16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 04:15

Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Spotlight

Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) βομβάρδισαν χθες Σάββατο την πόλη Ελ-Φασέρ, την πολιορκημένη πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, στο Σουδάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 αμάχους και τραυματίζοντας 25 άλλους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, μικρό αγόρι που βρίσκεται στο πιο σοβαρό στάδιο υποσιτισμού στην Ελ-Φασέρ).

Οι βομβαρδισμοί στην Ελ-Φασέρ, πέρα από τους νεκρούς, προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και νέα κύματα εκτοπισμένων

Η πηγή αυτή στο νοσοκομείο της Ελ-Φασέρ, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε πως ο απολογισμός αυτός αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι άλλα ενταφιάσθηκαν από τις οικογένειές τους χωρίς ιατρική φροντίδα, ελλείψει πρόσβασης στις δομές υγείας εξαιτίας της ανασφάλειας.

Πολιορκημένη από το Μάιο του 2024 από τις ΔΤΥ, η Ελ Φασέρ υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που από τον Απρίλιο του 2023 φέρει αντιμέτωπους τους παραστρατιωτικούς με τον σουδανικό στρατό.

Σύμφωνα με την τοπική επιτροπή αντίστασης – μία από τις εκατοντάδες ομάδες εθελοντών που τεκμηριώνουν τις ωμότητες της σύγκρουσης -, η χθεσινή επίθεση περιλάμβανε πυρά βαρύ πυροβολικού με στόχο συνοικίες κατοικιών.

Οι βομβαρδισμοί, που άρχισαν νωρίς το πρωί και διάρκεσαν μέχρι αργά το απόγευμα, προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και νέα κύματα εκτοπισμένων, ανέφερε η επιτροπή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μία από τις πιο φονικές που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα εναντίον της πόλης.

Βομβάρδισαν καταυλισμό

Μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, οι ΔΤΥ βομβάρδισαν επίσης τον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αμπού Σουκ, που πλήττεται από λιμό, σκοτώνοντας αμάχους, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της κοινότητας, και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 20 ανθρώπους, σύμφωνα με πηγές στον καταυλισμό.

Τους τελευταίους μήνες, η Ελ Φασέρ και οι γειτονικοί καταυλισμοί στοχοθετούνται ιδιαίτερα από τις ΔΤΥ μετά την αποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, η οποία ανακατελήφθη τον Μάρτιο από τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ

World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κύπρος 17.08.25

Ρέθυμνο 17.08.25

Κόσμος 17.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Μπάσκετ 16.08.25

Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ουίνδσορ 16.08.25

Μπάσκετ 16.08.25

