωσε δε ότι «έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο από την πλευρά των Αμερικανών, αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας».

Σύμφωνα με το Γεραπετρίτη «η κρίση η οποία αυτή τη στιγμή μαστίζει την ευρύτερη Μέση Ανατολή έχει πολύ σημαντικές συνέπειες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν φαίνεται ότι δεν έχει βρει μία σταθερή εξουσία, έναν πυλώνα, δηλαδή μία αλυσίδα η οποία θα παρέχει τις εντολές, δημιουργεί μία ανησυχία, τόσο διότι εκλείπει ο βασικός συζητητής, αλλά επιπλέον διότι αυτό μπορεί να καταστήσει πιο ασύμμετρη την όποια απειλή».

Η Σούδα δεν απειλείται

Επέμεινε δε ότι η Σούδα δεν απειλείται, αλλά «υπάρχει πλήρης προστασία», με τα μέτρα προστασίας να έχουν αναβαθμιστεί, και όπως είπε «η αντιβαλλιστική και αεροπορική ομπρέλα της Ελλάδας έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί. Άρα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια».

Όσον αφορά την αντίδραση της Τουρκίας στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο αλλά και στη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Γεραπετρίτης σημείωσε πως είχε επικοινωνία με όλους τους Υπουργούς της ευρύτερης περιοχής, ακόμη και τον εμπλεκόμενο Λίβανο. Υπογράμμισε πως «η ανάπτυξη των αμυντικών δυνάμεων της Ελλάδας, τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και στην Κύπρο, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κυριαρχία της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν τίθεται προς συζήτηση, ούτε καν προς ενημέρωση. Η διάταξη η αμυντική μας αποφασίστηκε κυριαρχικά. Ειδικώς η ανάπτυξη των δυνάμεων των δύο φρεγατών και των δύο ζευγών αεροσκαφών, μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, είναι ένα ιστορικό αδελφικό καθήκον προς την Κύπρο και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις αμυντικές δυνατότητες να παρέχουμε αυτή την συνδρομή. Αμιγώς αμυντική υποστήριξη, επισημάνω ότι οποιαδήποτε στοχοποίηση της Κύπρου συνιστά στην πραγματικότητα απειλή για όλη την Ευρώπη, διεγείρει το καθήκον αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Να σας πω ότι δεν έχει βεβαίως συζητηθεί προηγουμένως το ζήτημα το πώς θα αναπτυχθούμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι σε μία κατάσταση εμπόλεμη, που βρισκόμαστε σήμερα, είναι απολύτως προφανές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ζήτημα συζήτησης».

Σημείωσε πως η τουρκική ανακοίνωση αντανακλά τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας που «αφορούν το φερόμενο καθεστώς αποστρατικοποίησης των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου».

Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας

Υπογράμμισε πως «οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως ανυπόστατοι, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το καθεστώς των νήσων. Η Ελλάδα έχει το απολύτως ελεύθερο, απαράγραπτο, αδιαίρετο δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες, στην αμυντική της διάταξη χωρίς καμία απολύτως συζήτηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση της Τουρκίας, όπως εκφράζεται, αποτελεί μία αντίδραση. Εμείς την απορρίπτουμε. Δεν έχει υπάρξει προσώρας κάποια άλλη αντίδραση στο πεδίο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εν καιρώ πολέμου, όπου για όλους μας είναι ζωτική η ανάγκη να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, τέτοια ζητήματα είναι απλά αδιάφορα».

Κατά το Γεραπετρίτη «το κρίσιμο είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες, χάρις στις ενέργειες για την ενδυνάμωση της ελληνικής αμυντικής δομής, της ανθεκτικότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευτυχή θέση να μπορούμε να πούμε ότι τόσο το ναυτικό όσο και η αεροπορία μας είναι σε θέση να προστατέψουν αποτελεσματικά κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα».

Η ΕΕ

Αναφερόμενος στην ΕΕ ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως δεν είναι μία ευτυχής στιγμή για αυτή, αφού «η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να ομονοήσει σε ό,τι αφορά τις βασικές θέσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, έχουν υπάρξει σοβαρές διαφοροποιήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι τόσο η οφειλόμενη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, όσο και η αλληλεγγύη η οποία πρέπει να επιδεικνύεται, από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ξαναδεί τα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική της αυτονομία».

Τόνισε δε ότι «η στρατηγική αυτονομία δεν σημαίνει μόνο κοινό εμπόριο, κοινή αγορά, όπως παραδοσιακά επί δεκαετίες θεωρούσαμε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σημαίνει επιπλέον μία ισχυρή άμυνα και μία ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία».

