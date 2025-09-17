Τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη κατά την επίθεση παραστρατιωτικών στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ στο δυτικό Σουδάν, όπως δήλωσαν νοσοκομειακές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων -AFP (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, δυνάμεις των παραστρατιωτικών έξω από την Ελ Φάσερ).

«Αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, άλλοι συνελήφθησαν υπό μυστηριώδεις συνθήκες»

Η Ελ Φάσερ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη στο δυτικό Νταρφούρ που παραμένει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας.

Ο απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι νοσοκομειακές πηγές αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Πολλοί νεκροί ενταφιάστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νότιο τμήμα του καταυλισμού προσφύγων Αμπού Σουκ.

Αυτόπτες μάρτυρες και οργανώσεις εθελοντών αναφέρουν πως παραστρατιωτικοί των ΔΤΥ έχουν προωθηθεί από χθες Δευτέρα στα βόρεια προάστια της Ελ Φάσερ.

«Αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, άλλοι συνελήφθησαν υπό μυστηριώδεις συνθήκες» δήλωσαν, περιγράφοντας κλιμάκωση των συγκρούσεων, βομβαρδισμούς και συνεχείς πτήσεις drones «για δεύτερη διαδοχική ημέρα».

Οι μισοί κάτοικοι είναι παιδιά

Υπό πολιορκία για περισσότερες από 500 ημέρες, η πόλη Ελ Φάσερ φιλοξενεί περίπου 260.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

“We carried our children on our backs. Some walked barefoot. We had no food.” Jamila fled Zamzam, near El Fasher in #Sudan‘s North Darfur, months ago after horrific violence & conflict. No one should have to live like this. We need a humanitarian pause to enter the city NOW. pic.twitter.com/kxmglkjJnf — World Food Programme (@WFP) September 3, 2025

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει υποχρεώσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» – όπως υπογραμμίζει ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