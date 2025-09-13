Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος ζήτησαν την Παρασκευή μια τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία στο Σουδάν, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με κοινή δήλωση των χωρών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι λεγόμενες «Quad» χώρες θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, οι οποίες έχουν διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο που έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο και έχει εξαπλώσει την πείνα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ζητώντας άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός μετά την εκεχειρία και μια μεταβατική διαδικασία εννέα μηνών για την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής διακυβέρνησης. «Δεν υπάρχει βιώσιμη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση, και το status quo δημιουργεί απαράδεκτα δεινά και κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσαν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί από τον στρατό (και την Διεθνή Αμνηστία) για υποστήριξη της RSF, κατηγορίες που οι αμερικανοί νομοθέτες και εμπειρογνώμονες θεωρούν αξιόπιστες, αλλά τις οποίες η χώρα του Κόλπου έχει επανειλημμένα αρνηθεί. Η Αίγυπτος, και σε μικρότερο βαθμό η Σαουδική Αραβία, έχουν υποστηρίξει τον στρατό.

Η «Τετράδα» είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Η Quad εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στην ενότητα του Σουδάν, σε μια εποχή που η RSF έχει δημιουργήσει τη δική της παράλληλη κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε στην ηγεσία πέρυσι. Η RSF ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Νταρφούρ, η οποία χρησιμεύει ως βάση για την κυβέρνηση αυτή.

Εξακολουθεί να πολεμά τον στρατό για την Αλ-Φασίρ, την ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής του Νταρφούρ, επιβάλλοντας μια καταστροφική πολιορκία που έχει εξαπλώσει την πείνα σε όλη την πόλη.

Δεν είναι σαφές εάν οι αντιμαχόμενες πλευρές θα συμφωνήσουν. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε μια εβδομάδα κατάπαυσης του πυρός στην Αλ-Φασίρ, ένα αίτημα που δέχτηκε ο στρατός αλλά απέρριψε η RSF.

«Οποιοσδήποτε εκτός από τους Αδερφούς Μουσουλμάνους»

Η δήλωση απέρριψε επίσης οποιοδήποτε ρόλο των Αδελφών Μουσουλμάνων ή των συνδεδεμένων με αυτούς ομάδων στο Σουδάν, κοινού εχθρού των τεσσάρων χωρών, σε μια σαφή αναφορά στους ισλαμιστές που έλεγχαν το Σουδάν για τρεις δεκαετίες μέχρι το 2019 και έχουν ανακάμψει κατά τη διάρκεια του πολέμου υποστηρίζοντας τον στρατό.

Προς το σκοπό αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Παρασκευή κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Σουδάν, Τζιμπρίλ Ιμπραήμ, έναν ισλαμιστή, καθώς και στη Μπριγάδα Μπαράα Ιμπν-Μάλικ, μια ισλαμιστική πολιτοφυλακή που έχει πολεμήσει στο πλευρό του στρατού.

Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων «στοχεύει να περιορίσει την ισλαμιστική επιρροή στο Σουδάν και να περιορίσει τις περιφερειακές δραστηριότητες του Ιράν», ανέφερε σε δήλωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.