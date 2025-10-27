Οι παραστρατιωτικοί στο Σουδάν ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Ελ Φάσερ, αφού κατέλαβαν το γενικό επιτελείο του στρατού στην τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχε ακόμη πέσει στα χέρια τους (η φωτογραφία από το Χ, επάνω, δείχνει παραστρατιωτικούς να πανηγυρίζουν για την κατάληψη της Ελ Φάσερ).

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ότι ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Ελ Φάσερ», της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του καναλιού της στο Telegram.

H Ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών

«الدعم السريع» تعلن تحرير الفرقة السادسة مشاة بالفاشر شمال دارفور The RSF announces the liberation of Al-Fashir Sixth Infantry Division in North Darfur pic.twitter.com/5LLvifmbI1 — Sara Al-saeed (@karmen_saeed) October 26, 2025

Ο στρατός του Σουδάν τηρεί σιγή μετά την ανακοίνωση αυτή, όμως η Επιτροπή Λαϊκής Αντίστασης, μια οργάνωση πολιτών που στον στηρίζει, διέψευσε ότι η κατάληψη του γενικού επιτελείου σημαίνει και την πτώση της πόλης στο δυτικό Σουδάν.

Οι κάτοικοι της Ελ Φάσερ «αντιστέκονται στους παραστρατιωτικούς» διαβεβαίωσε η Επιτροπή κάνοντας λόγο για «σημαντική και κρίσιμη φάση» των μαχών, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στην Ελ Φάσερ και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών υπολειτουργεί, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, ούτε τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά από βίντεο, με πλάνα από το εσωτερικό του γενικού επιτελείου και πανηγυρισμούς σε άλλες πόλεις της χώρας.

«Σε άδεια κτίρια»

Σύμφωνα με την τοπική Επιτροπή, οι μάχες συνεχίζονται και οι ΔΤΥ διείσδυσαν «σε άδεια κτίρια άνευ σημασίας», τα οποία είχε εγκαταλείψει ο στρατός για να μετακινηθεί σε άλλες θέσεις.

#Sudan 🇸🇩: «Rapid Support Forces» (#RSF) captured the 6th Infantry Division HQ from Sudanese Army (#SAF) in Al-Fashir. A RSF fighter is armed with a rare captured «40mm/6 M11 RBG» revolver grenade launcher —made by #Azerbaijan 🇦🇿 and later supplied to the Sudanese Army. pic.twitter.com/IckYpP4Xkg — War Noir (@war_noir) October 26, 2025

Τους τελευταίους μήνες η Ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό.

Οι ΔΤΥ ενέτειναν από τον Αύγουστο τους βομβαρδισμούς, με το πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποδυναμώνοντας σταδιακά τις θέσεις του στρατού και καταλαμβάνοντας πολλές συνοικίες.

Η κατάληψη της πόλης, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συνιστούσε σημείο καμπής για τον πόλεμο, αφού θα σήμαινε την ενίσχυση της θέσης των ΔΤΥ στο Νταρφούρ όπου οι παραστρατιωτικοί και οι σύμμαχοί τους ελέγχουν ήδη τέσσερις περιφερειακές πρωτεύουσες και ορισμένες περιοχές του νότου. Ο στρατός ελέγχει ακόμη τον βορρά, το ανατολικό και το κεντρικό Σουδάν.

Κίνδυνος κατακερματισμού

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Σουδάν κινδυνεύει να κατακερματιστεί. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές κωφεύουν στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις.

The RSF has released drone footage showing its fighters pursuing civilians attempting to flee after the capture of the 6th Infantry Division headquarters in Al-Fashir, North Darfur, Sudan 🇸🇩. https://t.co/2VRPsjKHK3 pic.twitter.com/dDV0hZrSNL — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) October 26, 2025

Την Παρασκευή έγιναν στην Ουάσιγκτον νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ομάδα των μεσολαβητών ζήτησε «να προχωρήσουν οι συλλογικές προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Σουδάν» αλλά και η πολιτική μετάβαση, προς ένα πολιτικό καθεστώς, σύμφωνα με τον Μασάντ Μπούλος, τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για την Αφρική.

Επανέλαβε επίσης την πρόταση που είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο και η οποία είχε απορριφθεί αμέσως από τη σουδανική κυβέρνηση, που πρόσκειται στον στρατό.

Η πρόταση αφορά ανθρωπιστική εκεχειρία τριών μηνών και στη συνέχεια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τον αποκλεισμό τόσο της παρούσας κυβέρνησης όσο και των ΔΤΥ από το μεταπολεμικό πολιτικό τοπίο.

A video documents members of the UAE-backed Rapid Support Forces (RSF) militia brutally beating civilians they had arrested while trying to flee the besieged city of Al-Fashir. فديو يوثق قيام أفراد من مليشيا الدعم السريع المدعومة #إماراتيا بالاعتداء بالضرب المبرح علي المواطنين… https://t.co/SefbcALpjb pic.twitter.com/mj42ND0FDl — Ahmed Shukri (@shukrisudani) October 26, 2025

Από τον Απρίλιο του 2023, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην Ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