Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη φρίκη στο Σουδάν

Δορυφορικές εικόνες, που αναλύθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale, αποκαλύπτουν δρόμους βαμμένους με αίμα και σορούς πτωμάτων στην πόλη Ελ-Φασέρ του Σουδάν.

Σε δήλωση την Τρίτη, οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Στρατού κατηγόρησαν τις RSF ότι εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες τις τελευταίες ημέρες.

Στις δορυφορικές εικόνες που συλλέχθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2025, φαίνονται στοιχισμένοι στην άμμο σοροί από πτώματα, που σχηματίζουν μια γραμμή έξω από το πρώην Παιδικό Νοσοκομείο, η οποία εκτείνεται από το κτίριο μέχρι την πύλη του συγκροτήματος.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Πανεπιστήμιο του Yale αναφέρει ότι οι ενέργειες της RSF «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φτάνοντας ενδεχομένως στο επίπεδο της γενοκτονίας». Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Yale επιβεβαίωσε ότι οι φόβοι για μαζικές φρικαλεότητες επαληθεύτηκαν.

Οι πολιτοφυλακές που υπερασπίζονται την πόλη μαζί με τον στρατό κατηγόρησαν τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) ότι «διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα κατά αθώων αμάχων» και δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει ένα παιδί-στρατιώτη να δολοφονεί εν ψυχρώ έναν ενήλικα άνδρα. Ένα άλλο δείχνει μαχητές των RSF να εκτελούν πολίτες λίγα δευτερόλεπτα μετά την προσποίηση ότι τους απελευθερώνουν.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή του, κατευθυνόμενοι προς την Ταβίλα και άλλες περιοχές στα δυτικά.

Καταδίκαζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλε σήμερα τη «βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών στο Σουδάν και την «εθνοτική» στοχοποίηση αμάχων, μετά την «επικίνδυνη στροφή» της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσερ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Το γεγονός ότι άμαχοι τίθενται στο στόχαστρο λόγω της εθνότητάς τους υπογραμμίζει τη βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023 ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς και τον στρατό, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων και έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτό που ΟΗΕ αποκαλεί «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Σουδάν.