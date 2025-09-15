newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σουδάν: Ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drones στον νότο
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

Σουδάν: Ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drones στον νότο

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις από τις επιθέσεις με drones στο νότιο Σουδάν, όπου μπήκαν στο στόχαστρο στρατιωτικές θέσεις και πολιτικές υποδομές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Επιδρομές drones των παραστρατιωτικών έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικές υποδομές στο νότιο Σουδάν, ενημέρωσε αξιωματικός του στρατού το Γαλλικό Πρακτορείο (στη δορυφορική φωτογραφία της Maxar via Reuters, επάνω, drones με τον μηχανισμό εκτόξευσής τους κοντά σε αεροδρόμιο του Σουδάν που ελέγχουν οι παραστρατιωτικοί).

Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους και έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των επιδρομών με drones

Οι επιδρομές που έγιναν χθες Κυριακή έβαλαν στο στόχαστρο το αρχηγείο της 18ης ταξιαρχίας των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς κι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη δυτική όχθη του Νείλου, ανατολικά της πόλης Κόστι, που ελέγχεται από τον στρατό, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου, διευκρίνισε ο αξιωματικός του στρατού, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αλλα πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης και του αεροδρομίου στην Κενάνα, νοτιοανατολικά της Κόστι, και εναντίον ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην Ουμ Νταμπακίρ, ανατολικά της πόλης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Κόστι έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των επιδρομών, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης αμέσως.

Χρήση ολοένα περισσότερο UAVs

Εκπρόσωπος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι drones των ΔΤΥ στοχοποίησαν νωρίς το πρωί προχθές Σάββατο εγκαταστάσεις στην Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Χαρτούμ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Οι επιδρομές αυτές εξαπολύθηκαν μερικές ημέρες έπειτα από νέο κύμα πληγμάτων από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ΔΤΥ εναντίον υποδομών κλειδιών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Χαρτούμ και τα περίχωρά της, που έβαλαν ιδίως στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, διυλιστήριο πετρελαίου, εργοστάσιο παραγωγής όπλων και αεροπορική βάση.

Μετά την ανακατάληψη της πρωτεύουσας από τον στρατό τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο UAVs για να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον περιοχών ελεγχόμενων από τον τακτικό στρατό.

Ολες οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα.

Το Σάββατο, η σουδανική κυβέρνηση που έχει διορίσει ο στρατός απέρριψε πρόταση για κατάπαυση του πυρός που υπέβαλαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, απορρίπτοντας την αποκλεισμό της από τη μελλοντική πολιτική μετάβαση.

Οι τέσσερις χώρες απηύθυναν έκκληση την Παρασκευή να κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για τρεις μήνες, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μεταβατική περίοδο εννιά μηνών ως τον σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές επιμένουν να διατρανώνουν συχνά τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον πόλεμο ως την ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της
Επαλήθευση δημοσκοπήσεων 14.09.25

Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της

Τη χειρότερη επίδοσή τους κατέγραψαν Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Τρίτη δύναμη η AfD, η οποία αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder
Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά... 14.09.25

Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder

Ο χρόνος που ένας εργαζόμενος περνά αναζητώντας δουλειά έχει ανέβει κατά μέσο όρο στις 10 εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί περνούν δύο εβδομάδες περισσότερο στην αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο