Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Νέα στοιχεία για τη σφαγή στο Σουδάν ήρθαν στο φως, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κάνει έκκληση για κατάπαυση πυρός. Ο ΠΟΥ αναφέρεται στις πληροφορίες για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φάσερ, που κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Στρατού (Joint Forces) κατηγόρησαν τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) για την εκτέλεση περισσότερων από 2.000 αμάχων τις τελευταίες ημέρες.

«Παύσατε πυρ!»

Ο ΠΟΥ «ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγείας» είπε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Παύσατε πυρ!», πρόσθεσε.

«Όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους. Όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους.

Χωρίς να υπολογίζεται η επίθεση στο μαιευτήριο, από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416. Μόνο φέτος έγιναν 49 επιθέσεις, με 966 νεκρούς συνολικά.

Η σφαγή στο Ελ Φάσερ

Την Τρίτη, το Humanitarian Research Lab του Πανεπιστημίου Yale δήλωσε ότι η πόλη Ελ Φάσερ «φαίνεται να βρίσκεται σε μια συστηματική και σκόπιμη διαδικασία εθνοκάθαρσης των αυτόχθονων μη αραβικών κοινοτήτων μέσω αναγκαστικού εκτοπισμού και εκτελέσεων».

Μάλιστα, σημείωσε, οι τακτικές περιλαμβάνουν αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «επιχειρήσεις εκκαθάρισης από πόρτα σε πόρτα» στην πόλη, ανέφερε. Επίσης, έκανε παραλληλισμούς με τη σφαγή στη Ρουάντα, όπου υπήρξε γενοκτονία.

Μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ελέγχουν ολόκληρο το Νταρφούρ. Το Νταρφούρ είναι μια μεγάλη περιοχή στο δυτικό Σουδάν, με έκταση που φτάνει το ένα τρίτο της χώρας. Οι RSF, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, έχουν εγκαταστήσει στο Νταρφούρ μια παράλληλη κυβέρνηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Μαζί με τους συμμάχους τους, ελέγχουν επίσης και ένα μέρος του νότου. Ο στρατός ελέγχει τον βορρά, τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Κίνδυνος για νέα διχοτόμηση της χώρας

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν και την επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.