Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Σουδάν: Παρουσιάστηκε Οδικός Χάρτης για την ειρήνη – Ξεκινά με τρίμηνη εκεχειρία
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:40

Σουδάν: Παρουσιάστηκε Οδικός Χάρτης για την ειρήνη – Ξεκινά με τρίμηνη εκεχειρία

Ένα βήμα πιο κοντά στην τρίμηνη κατάπαυση του πυρός βρίσκεται το Σουδάν, καθώς οι 4 χώρες που παραδοσιακά διεκδικούν ρόλο στη χώρα,

Σύνταξη
A
A
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος ζήτησαν την Παρασκευή μια τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία στο Σουδάν, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με κοινή δήλωση των χωρών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι λεγόμενες «Quad» χώρες θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, οι οποίες έχουν διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο που έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο και έχει εξαπλώσει την πείνα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ζητώντας άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός μετά την εκεχειρία και μια μεταβατική διαδικασία εννέα μηνών για την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής διακυβέρνησης. «Δεν υπάρχει βιώσιμη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση, και το status quo δημιουργεί απαράδεκτα δεινά και κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσαν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί από τον στρατό (και την Διεθνή Αμνηστία) για υποστήριξη της RSF, κατηγορίες που οι αμερικανοί νομοθέτες και εμπειρογνώμονες θεωρούν αξιόπιστες, αλλά τις οποίες η χώρα του Κόλπου έχει επανειλημμένα αρνηθεί. Η Αίγυπτος, και σε μικρότερο βαθμό η Σαουδική Αραβία, έχουν υποστηρίξει τον στρατό.

Η «Τετράδα» είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Η Quad εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στην ενότητα του Σουδάν, σε μια εποχή που η RSF έχει δημιουργήσει τη δική της παράλληλη κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε στην ηγεσία πέρυσι. Η RSF ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Νταρφούρ, η οποία χρησιμεύει ως βάση για την κυβέρνηση αυτή.

Εξακολουθεί να πολεμά τον στρατό για την Αλ-Φασίρ, την ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής του Νταρφούρ, επιβάλλοντας μια καταστροφική πολιορκία που έχει εξαπλώσει την πείνα σε όλη την πόλη.

Δεν είναι σαφές εάν οι αντιμαχόμενες πλευρές θα συμφωνήσουν. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε μια εβδομάδα κατάπαυσης του πυρός στην Αλ-Φασίρ, ένα αίτημα που δέχτηκε ο στρατός αλλά απέρριψε η RSF.

«Οποιοσδήποτε εκτός από τους Αδερφούς Μουσουλμάνους»

Η δήλωση απέρριψε επίσης οποιοδήποτε ρόλο των Αδελφών Μουσουλμάνων ή των συνδεδεμένων με αυτούς ομάδων στο Σουδάν, κοινού εχθρού των τεσσάρων χωρών, σε μια σαφή αναφορά στους ισλαμιστές που έλεγχαν το Σουδάν για τρεις δεκαετίες μέχρι το 2019 και έχουν ανακάμψει κατά τη διάρκεια του πολέμου υποστηρίζοντας τον στρατό.

Προς το σκοπό αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Παρασκευή κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Σουδάν, Τζιμπρίλ Ιμπραήμ, έναν ισλαμιστή, καθώς και στη Μπριγάδα Μπαράα Ιμπν-Μάλικ, μια ισλαμιστική πολιτοφυλακή που έχει πολεμήσει στο πλευρό του στρατού.

Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων «στοχεύει να περιορίσει την ισλαμιστική επιρροή στο Σουδάν και να περιορίσει τις περιφερειακές δραστηριότητες του Ιράν», ανέφερε σε δήλωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Commodities
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Ινδία: Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή – Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος [βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή στην Ινδία - Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος

Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή του θεού Γκανές, όταν φορτηγό πέρασε μέσα από πλήθος σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλα είκοσι στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

