Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Από την πτώση της σουδανικής πόλης Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, στις 26 Οκτωβρίου, στα χέρια των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), υπό την ηγεσία του στρατηγού Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο, γνωστού ως «Χεμεντί», οι δολοφονίες συνεχίζονται. Ο αριθμός των θυμάτων της αιματηρής πολιορκίας εκτιμάται ότι έχει φτάσει τις αρκετές χιλιάδες ζωές αμάχων.

Σε επείγουσα συνεδρίαση για το Σουδάν, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία» του για την «επιδείνωση της βίας» στη χώρα στις 30 Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι είχε «αξιόπιστες αναφορές για μαζικές εκτελέσεις».

Την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη «βία» των RSF και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει «όλα τα διπλωματικά της μέσα, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων», για να «προσπαθήσει να βρει μια ειρηνική λύση στην κατάσταση».

Πολλές προσωπικότητες του Σουδάν με τις οποίες ήρθε σε επαφή η εφημερίδα Le Monde για την εξαιρετική της ανάλυση, μεταξύ των οποίων ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και εμπειρογνώμονες, επέκριναν την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας σε αυτό το θέμα. «Οι δυτικές χώρες εκδίδουν καταδίκες τη μία μετά την άλλη, αλλά δεν κάνουν τίποτα», δήλωσε η Χολούντ Χερ, αναλύτρια από το Σουδάν και ιδρύτρια του think tank Confluence Advisory.

Καμία έκπληξη η σφαγή στην πόλη Ελ Φάσερ

«Η τραγωδία στην Ελ Φασέρ δεν αποτελεί έκπληξη. Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Οι δυτικές χώρες, που αρκούνται στο να εκδίδουν αναποτελεσματικές δηλώσεις, φέρουν συλλογική ευθύνη. Έχουν επιδείξει αδικαιολόγητη αδιαφορία», πρόσθεσε ένας δυτικός διπλωμάτης, ο οποίος επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας του Ελ-Φασέρ, που άφησε σχεδόν 200.000 πολίτες να λιμοκτονούν, παγιδευμένους μέσα στην πόλη, η οποία πριν τον πόλεμο φιλοξενούσε πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους, και μετά από εκατοντάδες θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις από την RSF, η καταστροφή εκεί ήταν προβλέψιμη.

Ωστόσο, ήταν αποφευκτή; Λίγες μόνο ημέρες πριν η παραστρατιωτική οργάνωση επιτεθεί στο τελευταίο οχυρό του τακτικού στρατού του Σουδάν στο Νταρφούρ, είχαν πραγματοποιηθεί έμμεσες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον για να βρεθεί μια λύση στην κρίση.

Εθνοτικά υποκινούμενες σφαγές

Υπό την αιγίδα του «Κουαρτέτου», μιας ομάδας που αποτελείται από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι αντιπροσωπείες των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων (SAF) και της RSF κλήθηκαν εμπιστευτικά στην αμερικανική πρωτεύουσα, για μια συνάντηση με στόχο την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγούσε σε τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία.

Μετά από κάποια ενθαρρυντική πρόοδο στις αρχικές συζητήσεις, η διαδικασία εκτροχιάστηκε στις 25 Οκτωβρίου, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ματαίωσαν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πολλές πηγές που επιβεβαίωσαν στη Le Monde την ίδια πληροφορία.

Σύμφωνα με τους περισσότερους παρατηρητές, θα ήταν αδύνατο τα Εμιράτα να μην είχαν ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμαζαν οι παραστρατιωτικοί σύμμαχοί τους. Μετά τις σφαγές στο Ελ-Φασέρ, η συμμετοχή τους στον πόλεμο στο Σουδάν έχει τεθεί υπό εξέταση, όπως και η παθητική συνενοχή των ευρωπαίων συμμάχων τους.

«Οι δυτικές χώρες έδειξαν ότι εξαπατήθηκαν. Έπαιξαν το παιχνίδι της RSF και, κατ’ επέκταση, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιτρέποντας στους παραστρατιωτικούς να χρησιμοποιούν τις διπλωματικές συνομιλίες ως πολιτικό πρόσχημα ενώ διαπράττουν φρικαλεότητες», δήλωσε η Χερ.

Σφάζειν δια του συνομιλείν

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2023, στρατιώτες της RSF πραγματοποίησαν εθνοκάθαρση στην Ελ Τζενέινα.

Και στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2025, ενώ εκπρόσωποι της RSF παρευρίσκονταν σε μια σύνοδο κορυφής για το Σουδάν που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, οι στρατιώτες τους συμμετείχαν σε εθνοτικά υποκινούμενες σφαγές στο Ζάμζαμ, ένα στρατόπεδο στο βόρειο Νταρφούρ.

«Οι δυτικές χώρες ισχυρίζονται ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν για να σταματήσουν την κρίση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το επίπεδο των αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ των δυτικών χωρών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – σε άλλα θέατρα του πολέμου, ιδίως στην Ουκρανία ή τη Γάζα – τους εμποδίζει να δράσουν», δήλωσε η Χερ.

Ενώ τα ΗΑΕ συνεχίζουν να αρνούνται κατηγορηματικά τη στρατιωτική τους εμπλοκή και υποστήριξη προς την RSF, μια πληθώρα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων και δημοσιογραφικών ερευνών αποδεικνύουν το αντίθετο.

Από την αρχή του πολέμου, το κράτος του Κόλπου έχει αξιοποιήσει την επιρροή του και τα πετροδολάρια του για να υποστηρίξει τον στρατηγό Χεμεντί, τον μακροπρόθεσμο σύμμαχό του, ο οποίος είναι ο κύριος προμηθευτής χρυσού που διακινείται λαθραία στο Ντουμπάι και μισθοφόρων που προσλαμβάνονται για τον πόλεμο στη Υεμένη.

