«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στον αιματηρό πόλεμο του Σουδάν

Για τους Κολομβιανούς μισθοφόρους, σκληραγωγημένους από δεκαετίες πολέμου στη ζούγκλα, ο πόλεμος στο Σουδάν φαινόταν παράξενα αργός.

«Στο Σουδάν, τη νύχτα κοιμούνται. Δεν έχουν καν ασφάλεια, γιατί όλοι πηγαίνουν για ύπνο», είπε ο Κάρλος, ένας από τους εκατοντάδες Κολομβιανούς που προσλήφθηκαν για να πολεμήσουν στην αφρικανική χώρα.

«Οι Κολομβιανοί είναι διαφορετικοί – είμαστε συνηθισμένοι σε ένα διαφορετικό είδος πολέμου».

Όταν ο Κάρλος και οι σύντροφοί του έφτασαν στο μέτωπο, προχώρησαν μέσα στο σκοτάδι, εισχωρώντας βαθύτερα στο εχθρικό έδαφος.

«Και τότε άρχισαν να γίνονται πολύ περισσότερες μάχες – και πολλοί περισσότεροι θάνατοι», θυμάται.

Ο Κάρλος έφτασε νωρίτερα φέτος, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του βίαιου εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν μεταξύ του σουδανικού στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF).

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών: 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, γυναίκες και κορίτσια έχουν απαχθεί και βιαστεί, και σχεδόν 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ.

Πολιορκία και πείνα

Περίπου 260.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στο Ελ Φασέρ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ και το τελευταίο σημαντικό προπύργιο του στρατού στην περιοχή.

Η πόλη βρίσκεται υπό πολιορκία για περισσότερα από 500 ημέρες, χωρίς να έχει εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια για σχεδόν 18 μήνες. Οι πεινασμένες οικογένειες έχουν καταφύγει στο να τρώνε ακρίδες και ζωοτροφές.

Σε αυτό το απελπιστικό πεδίο μάχης έχουν σταλεί οι Κολομβιανοί μαχητές.

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση», είπε χωρίς περιστροφές ο Κάρλος.

Ένα παγκόσμιο εμπόριο βίας

Η παρουσία Κολομβιανών μισθοφόρων στο Σουδάν έγινε γνωστή για πρώτη φορά πέρυσι, όταν μια έρευνα του μέσου ενημέρωσης La Silla Vacía με έδρα τη Μπογκοτά αποκάλυψε ότι είχαν στρατολογηθεί περισσότεροι από 300 πρώην στρατιώτες.

Το σκάνδαλο ανάγκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας να εκδώσει μια άνευ προηγουμένου συγγνώμη.

Οι μαχητές έχουν παραδεχτεί ότι εκπαιδεύουν τα παιδιά του Σουδάν να γίνουν στρατιώτες και δραστηριοποιούνται μέσα στο Ζαμζαμ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο προσφύγων του Σουδάν.

Τον Απρίλιο, μαχητές της RSF έκαναν έφοδο στο Ζαμζαμ, σκοτώνοντας μεταξύ 300 και 1.500 άτομα. Ο ΟΗΕ το χαρακτήρισε ως μία από τις χειρότερες σφαγές του πολέμου.

«Είδαμε με τα μάτια μας ένα διπλό έγκλημα: τον εκτοπισμό του λαού μας από τη μιλίτια της RSF και τώρα την κατάληψη του στρατοπέδου από ξένους μισθοφόρους», δήλωσε ο Μοχάμεντ Χαμίς Ντούντα, εκπρόσωπος του στρατοπέδου.

Μυστικές πρόσληψης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία από καιρό κατηγορούνται ότι οπλίζουν και χρηματοδοτούν την RSF, πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από την πρόσληψη μισθοφόρων μέσω ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας. Τα ΗΑΕ αρνούνται αυτές τις κατηγορίες.