Για ενδεχόμενη ευρωπαϊκή δύναμη στα Στενά του Ορμούζ

Για την οικονομική ασφυξία που μπορεί να προκληθεί από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε τον ευρωπαϊκό στόλο, μαζί και ελληνικά πλοία, να δημιουργούν εκεί έναν διάδρομο ασφαλείας ώστε να μην μπλοκαριστεί πλέον η μεταφορά πετρελαίου, εμπορευμάτων κλπ, ο Γεραπετρίτης σημείωσε πως «η οικονομική ασφυξία που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της παρεμπόδισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η οποία σήμερα παρατηρείται στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία».

«Αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που υπάρχουν τόσο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις τιμές τους, όσο ακόμη ακόμη και για τις πληθωριστικές πιέσεις που θα υπάρξουν σε βασικά αγαθά λόγω της μεγάλης αύξησης των ναύλων και των ασφαλίστρων. Θέλω να σας θυμίσω ότι ήδη υπάρχει μία ευρωπαϊκή αποστολή, η αποστολή «Ασπίδες», η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή ακριβώς για να προστατέψει τον εφοδιασμό μέσω θαλάσσης. Θεωρούμε, και το έθεσα και ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχθές όταν είχαμε τη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαίων, αλλά και σήμερα όπου είχαμε έκτακτη συνεδρίαση με τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου, ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί εξαιρετικά καίριο παράγοντα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, πέρα από το αυτονόητο ότι θα πρέπει να προστατεύεται η ναυτιλία και οι ναυτικοί οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Η Ελλάδα θα θωρακίσει βεβαίως την οικονομία της, όμως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι και ευρωπαϊκό και θα μου επιτρέψετε να πω και οικουμενικό. Το de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην παγκόσμια οικονομία και τροφοδοσίας και πληθωριστικών πιέσεων. Θα υπάρξει συζήτηση επιπλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων για τα επόμενα βήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια της κρίσης

Στο αν υπάρχει εκτίμηση για το πόσο μπορεί να κρατήσει η κρίση, ο Γεραπετρίτης απάντησε αρνητικά.

Επεσήμανε δε ότι «στο σύγχρονο περιβάλλον διπλωματίας, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει καταργηθεί κάθε έννοια προβλεψιμότητας. Η προβλεψιμότητα συνήθως οδηγεί σε επώδυνες διαψεύσεις».

Αναγνώρισε ότι αυτή τη στιγμή «υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Υπάρχει το μέτωπο των χωρών του Κόλπου» καθώς οι επιθέσεις που δέχονται οι χώρες του Κόλπου είναι πολύ περισσότερες σε απόλυτους αριθμούς ακόμη και σε σχέση με τις επιθέσεις που δέχεται το Ισραήλ.

Όπως τόνισε «είναι προφανές ότι πρόκειται για μία παράπλευρη πίεση η οποία ασκείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο».

Κατά το Γεραπετρίτη δύσκολα θα τελείωσει γρήγορα η κρίση και για αυτό το λόγο «θα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυνητικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να αφορούν προφανώς την οικονομία, ενδεχομένως τις όποιες μετακινήσεις πληθυσμών, δηλαδή την μετανάστευση, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν».

Σημαντικό να επιστρέψουμε στη διπλωματία λέει ο Γεραπετρίτης

Κλείνοντας επανέλαβε πως «η θέση της Ελλάδας παραμένει εξαιρετικά σταθερή. Η Ελλάδα είναι ένας παραγωγός ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Έχει αρχές σταθερές και συνεπείς. Έχουμε επενδύσει πάνω στις στρατηγικές μας συμμαχίες, τόσο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις χώρες του Κόλπου, την Ινδία. Έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να λογιζόμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, αλλά να έχουμε και λόγο στις εξελίξεις».

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε πως «είναι σημαντικό να επιστρέψουμε στη διπλωματία και να αφήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις. Πάντοτε η διπλωματική οδός είναι εκείνη η οποία θα φέρει τα πιο βιώσιμα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να δούμε τα ζητήματα της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή».

Υπενθύμισε πως «ο Ιράν ήταν πάντοτε διαχρονικά μία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση. Είναι ένα κράτος πολύ μεγάλο, πολυάριθμο, πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια. Η άσκηση εξουσίας είναι πολυεπίπεδη και άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες πληθυσμών, σε πληγές οι οποίες μπορούν να παραμείνουν επί μακρόν ανοιχτές».

