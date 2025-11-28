magazin
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Κάποιες ιστορίες χαράζονται σαν ψίθυροι· άλλες όμως φέρουν πάνω τους το βάρος ενός ολόκληρου πολέμου και απαιτούν να ειπωθούν. Στο πέρασμα του Aweil, στη λεπτή γραμμή που χωρίζει το Σουδάν από το Νότιο Σουδάν, εκεί όπου το χώμα γίνεται λάσπη και η βροχή κολλά στα ρούχα όπως κολλά ο φόβος στο δέρμα, γυναίκες και κορίτσια σταμάτησαν για λίγο να τρέχουν.

Μόνο για να μιλήσουν.

Όχι για να αναπολήσουν — αλλά για να σώσουν την αλήθεια τους.

Η εικόνα ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: κουρασμένα πρόσωπα, βλέμματα που είχαν δει πιο πολλά από όσα αντέχει ένας άνθρωπος, παιδιά αγκαλιασμένα πάνω στις μανάδες τους, άντρες που ήξεραν ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τις οικογένειές τους.

Εκεί, ερευνητές ζήτησαν να καταγραφούν οι ιστορίες της διαδρομής από το Σουδάν. Έτσι ξεδιπλώθηκε μια πραγματικότητα που δεν χωρά καμία εξωραϊστική λέξη.

«Την 12χρονη κόρη μου τη βίασαν στρατιώτες και πέθανε αμέσως. Το λέω για να μάθει ο κόσμος τι έγινε στα κορίτσια του Σουδάν»

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX IMAGES OF THE DAY

Οι ερευνήτριες που στάθηκαν στο πεδίο

Το υλικό αυτό βασίζεται στην εργασία τριών επιστημόνων που βρέθηκαν εκεί όπου η ανθρώπινη αντοχή δοκιμάζεται καθημερινά: της Sabine Lee, καθηγήτριας Σύγχρονης Ιστορίας στο University of Birmingham· της Heather Tasker, επίκουρης καθηγήτριας Πολιτικών Επιστημών στο Dalhousie University· και της Susan Bartels, ιατρού–ερευνήτριας στο Queen’s University του Οντάριο.

Μαζί με τη νοτιοσουδανική οργάνωση STEWARDWOMEN, συνέλεξαν 695 ιστορίες από 671 ανθρώπους. Σχεδόν όλοι ήταν Νοτιοσουδανοί που επέστρεφαν στην πατρίδα που είχαν κάποτε εγκαταλείψει.

Πάνω από τις μισές μαρτυρίες ειπώθηκαν σε πρώτο πρόσωπο, οι περισσότερες από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Άλλες μεταφέρθηκαν από άντρες που μίλησαν για τις γυναίκες της οικογένειάς τους, και συχνά με μια φωνή που κουβαλούσε ενοχή και απόγνωση.

Η μεθοδολογία «sensemaking» που χρησιμοποίησε η ομάδα βασίζεται στην αφήγηση. Είναι κάτι περισσότερο από εργαλείο: είναι ο τρόπος να αφήσεις τις επιζώσες να πουν οι ίδιες τι τους συνέβη — χωρίς διαμεσολάβηση, χωρίς φίλτρα.

«Τιμήσαμε τη φωνή τους», είπε η Josephine Chandiru Drama. «Και ακούσαμε τη ζωή όπως την έζησαν οι ίδιες.»

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX IMAGES OF THE DAY

Ο πόλεμος που ξεριζώνει σώματα και ζωές

Ο πόλεμος στο Σουδάν από το 2023 έχει αφήσει πίσω του πάνω από 150.000 νεκρούς, λιμό και καταγγελίες για γενοκτονία στο Νταρφούρ. Όμως για τις γυναίκες και τα κορίτσια που μίλησαν στην έρευνα, ο πραγματικός τρόμος δεν ήταν οι σφαίρες — ήταν οι άντρες με τα όπλα στα σημεία ελέγχου, στις νυχτερινές επιδρομές, στις επιθέσεις σε λεωφορεία και καταυλισμούς.

Μια γυναίκα περιέγραψε: «Το αυτοκίνητο των ανταρτών ήρθε προς το μέρος μας. Πήραν τα κορίτσια με τη βία και μας βίασαν. Οι άντρες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το χειρότερο είναι ότι σε βιάζουν μπροστά σε όλους.»