Η ΕΕ κλείνει τα μάτια

Μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου logistics, στο οποίο συμμετέχουν πολλές γειτονικές χώρες όπως το Τσαντ, τη Λιβύη και το Νότιο Σουδάν, καθώς και την Ουγκάντα και το λιμάνι του Μποσάσο στη Σομαλία, τα ΗΑΕ έχουν οργανώσει μια αερογέφυρα για την παράδοση προηγμένου οπλισμού στην RSF, τον εταίρο τους στο Σουδάν.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προηγμένα drone κινεζικής κατασκευής, μικρά όπλα, βαρέα πολυβόλα, οχήματα, πυροβολικό, όλμοι, πυρομαχικά, εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας και ακόμη και ενός σώματος αρκετών εκατοντάδων Κολομβιανών μισθοφόρων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο πεδίο της μάχης στο Ελ-Φασέρ.

Η αναμφισβήτητη συμμετοχή των ΗΑΕ στον πόλεμο στο Σουδάν έχει αντιμετωπιστεί με μια αμήχανη σιωπή από τους περισσότερους δυτικούς εταίρους τους, παρόλο που οι Εμιράτες έχουν παραδώσει όπλα ευρωπαϊκής κατασκευής στην RSF.

Στο Σουδάν έχουν χρησιμοποιηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός γαλλικής κατασκευής, που κατασκευάστηκε από τους ομίλους KNDS France και Lacroix και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε θωρακισμένα οχήματα των Εμιράτων, καθώς και όπλα βρετανικής κατασκευής (σύμφωνα με τον Guardian), καναδικά όπλα (σύμφωνα με την The Globe And Mail) και βουλγαρικά όλμοι (France 24).

Όλες αυτές οι μεταφορές παραβιάζουν το ευρωπαϊκό εμπάργκο στο Σουδάν, το οποίο απαγορεύει «την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών (…) στο Σουδάν από υπηκόους κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών».

Έπαιξε ρόλο το φορτίο όπλων με τις προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα;

Η ίδια η ΕΕ έχει επίσης κλείσει τα μάτια στις παραδόσεις όπλων από τα ΗΑΕ προς την RSF.

Σύμφωνα με έρευνα της ιταλικής εφημερίδας Il Foglio, τον Ιούλιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ειδοποίησαν την ναυτική αποστολή της ΕΕ «Επιχείρηση Ειρήνη» ότι ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο είχε αναχωρήσει από λιμάνι των ΗΑΕ με προορισμό την Βεγγάζη, που βρίσκεται στην ανατολική Λιβύη και ελέγχεται από τον στρατάρχη Χάφταρ, μετέφερε πυρομαχικά και εκατοντάδες φορτηγάκια με προορισμό το Σουδάν.

Το πλοίο επιθεωρήθηκε, αλλά του επιτράπηκε να συνεχίσει το ταξίδι του.

«Χάρη σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κλίμακα της υποστήριξης των ΗΑΕ  προς την RSF έχει διπλασιαστεί από τότε που ο τακτικός στρατός ανακατέλαβε το Χαρτούμ. Τα ΗΑΕ  θα κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τη νίκη της RSF στο έδαφος, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να επιτρέψουν τις φρικαλεότητες που βλέπουμε σήμερα στο Ελ Φάσερ», δήλωσε ο Κάμερον Χάντσον.

Ο Χάντσον είναι πρώην αναλυτής της CIA, που τώρα εργάζεται στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι δολοφονίες αμάχων δεν λένε να σταματήσουν στο Σουδάν

Ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν, οι οποίες επίσης δεν εξαιρούνται από εγκλήματα πολέμου κατά του σουδανικού πληθυσμού, έχουν επίσης λάβει υποστήριξη από ένα δίκτυο περιφερειακών και διεθνών συμμάχων (Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία, Ρωσία, Ιράν, Σαουδική Αραβία και Ερυθραία, μεταξύ άλλων), η ροή προηγμένων όπλων από τα ΗΑΕ επέτρεψε στις δυνάμεις του στρατηγού Χεμέντι να ανακτήσουν το πλεονέκτημα στο έδαφος.

Για την ιστορία οι τελευταίες πληροφορίες από την Αίγυπτο αναφέρουν πως το Κάιρο, η Άγκυρα και η Τεχεράνη μετέφεραν μεγάλο φορτίο όπλων στις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν ως αντίμετρα κυρίως για τα κινεζικά drone που χρησιμοποιεί ο RSF (μέσω ΗΑΕ και αυτά).

«Χωρίς την υποστήριξη των Εμιράτων προς την RSF, αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό», δήλωσε ο Χάντσον. Τώρα, η πόλη Ελ Ομπέιντ , στην πολιτεία του Βόρειου Κορντοφάν , η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και δύο χρόνια, θα μπορούσε να γίνει στόχος νέων παραστρατιωτικών επιθέσεων.

Για άλλη μια φορά, στα τέλη Οκτωβρίου, η RSF διέπραξε παραβιάσεις εναντίον αμάχων, ιδίως στην περιοχή της Μπάρα, όπου οι παραστρατιωτικοί μαχητές σκότωσαν τουλάχιστον 47 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε σαφώς αναγνωρισμένα μέλη του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών του Σουδάν.

Η ένωση ανέφερε επίσης ότι η RSF εκτέλεσε 38 αμάχους στην περιοχή Ουμ Νταμ Χατζ Αχμέντ στο Βόρειο Κορντοφάν, κατηγορώντας τους ότι είχαν σχέσεις με τον τακτικό στρατό.

