Οι αναφορές για παραστρατιωτικούς μαχητές που επιδίδονται σε σφαγές και βιασμούς στη Γκεζίρα ακολουθούν την πρόσφατη αποστασία του Αμπού Ακλά Κάικα, του κορυφαίου διοικητή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης-RSF στην πολιτεία, προς τον στρατό.

«Οι RSF ξεκίνησαν εκστρατεία εκδίκησης στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Αμπού Κάικα. Λεηλάτησαν, σκότωσαν πολίτες που αντιστέκονταν και βίασαν γυναίκες και μικρά κορίτσια», δήλωσε στο BBC η Χάλα αλ-Καρίμπ, επικεφαλής της Στρατηγικής Πρωτοβουλίας για τις Γυναίκες στο Κέρας της Αφρικής (SIHA).

Η SIHA, η οποία έχει καταγράψει τη βία εναντίον γυναικών στο Σουδάν κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχε επιβεβαιώσει τρεις περιπτώσεις αυτοκτονίας γυναικών την τελευταία εβδομάδα στην πολιτεία Γκεζίρα, είπε.

Η κα. Καρίμπ είπε ότι οι δύο ήταν στο χωριό Αλ Σερίχα και η τρίτη στην πόλη Ρούφα. Η αδελφή μιας γυναίκας που έβαλε τέλος στη ζωή της στο χωριό είπε στη SIHA ότι αυτό συνέβη αφού βιάστηκε από στρατιώτες των RSF μπροστά στον πατέρα και τον αδελφό της.

Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν αργότερα. Μια σειρά από βίντεο έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο την τελευταία εβδομάδα που φαίνεται να δείχνουν δεκάδες πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες από περιγραφόμενη «σφαγή των RSF» στην Αλ Σερίχα.

Το BBC Verify μπόρεσε να ταυτίσει την τοποθεσία του υλικού αυτού με την αυλή ενός τζαμιού στην Αλ Σερίχα. Τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες προέρχονται μόνο από δύο περιοχές από τα περίπου 50 χωριά που δέχθηκαν πρόσφατα επιθέσεις, δήλωσε η αλ Καρίμπ, προσθέτοντας ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, καθώς οι επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας ήταν αποσπασματικές.

“We documented cases of sexual violence of children as of age of seven months and elderly women as of age of 75 years old. It is beyond anyone’s imagination.”

SIHA Regional Director Hala Al-Karib condemns the African Union’s silence regarding the rapes and atrocities occurring… pic.twitter.com/qDvcjkx7bQ

— News Central TV (@NewsCentralTV) October 30, 2024