Μια άλλη γυναίκα αποκάλυψε μια από τις σκοτεινότερες αλήθειες του πολέμου: «Την 12χρονη κόρη μου τη βίασαν στρατιώτες και πέθανε αμέσως. Το λέω για να μάθει ο κόσμος τι έγινε στα κορίτσια του Σουδάν.»

Ένα νεαρό κορίτσι μίλησε για τη 15χρονη αδελφή της: «Προσπάθησε να αντισταθεί. Τη χτύπησαν, τη βίασαν και οι πέντε και μετά τη σκότωσαν. Μας είπαν να φύγουμε και να την αφήσουμε εκεί.»

Άλλη νεαρή γυναίκα, μόλις λίγο πάνω από τα είκοσι: «Με απήγαγαν μαζί με άλλα επτά κορίτσια. Με βίασαν τέσσερις άντρες επί δύο ημέρες. Απέβαλα το τρίμηνο μωρό μου. Κόλλησα σύφιλη.»

Αυτές οι φωνές δεν ήταν η εξαίρεση. Ήταν το μοτίβο.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Το στατιστικό δεδομένο που σοκάρει περισσότερο από τις λέξεις

Όταν η ομάδα ανέλυσε τις ιστορίες, το συμπέρασμα ήταν αδιαμφισβήτητο: το 53% όλων των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η σεξουαλική βία ήταν ο βασικός λόγος που έφυγαν από το Σουδάν.

Όχι κάτι που συνέβη τυχαία στη διαδρομή.

Όχι παράπλευρη απώλεια.

Ήταν η αιτία της φυγής.

Κι ακόμη πιο σκληρό: τα κορίτσια 13–17 ετών ήταν η πιο στοχευμένη ομάδα. Οι απαντήσεις τους δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας. Για εκείνες, η σεξουαλική βία δεν ήταν συνέπεια του ταξιδιού. Ήταν το σημείο στο οποίο το ταξίδι έγινε μονόδρομος.

«Με απήγαγαν μαζί με άλλα επτά κορίτσια. Με βίασαν τέσσερις άντρες επί δύο ημέρες. Απέβαλα το τρίμηνο μωρό μου. Κόλλησα σύφιλη.»

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Η φυγή δεν τελειώνει στα σύνορα

Όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια κατάφερναν να περάσουν στο Νότιο Σουδάν, δεν τις περίμενε η ασφάλεια.

Στον προσωρινό οικισμό Kiir Adem, πολλοί άνθρωποι παρέμεναν για μήνες χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Η πρόσβαση σε άμεση ιατρική περίθαλψη μετά τον βιασμό δεν είναι μια τυπική διαδικασία· είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Οι μαρτυρίες που καταγράφηκαν στα σύνορα δείχνουν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειες όταν αυτή η φροντίδα απουσιάζει: γυναίκες που έφταναν εξαντλημένες ανέφεραν ότι κανείς δεν τους παρείχε προφυλακτικές θεραπείες, άλλες περιέγραψαν σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς, ενώ ορισμένες ήταν έγκυες όταν βιάστηκαν ή έμειναν έγκυες ως αποτέλεσμα του βιασμού.

Η ελλιπής υγειονομική υποστήριξη οδηγεί σε αποβολές, λοιμώξεις, χρόνιες επιπλοκές, ακόμη και θάνατο.

Η ιστορία της νεαρής γυναίκας που απέβαλε και νόσησε από σύφιλη επειδή δεν υπήρχε καμία ιατρική βοήθεια αποτυπώνει με οδυνηρή σαφήνεια την πραγματικότητα.

Σε μια διαδρομή όπου κάθε σώμα φτάνει ήδη πληγωμένο, η άμεση πρόσβαση σε επείγουσα σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια· είναι η πρώτη πράξη αποκατάστασης της αξιοπρέπειας.

«Κοιμάμαι σε καλύβα από άχυρο, με βροχή. Δεν έχουμε σκηνές, δεν έχουμε φαγητό. Ο άντρας μου έφυγε όταν άρχισαν οι επιθέσεις. Δεν ξέρω αν ζει.»

