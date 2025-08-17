Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) βομβάρδισαν χθες Σάββατο την πόλη Ελ-Φασέρ, την πολιορκημένη πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, στο Σουδάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 αμάχους και τραυματίζοντας 25 άλλους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, μικρό αγόρι που βρίσκεται στο πιο σοβαρό στάδιο υποσιτισμού στην Ελ-Φασέρ).

Οι βομβαρδισμοί στην Ελ-Φασέρ, πέρα από τους νεκρούς, προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και νέα κύματα εκτοπισμένων

Η πηγή αυτή στο νοσοκομείο της Ελ-Φασέρ, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε πως ο απολογισμός αυτός αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι άλλα ενταφιάσθηκαν από τις οικογένειές τους χωρίς ιατρική φροντίδα, ελλείψει πρόσβασης στις δομές υγείας εξαιτίας της ανασφάλειας.

Πολιορκημένη από το Μάιο του 2024 από τις ΔΤΥ, η Ελ Φασέρ υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που από τον Απρίλιο του 2023 φέρει αντιμέτωπους τους παραστρατιωτικούς με τον σουδανικό στρατό.

Σύμφωνα με την τοπική επιτροπή αντίστασης – μία από τις εκατοντάδες ομάδες εθελοντών που τεκμηριώνουν τις ωμότητες της σύγκρουσης -, η χθεσινή επίθεση περιλάμβανε πυρά βαρύ πυροβολικού με στόχο συνοικίες κατοικιών.

Οι βομβαρδισμοί, που άρχισαν νωρίς το πρωί και διάρκεσαν μέχρι αργά το απόγευμα, προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και νέα κύματα εκτοπισμένων, ανέφερε η επιτροπή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μία από τις πιο φονικές που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα εναντίον της πόλης.

Βομβάρδισαν καταυλισμό

Μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, οι ΔΤΥ βομβάρδισαν επίσης τον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αμπού Σουκ, που πλήττεται από λιμό, σκοτώνοντας αμάχους, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της κοινότητας, και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 20 ανθρώπους, σύμφωνα με πηγές στον καταυλισμό.

Τους τελευταίους μήνες, η Ελ Φασέρ και οι γειτονικοί καταυλισμοί στοχοθετούνται ιδιαίτερα από τις ΔΤΥ μετά την αποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, η οποία ανακατελήφθη τον Μάρτιο από τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