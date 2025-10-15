Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Νότιο Σουδάν μέχρι στιγμής το 2025, καθώς οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των αντιπάλων ηγετών απειλούν με εμφύλιο πόλεμο, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο μαζικός εκτοπισμός αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά τη Δευτέρα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η έκθεση προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου Σάλβα Κιρ και του ανασταλμένου Πρώτου Αντιπροέδρου Ρικ Ματσάρ ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής σε πλήρη πόλεμο.

Η έκθεση της επιτροπής ζήτησε επείγουσα περιφερειακή παρέμβαση για να αποτραπεί η χώρα από το να ολισθήσει προς ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Το Νότιο Σουδάν μαστίζεται από πολιτική αστάθεια και εθνοτικές βιαιότητες από την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011.

Η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο το 2013, όταν ο Κιρ απέλυσε τον Ματσάρ από τη θέση του αντιπροέδρου. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός το 2017, αλλά η εύθραυστη συμφωνία τους για κατανομή της εξουσίας έχει καταρρεύσει εδώ και μήνες και αναστάλθηκε τον περασμένο μήνα εν μέσω εκρήξεων βίας μεταξύ των δυνάμεων που είναι πιστές στον καθένα.

Ο Ματσάρ τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον Μάρτιο, μετά από συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και μιας εθνοτικής πολιτοφυλακής Νουέρ στη βορειοανατολική πόλη Νασίρ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 80.000.

Τον Σεπτέμβριο, κατηγορήθηκε για προδοσία, φόνο και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αν και ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία. Ο Κιρ ανέστειλε τον Ματσάρ από τη θέση του στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο Ματσάρ απορρίπτει τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπό του να τις χαρακτηρίζει «πολιτική κυνήγι μαγισσών».

Η βία και ο εκτοπισμός

Οι νέες συγκρούσεις στο Νότιο Σουδάν έχουν οδηγήσει σχεδόν 150.000 ανθρώπους στο Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος εδώ και δύο χρόνια, και έναν παρόμοιο αριθμό στη γειτονική Ουγκάντα, την Αιθιοπία και μέχρι και την Κένυα.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν ζουν τώρα σε γειτονικές χώρες, ενώ δύο εκατομμύρια παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η επιτροπή συνέδεσε την τρέχουσα κρίση με τη διαφθορά και την έλλειψη λογοδοσίας μεταξύ των ηγετών του Νότιου Σουδάν.

«Η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση, οι αυξανόμενες συγκρούσεις και η ανεξέλεγκτη, συστημική διαφθορά είναι όλα συμπτώματα της αποτυχίας της ηγεσίας», δήλωσε ο Επίτροπος Μπάρνει Άφακο.

«Η κρίση είναι το αποτέλεσμα σκόπιμων επιλογών των ηγετών της χώρας, οι οποίοι έθεσαν τα συμφέροντά τους πάνω από αυτά του λαού τους», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Γασμίν Σούκα.

Μια έκθεση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο περιέγραψε λεπτομερώς τη σημαντική διαφθορά, ισχυριζόμενη ότι 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από ένα πρόγραμμα «πετρέλαιο για δρόμους» παραμένουν αγνοούμενα, ενώ τα τρία τέταρτα της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων.

Ο Επίτροπος Μπάρνει Άφακο προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση περιφερειακή εμπλοκή, το Νότιο Σουδάν κινδυνεύει με καταστροφικές συνέπειες.

«Οι κάτοικοι του Νότιου Σουδάν προσβλέπουν στην Αφρικανική Ένωση και την περιοχή για να τους σώσει από μία μοίρα που θα μπορούσε να αποφευχθεί».