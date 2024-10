«Σεξουαλικές πράξεις με αντάλλαγμα νερό» – Συντετριμμένη η Δούκισσα Σοφία για τους πρόσφυγες του Σουδάν

Η Δούκισσα Σοφία του του Εδιμβούργου αποτέλεσε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που επισκέφθηκε το Τσαντ, γείτονα χώρα του Σουδάν. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να συναντήσει και να μιλήσει με τους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει εκεί από το Σουδάν για να αποφύγουν τις αιματηρές συγκρούσεις.

Το τριήμερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών και δεν ανακοινώθηκε επίσημα παρά μόνο αφού ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ του ταξίδι της Δούκισσας είναι μία προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Σουδάν, ο οποίος δημιουργεί πλέον προκλήσεις και για το γειτονικό Τσαντ.

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, λέει το Παλάτι, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που φτάνουν τώρα ως πρόσφυγες στο Τσαντ.

The Duchess of Edinburgh was moved to tears after meeting refugees who fled to Chad to escape the civil war in neighbouring Sudan.

Read more ⬇️ https://t.co/aSXzvbwqbz

— Sky News (@SkyNews) October 14, 2024