Σε αντίθεση με ορισμένους Κολομβιανούς που ισχυρίστηκαν ότι τους εξαπάτησαν λέγοντάς τους ότι θα φρουρούσαν εγκαταστάσεις πετρελαίου, ο Κάρλος ήξερε ότι υπογράφει για τον πόλεμο — απλά δεν ήξερε ακριβώς πού.

Το ταξίδι του ξεκίνησε στη Μπογκοτά, με ιατρικές εξετάσεις και ένα συμβόλαιο που του υποσχόταν 2.600 δολάρια το μήνα.

Μεταφέρθηκε αεροπορικώς μέσω Ευρώπης στην Αιθιοπία, στη συνέχεια σε μια στρατιωτική βάση των Εμιράτων στο Μποσάσο της Σομαλίας, πριν τελικά σταλεί στο Νιάλα του Σουδάν, που είναι πλέον το κέντρο της δραστηριότητας των Κολομβιανών μισθοφόρων.

Εκπαίδευση παιδιών-στρατιωτών

Η πρώτη αποστολή του Κάρλος ήταν να εκπαιδεύσει Σουδανούς νεοσύλλεκτους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

«Τα στρατόπεδα είχαν χιλιάδες νεοσύλλεκτους, μερικούς ενήλικες, αλλά κυρίως παιδιά – πάρα πολλά παιδιά», είπε.

«Αυτά είναι παιδιά που δεν έχουν κρατήσει ποτέ όπλο. Τους μάθαμε πώς να χειρίζονται τουφέκια, πολυβόλα, RPG. Μετά από αυτό, στάλθηκαν στο μέτωπο. Τους εκπαιδεύαμε για να πάνε και να σκοτωθούν».

Περιέγραψε την αποστολή ως «φρικτή και τρελή», αλλά πρόσθεσε: «Δυστυχώς, έτσι είναι ο πόλεμος».

Colombian mercenaries have also been involved in training Sudanese children in Darfur to join the RSF ranks in a catastrophic breach of international law. They are now operating at least four camps in Nyala in Sudan’s Darfur dedicated to preparing fighters for the RSF. 12/12 pic.twitter.com/aYOEtifgSU — Rich Tedd 🛰 ✈ (@AfriMEOSINT) August 18, 2025

Στρατιώτες προς μίσθωση

Η δεκαετής εμφύλια σύρραξη της Κολομβίας έχει δημιουργήσει χιλιάδες έμπειρους μαχητές, πολλοί από τους οποίους έχουν εκπαιδευτεί από τον αμερικανικό στρατό.

«Η Κολομβία έχει πάνω από μισό αιώνα ιστορίας ενεργών συγκρούσεων. Οι στρατιώτες της έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά και είναι έτοιμοι για μάχη», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, ανώτερη αναλύτρια για την Κολομβία στο International Crisis Group.

Ο Σον Μακφέιτ, ειδικός σε θέματα μισθοφόρων, εντόπισε την άνοδο των κολομβιανών μισθοφόρων στρατιωτών στη δεκαετία του 2010, όταν πληρώνονταν για να φρουρούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αργότερα, στάλθηκαν στην Υεμένη για να πολεμήσουν τους επαναστάτες Χούθι. «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν πολλούς κολομβιανούς μισθοφόρους για να σκοτώσουν τους Χούθι και πέτυχαν», δήλωσε ο Μακφέιτ.

Από τότε, οι Κολομβιανοί έχουν εμφανιστεί σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Το 2021, 18 Κολομβιανοί ένοπλοι συμμετείχαν στην ομάδα που δολοφόνησε τον πρόεδρο της Αϊτής, Ζοβενέλ Μουίζ. Άλλοι έχουν πολεμήσει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και, πιο πρόσφατα, στην Ουκρανία.

⚠ A 🇨🇴Colombian mercenary who fought in Ukraine warns others not to join the war, saying he was abandoned by the Ukrainian Army and left to survive alone.

Days earlier, another Colombian fighter claimed the promised payments were never fulfilled.#Ukraine #Russia #Colombia #War pic.twitter.com/tSBBbcQd07 — Sniped 🔫 (@The_Sand_Men) October 8, 2025

Ο Κάρλος είναι ένας από αυτούς.

