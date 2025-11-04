Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Σουδάν δείχνει οπλισμένους άνδρες να πυροβολούν αθώους πολίτες στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φασέρ.

Αυτό συμβαίνει ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην πόλη χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική βοήθεια.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και πείνας, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ανέλαβαν τον έλεγχο του Ελ Φασέρ στις 26 Οκτωβρίου, εκδιώκοντας το τελευταίο προπύργιο του στρατού στην περιοχή του Δυτικού Νταρφούρ του Σουδάν.

Στις ημέρες που ακολούθησαν την κατάληψη της πόλης, οι επιζώντες ανέφεραν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας αντάρτης φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα σε ένα χωράφι, ενώ κάνει το σήμα της ειρήνης στην κάμερα.

Αφού σκότωσε τον άνδρα, ο παραστρατιωτικός οπλοφόρος χαμογέλασε και πόζαρε με έναν συνάδελφό του στην κάμερα.

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ

Η πολιορκία του Ελ Φασέρ ξεκίνησε πριν από 18 μήνες, με βομβαρδισμούς και αποκλεισμό, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Στις 26 Οκτωβρίου, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης, εκδιώκοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις. Αμέσως μετά, αναφέρθηκαν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμοί και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

The UAE is responsible for the killing of innocent Sudanese people. They are funding and arming the RSF, the same forces committing genocide in Sudan. The world must hold them accountable! Raise your voice ,be the voice for Sudan! @CIJ_ICJ

#Sudan #StopTheWar #UAEStopFundingRSF pic.twitter.com/Stl4KV56d3 — Eshaal honey PTI (@honey_eshaal) October 30, 2025

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ περίπου 200.000 παραμένουν παγιδευμένοι. Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για εκατοντάδες θανάτους, με την κατάσταση να επιδεινώνεται από την έλλειψη βοήθειας και ασφάλειας.

Οι εκτοπισμένοι που φτάνουν σε στρατόπεδα εμφανίζονται σοβαρά τραυματισμένοι, αφυδατωμένοι και ψυχολογικά συντετριμμένοι, με πολλούς να έχουν υποστεί βασανιστήρια ή σεξουαλική βία.

Σφαγή και τρομοκρατία

Η RSF, σύμφωνα με αναφορές των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις, βιασμούς και βασανιστήρια για να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό.

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά, παραστρατιωτικός μαχητής πυροβόλησε εννέα άοπλους άνδρες σε κοντινή απόσταση, ενώ σε άλλο βίντεο χαμογελά καθώς χλευάζει τρεις άνδρες που παρακαλούσαν για τη ζωή τους.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ότι πρόκειται για συστηματική εκστρατεία σεξουαλικής βίας και τρομοκρατίας.

Τα βίντεο και οι αναφορές από τον ΠΟΥ δείχνουν ότι η RSF στόχευσε και το τελευταίο λειτουργικό νοσοκομείο στο Ελ Φασέρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 460 νεκρούς.

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι μαζικές δολοφονίες συνεχίζονται, με συστάδες αντικειμένων που ταιριάζουν με ανθρώπινα σώματα σε γειτονιές και πανεπιστημιουπόλεις.

Τα πλάνα καταγράφουν επίσης κοκκινωπό αποχρωματισμό του εδάφους, πιθανώς αίμα ή ανακατεμένο χώμα, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει σκοτωθεί, αιχμαλωτιστεί ή κρύβεται.