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Η περιοχή πλημμύριζε συχνά, οι καλύβες ήταν φτιαγμένες από άχυρο, και οι μητέρες προσπαθούσαν να θρέψουν τα παιδιά τους με το τίποτα.

Μια γυναίκα είπε: «Κατήγγειλα τον βιασμό στα σύνορα, αλλά δεν μου έδωσαν θεραπεία. Με παρέπεμψαν σε κέντρο 50 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είχα χρήματα να πάω.»

Άλλη γυναίκα, που ταξίδεψε με δύο παιδιά: «Κοιμάμαι σε καλύβα από άχυρο, με βροχή. Δεν έχουμε σκηνές, δεν έχουμε φαγητό. Ο άντρας μου έφυγε όταν άρχισαν οι επιθέσεις. Δεν ξέρω αν ζει.»

Περισσότερο από το 80% των γυναικών και κοριτσιών απάντησε ότι παλεύει να τα βγάλει πέρα «πάντα ή τις περισσότερες φορές».

Το Νότιο Σουδάν, ήδη τραυματισμένο από τον δικό του εμφύλιο, παραμένει μια χώρα σε εύθραυστη ισορροπία. Και όταν οι χώρες καταρρέουν, οι γυναίκες βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της απειλής.

Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε την πρώτη καταδίκη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Νταρφούρ — για εγκλήματα που διαπράχθηκαν το 2003 και 2004.

Είκοσι χρόνια μετά.

Οι επιζώσες του σημερινού πολέμου δεν έχουν ούτε είκοσι μήνες να περιμένουν.

Ούτε είκοσι εβδομάδες.

Οι ερευνήτριες υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις, νομικές ομάδες, τοπικούς υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χρειάζονται έρευνες με επίκεντρο τις επιζώσες, ασφαλείς χώρους, τεκμηρίωση, δικαιοσύνη που δεν θα χαθεί μέσα στα επόμενα χρόνια όπως χάθηκαν και οι ζωές τόσων γυναικών.

Η Chandiru Drama το είπε πιο καθαρά από όλους: «Αυτές οι οργανώσεις δεν είναι απλώς πάροχοι υπηρεσιών. Είναι σωσίβιες γραμμές.»

«Το αυτοκίνητο των ανταρτών ήρθε προς το μέρος μας. Πήραν τα κορίτσια με τη βία και μας βίασαν. Οι άντρες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το χειρότερο είναι ότι σε βιάζουν μπροστά σε όλους.»

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Μια ζωή χωρίς φόβο

Οι γυναίκες και τα κορίτσια που μίλησαν δεν ζήτησαν οίκτο. Ζήτησαν μόνο να ακουστούν. Όλες τους περιέγραψαν, με τον δικό τους τρόπο, τη στιγμή που η ζωή τους έσπασε στα δύο: τη στιγμή που κατάλαβαν ότι, αν έμεναν, δεν θα ζούσαν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν ένα σκοτεινό ενδεχόμενο· ήταν μια βεβαιότητα που πλησίαζε. Και η φυγή έγινε η μόνη λέξη που χώραγε στο στόμα τους.

Στο Νότιο Σουδάν, στα λασπωμένα σύνορα και στους πρόχειρους οικισμούς, η ελπίδα δεν εμφανίζεται εύκολα. Μα παρ’ όλα αυτά, οι μαρτυρίες που καταγράφηκαν είχαν μέσα τους κάτι που δεν σβήνει: μια επίμονη επιθυμία να συνεχίσουν, να προστατέψουν ό,τι απέμεινε, να χτίσουν ξανά από τα δικά τους συντρίμμια.

Δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν χρόνο, χώρο, φροντίδα. Ζητούν μια ζωή που δεν θα ορίζεται από τον φόβο.

Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό επίκεντρο όλων αυτών των αφηγήσεων: όχι μόνο η καταγραφή της βίας, αλλά η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε τραύμα υπάρχει ένα σώμα που θέλει να επιζήσει, πίσω από κάθε σκιά ένα κορίτσι που δεν εγκατέλειψε την πίστη ότι μπορεί να σταθεί ξανά όρθιο.

Το τέλος δεν βρίσκεται στην αφήγηση.

Το τέλος βρίσκεται στο τι θα κάνουμε εμείς με αυτήν.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο