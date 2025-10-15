newspaper
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Spotlight

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Νότιο Σουδάν μέχρι στιγμής το 2025, καθώς οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των αντιπάλων ηγετών απειλούν με εμφύλιο πόλεμο, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο μαζικός εκτοπισμός αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά τη Δευτέρα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η έκθεση προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου Σάλβα Κιρ και του ανασταλμένου Πρώτου Αντιπροέδρου Ρικ Ματσάρ ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής σε πλήρη πόλεμο.

Η έκθεση της επιτροπής ζήτησε επείγουσα περιφερειακή παρέμβαση για να αποτραπεί η χώρα από το να ολισθήσει προς ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Το Νότιο Σουδάν μαστίζεται από πολιτική αστάθεια και εθνοτικές βιαιότητες από την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011.

Η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο το 2013, όταν ο Κιρ απέλυσε τον Ματσάρ από τη θέση του αντιπροέδρου. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός το 2017, αλλά η εύθραυστη συμφωνία τους για κατανομή της εξουσίας έχει καταρρεύσει εδώ και μήνες και αναστάλθηκε τον περασμένο μήνα εν μέσω εκρήξεων βίας μεταξύ των δυνάμεων που είναι πιστές στον καθένα.

Ο Ματσάρ τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον Μάρτιο, μετά από συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και μιας εθνοτικής πολιτοφυλακής Νουέρ στη βορειοανατολική πόλη Νασίρ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 80.000.

Τον Σεπτέμβριο, κατηγορήθηκε για προδοσία, φόνο και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αν και ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία. Ο Κιρ ανέστειλε τον Ματσάρ από τη θέση του στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο Ματσάρ απορρίπτει τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπό του να τις χαρακτηρίζει «πολιτική κυνήγι μαγισσών».

Η βία και ο εκτοπισμός

Οι νέες συγκρούσεις στο Νότιο Σουδάν έχουν οδηγήσει σχεδόν 150.000 ανθρώπους στο Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος εδώ και δύο χρόνια, και έναν παρόμοιο αριθμό στη γειτονική Ουγκάντα, την Αιθιοπία και μέχρι και την Κένυα.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν ζουν τώρα σε γειτονικές χώρες, ενώ δύο εκατομμύρια παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η επιτροπή συνέδεσε την τρέχουσα κρίση με τη διαφθορά και την έλλειψη λογοδοσίας μεταξύ των ηγετών του Νότιου Σουδάν.

«Η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση, οι αυξανόμενες συγκρούσεις και η ανεξέλεγκτη, συστημική διαφθορά είναι όλα συμπτώματα της αποτυχίας της ηγεσίας», δήλωσε ο Επίτροπος Μπάρνει Άφακο.

«Η κρίση είναι το αποτέλεσμα σκόπιμων επιλογών των ηγετών της χώρας, οι οποίοι έθεσαν τα συμφέροντά τους πάνω από αυτά του λαού τους», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Γασμίν Σούκα.

Μια έκθεση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο περιέγραψε λεπτομερώς τη σημαντική διαφθορά, ισχυριζόμενη ότι 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από ένα πρόγραμμα «πετρέλαιο για δρόμους» παραμένουν αγνοούμενα, ενώ τα τρία τέταρτα της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων.

Ο Επίτροπος Μπάρνει Άφακο προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση περιφερειακή εμπλοκή, το Νότιο Σουδάν κινδυνεύει με καταστροφικές συνέπειες.

«Οι κάτοικοι του Νότιου Σουδάν προσβλέπουν στην Αφρικανική Ένωση και την περιοχή για να τους σώσει από μία μοίρα που θα μπορούσε να αποφευχθεί».

Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα πτώσης για το ΧΑ, κάτω και από τις 2.050 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα πτώσης για το ΧΑ, κάτω και από τις 2.050 μονάδες

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Ευρώπη: Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες
Κούρσα εξοπλισμών 15.10.25

Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος της Ευρώπης - Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες που γεννά

Η πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από την Κομισιόν, εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, προβλέπει πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων
ΕΕ 15.10.25

Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων

Πίσω από τους αριθμούς και τις πολιτικές δηλώσεις, εκατομμύρια γυναίκες με αναπηρία στην Ευρώπη εξακολουθούν να παλεύουν καθημερινά για αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ίσα δικαιώματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Από το 2027 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης περνά σε νέο μοντέλο μετάδοσης, με παγκόσμιο πακέτο streaming, νέο αγωνιστικό ημερολόγιο και φαντασμαγορική τελετή έναρξης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες
Κούρσα εξοπλισμών 15.10.25

Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος της Ευρώπης - Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες που γεννά

Η πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από την Κομισιόν, εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, προβλέπει πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων
ΕΕ 15.10.25

Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων

Πίσω από τους αριθμούς και τις πολιτικές δηλώσεις, εκατομμύρια γυναίκες με αναπηρία στην Ευρώπη εξακολουθούν να παλεύουν καθημερινά για αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ίσα δικαιώματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 100 κορυφαίοι στο NBA από το «Bleacher Report»: Η θέση του Γιάννης Αντετοκούνμπο – Έκπληξη με Ντουράντ
Μπάσκετ 15.10.25

Αυτοί είναι οι 100 κορυφαίοι στο NBA: Η θέση του Γιάννη και η έκπληξη με Ντουράντ

Λίγο πριν τo τζάμπολ της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, το Bleacher Report δημοσίευσε λίστα με το Top-100 των παικτών της νέας σεζόν και «τοποθέτησε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εκτός 10άδας ο Ντουράντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 15.10.25

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί από φίλοι πλέον αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα στο κάμπινγκ - Συγκλονισμένοι δηλώνουν όσοι γνωρίζουν τους 22χρονους στην Καλλιθέα όπου έμεναν

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
