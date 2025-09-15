Επιδρομές drones των παραστρατιωτικών έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικές υποδομές στο νότιο Σουδάν, ενημέρωσε αξιωματικός του στρατού το Γαλλικό Πρακτορείο (στη δορυφορική φωτογραφία της Maxar via Reuters, επάνω, drones με τον μηχανισμό εκτόξευσής τους κοντά σε αεροδρόμιο του Σουδάν που ελέγχουν οι παραστρατιωτικοί).

Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους και έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των επιδρομών με drones

🇸🇩 #Sudan: Footage released by the Sudanese Armed Forces (SAF) shows a DJI drone strike directly on a vehicle with Rapid Support Forces (RSF) militants inside. (via @war_noir) pic.twitter.com/0EC1V9Oaee — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 14, 2025

Οι επιδρομές που έγιναν χθες Κυριακή έβαλαν στο στόχαστρο το αρχηγείο της 18ης ταξιαρχίας των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς κι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη δυτική όχθη του Νείλου, ανατολικά της πόλης Κόστι, που ελέγχεται από τον στρατό, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου, διευκρίνισε ο αξιωματικός του στρατού, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αλλα πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης και του αεροδρομίου στην Κενάνα, νοτιοανατολικά της Κόστι, και εναντίον ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην Ουμ Νταμπακίρ, ανατολικά της πόλης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Κόστι έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των επιδρομών, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης αμέσως.

Χρήση ολοένα περισσότερο UAVs

Εκπρόσωπος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι drones των ΔΤΥ στοχοποίησαν νωρίς το πρωί προχθές Σάββατο εγκαταστάσεις στην Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Χαρτούμ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Οι επιδρομές αυτές εξαπολύθηκαν μερικές ημέρες έπειτα από νέο κύμα πληγμάτων από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ΔΤΥ εναντίον υποδομών κλειδιών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Χαρτούμ και τα περίχωρά της, που έβαλαν ιδίως στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, διυλιστήριο πετρελαίου, εργοστάσιο παραγωγής όπλων και αεροπορική βάση.

Sudan drones launched by Rapid Support Militia managed to target the River Transport Authority fuel depots in the city, and also hit the Umm Dabaker power generation station and Kenana Airport https://t.co/yfIYwJmhsr — AVSEC Pro (@avsec_pro) September 14, 2025

Μετά την ανακατάληψη της πρωτεύουσας από τον στρατό τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο UAVs για να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον περιοχών ελεγχόμενων από τον τακτικό στρατό.

Ολες οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα.

Το Σάββατο, η σουδανική κυβέρνηση που έχει διορίσει ο στρατός απέρριψε πρόταση για κατάπαυση του πυρός που υπέβαλαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, απορρίπτοντας την αποκλεισμό της από τη μελλοντική πολιτική μετάβαση.

Οι τέσσερις χώρες απηύθυναν έκκληση την Παρασκευή να κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για τρεις μήνες, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μεταβατική περίοδο εννιά μηνών ως τον σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές επιμένουν να διατρανώνουν συχνά τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον πόλεμο ως την ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη.

