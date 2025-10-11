Σφαγή στο Σουδάν: Χτύπημα με drones των RSF σκοτώνει τουλάχιστον 30 άτομα σε στρατόπεδο προσφύγων

Μια επίθεση με drone της πολιτοφυλακής σκότωσε τουλάχιστον 30 άτομα σε ένα καταφύγιο προσφύγων στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φασέρ στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με μια τοπική ομάδα ακτιβιστών.

Η Επιτροπή Αντίστασης για το Ελ Φασέρ ανέφερε ότι η παραστρατιωτική ομάδα Rapid Support Forces (RSF) χτύπησε το κέντρο προσφύγων Νταρ αλ-Αρκάμ, το οποίο βρίσκεται στο χώρο ενός πανεπιστημίου.

Τα πτώματα παρέμειναν παγιδευμένα στα ερείπια, ανέφερε η επιτροπή σε δήλωσή της, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «σφαγή» και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει.

«Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ, και πολλοί κάηκαν ολοσχερώς», ανέφερε η επιτροπή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ομάδας ακτιβιστών που συντονίζει την παροχή βοήθειας και καταγράφει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγκρουση στο Σουδάν.

«Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της καταστροφής και της γενοκτονίας μέσα στην πόλη, και ο κόσμος παραμένει σιωπηλός».

Activists say 60 killed as RSF attacks displacement shelter and university grounds in besieged area of North Darfur.https://t.co/E8qD6WvQ3w — Faisal (@FaisalAHAli) October 11, 2025

Η κατάσταση στην πολιορκημένη πόλη

Η RSF μάχεται τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε έναν εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023. Οι μαχητές της έχουν πολιορκήσει το Ελ Φασέρ για περισσότερο από 500 ημέρες και οι οικογένειες εκεί λιμοκτονούν.

Το Ελ Φασέρ – όπου ζουν 400.000 άνθρωποι – είναι η τελευταία πρωτεύουσα της περιοχής του Νταρφούρ που δεν έχει καταληφθεί από την RSF, σύμφωνα με τον Guardian.

Έχει γίνει ένα στρατηγικό μέτωπο στον πόλεμο, καθώς οι παραστρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν να εδραιώσουν τον έλεγχο στη δυτική περιοχή.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο στο Σουδάν ως μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποστεί οξεία πείνα.

Σε ολόκληρη τη χώρα μαίνονται μάχες, τροφοδοτούμενες από διεθνείς δυνάμεις, ελλείψει αποτελεσματικών παγκόσμιων προσπαθειών για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από την ατελείωτη και αδικαιολόγητη περιφρόνηση της RSF για τη ζωή των αμάχων» στο Ελ Φασέρ.

«Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, για την προστασία των αμάχων, συνεχίζουν να σκοτώνουν, να τραυματίζουν και να εκτοπίζουν αμάχους, καθώς και να επιτίθενται σε πολιτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων καταλυμάτων [εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων], νοσοκομείων και τζαμιών, με πλήρη αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε.

🇸🇩 A drone and artillery attack killed at least 60 people at a displacement camp in Sudan’s El-Fasher on Saturday, activists said, as the paramilitary Rapid Support Forces intensifies its assault on the besieged western city.

➡ https://t.co/lTKZze9SFj pic.twitter.com/QBcHgAHZGj — AFP News Agency (@AFP) October 11, 2025

Δεκαετίες βίας στο Σουδάν

Η τρέχουσα σύγκρουση στο Σουδάν ξέσπασε το 2023, αλλά αποτελεί μέρος δεκαετιών βίας.

Τη Δευτέρα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) έλαβε τα πρώτα μέτρα κατά ενός υπόπτου για εγκλήματα στο Νταρφούρ, όταν καταδίκασε έναν ηγέτη μιας πολιτοφυλακής για φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εκεί πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Αλί Μοχάμεντ Αλί Αμπντ-αλ-Ραχμάν, γνωστός και με το ψευδώνυμο Αλί Κουσάιμπ, κατηγορήθηκε ως ηγέτης της πολιτοφυλακής Τζαντζαουίντ, μιας ομάδας από την οποία προήλθε η RSF.

Ο πρώην πρόεδρος του Σουδάν Ομάρ αλ-Μπασίρ καταζητείται επίσης από το ICC με την κατηγορία της γενοκτονίας.

Ο Τουρκ δήλωσε ότι η RSF και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση πρέπει να «αντλήσουν διδάγματα από την καταδίκη του Αλί Κουσάιμπ αυτή την εβδομάδα».