Πέρασε δύο χρόνια στην Ουκρανία, αλλά έφυγε καθώς οι μάχες εντάθηκαν.

«Η Ουκρανία γινόταν όλο και πιο περίπλοκη, υπήρχαν περισσότερες απώλειες, περισσότερες εχθρικές προωθήσεις. Έτσι έφυγα και ανέλαβα αυτή τη δουλειά μισθοφόρου στην Αφρική», είπε.

«Δεν ήξερα απολύτως τίποτα για αυτό, μόνο ότι ήταν στην Αφρική».

Παρακάμπτοντας το διεθνές δίκαιο

Ο ΜακΦέιτ είπε ότι οι χώρες χρησιμοποιούν μισθοφόρους για να «παρακάμψουν το διεθνές δίκαιο» και να αποστασιοποιηθούν από τις φρικαλεότητες. «Όταν συλλαμβάνονται ή σκοτώνονται, τους αποκηρύσσεις», εξήγησε.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, καταδίκασε το σύστημα των μισθοφόρων ως «εμπόριο ανθρώπων που μετατρέπονται σε φονικά όπλα» και δεσμεύτηκε να απαγορεύσει την πρακτική.

Ωστόσο, πολλοί πρώην στρατιώτες δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην κοινωνία. Με χαμηλές συντάξεις και λίγες επιλογές εργασίας, η έλξη του χρήματος είναι ισχυρή.

Ένα συστημικό πρόβλημα

Τόσο ο Ντίκινσον όσο και ο Μακφέιτ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική δομή της Κολομβίας συμβάλλει στο φαινόμενο.

Οι στρατιώτες πρέπει να συνταξιοδοτηθούν γύρω στα 40, συχνά με ανεπαρκείς συντάξεις.

I think he already outlawed mercenary work in response–but enforcing it will be difficult.

He needs to not only ban by root out and jail the recruiters. https://t.co/ufx1fCzo5A — 아귀🔻 🍁 #GazaStarving (@eerdvark) September 30, 2025

«Αν εισέλθεις στα 18 και εργαστείς 20 χρόνια, δεν έχεις καν φτάσει τα 40 όταν συνταξιοδοτηθείς», είπε ο Ντίκινσον.

«Η δομή υποστήριξης για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς της Κολομβίας είναι ανεπαρκής, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την προσφορά που υπάρχει από αυτές τις οργανώσεις».

Οι ιδιωτικές εταιρείες άμυνας προσλαμβάνουν πλέον όχι μόνο βετεράνους, αλλά και εν ενεργεία στρατιώτες, προσφέροντας χιλιάδες δολάρια μέσω φυλλαδίων στο WhatsApp.

«Για το στρατό, αυτό είναι μια τεράστια απώλεια», είπε ο Ντίκινσον. «Η κολομβιανή κυβέρνηση τους εκπαιδεύει σε πολύ υψηλό επίπεδο και στη συνέχεια ουσιαστικά τους κλέβει η ιδιωτική βιομηχανία άμυνας».

Μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Ο Κάρλος έφυγε από το Σουδάν μετά από προβλήματα πληρωμών, μαζί με 30 άλλους.

«Την ίδια στιγμή, έφταναν πτήσεις με 30 ακόμη άτομα», είπε.

Η επιχείρηση των μισθοφόρων ανθεί.

«Είναι το παλαιότερο επάγγελμα στον κόσμο», παρατήρησε η Μακφέιτ.

«Επιστρέφουμε σε κάτι μεσαιωνικό, όπου οι υπερπλούσιοι μπορούν να γίνουν υπερδυνάμεις».

Ο Κάρλος έχει μια πιο σκοτεινή άποψη.

«Δεν είναι μια τίμια δουλειά, δεν είναι μια νόμιμη δουλειά. Αλλά το κάνεις για τα χρήματα», είπε.

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση».