newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη φρίκη στο Σουδάν
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη φρίκη στο Σουδάν

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Σουδάν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Spotlight

Δορυφορικές εικόνες, που αναλύθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale, αποκαλύπτουν δρόμους βαμμένους με αίμα και σορούς πτωμάτων στην πόλη Ελ-Φασέρ του Σουδάν.

Σε δήλωση την Τρίτη, οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Στρατού κατηγόρησαν τις RSF ότι εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες τις τελευταίες ημέρες.

Στις δορυφορικές εικόνες που συλλέχθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2025,  φαίνονται στοιχισμένοι στην άμμο σοροί από πτώματα, που σχηματίζουν μια γραμμή έξω από το πρώην Παιδικό Νοσοκομείο, η οποία εκτείνεται από το κτίριο μέχρι την πύλη του συγκροτήματος.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη  από το Πανεπιστήμιο του Yale αναφέρει ότι οι ενέργειες της RSF «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φτάνοντας ενδεχομένως στο επίπεδο της γενοκτονίας». Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Yale επιβεβαίωσε ότι οι φόβοι για μαζικές φρικαλεότητες επαληθεύτηκαν.

Οι πολιτοφυλακές που υπερασπίζονται την πόλη μαζί με τον στρατό κατηγόρησαν τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) ότι «διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα κατά αθώων αμάχων» και δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει ένα παιδί-στρατιώτη να δολοφονεί εν ψυχρώ έναν ενήλικα άνδρα. Ένα άλλο δείχνει μαχητές των RSF να εκτελούν πολίτες λίγα δευτερόλεπτα μετά την προσποίηση ότι τους απελευθερώνουν.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή του, κατευθυνόμενοι προς την Ταβίλα και άλλες περιοχές στα δυτικά.

Καταδίκαζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλε σήμερα τη «βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών στο Σουδάν και την «εθνοτική» στοχοποίηση αμάχων, μετά την «επικίνδυνη στροφή» της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσερ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Το γεγονός ότι άμαχοι τίθενται στο στόχαστρο λόγω της εθνότητάς τους υπογραμμίζει τη βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023 ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς και τον στρατό, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων και έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτό που ΟΗΕ αποκαλεί «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Σουδάν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Τραγωδία 29.10.25 Upd: 14:45

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 12χρονος και ακόμα ένας άνθρωπος από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, με τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων να συνεχίζονται

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία
Ασκήσεις ισορροπιών 29.10.25

«Διπλωματία των δασμών» – Ο περιοδεύων Τραμπ, ένα αμφίβολο «στοίχημα» και η επόμενη ημέρα στην Ασία

H περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Ασία περιστρέφεται γύρω από εμπορικά και διπλωματικά ντιλς, με επίκεντρο την Κίνα, όμως η πολιτική δασμολογικού εκφοβισμού έχει «πήλινα πόδια»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Σε εξέλιξη οι έρευνες 29.10.25

Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο