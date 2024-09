Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές απειλούνται εξαιτίας των μαχών στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ του Σουδάν, προειδοποίησαν χθες Τετάρτη αξιωματούχοι του ΟΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύρραξης στο Νταρφούρ (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah, επάνω, από βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα Χαρτούμ).

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό το άλλοτε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

«Μας προκαλούν τρόμο οι ενδείξεις πως οι μάχες εντείνονται»

UN Security Council Resolution 2736 “demands that the Rapid Support Forces halt the siege of El Fasher; and calls for de-escalation” in the city. The RSF instead attacked repeatedly, most recently this attack yesterday that captured the South Hospital. 📍 13.613649, 25.362611 pic.twitter.com/9LJj1lXUgY — Sudan War Monitor (@sudanwarmonitor) September 13, 2024

Η Ελ Φάσερ, η μοναδική από τις πέντε πρωτεύουσες πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των ΔΤΥ, έχει τεθεί υπό πολιορκία από τους παραστρατιωτικούς από τον Μάιο.

«Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην Ελ Φάσερ και τώρα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις συνέπειες της μαζικής βίας», τόνισε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Μάρθα Πόμπι, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού αρμόδια για την Αφρική.

«Οι μάχες, που εξαπλώνονται στην πόλη, εκθέτουν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο πληθυσμούς ήδη εξαιρετικά ευάλωτους, ανάμεσά τους πολλούς εσωτερικά εκτοπισμένους, οι οποίοι ζουν σε πελώριους καταυλισμούς κοντά στην Ελ Φάσερ», πρόσθεσε η γκανέζα διπλωμάτισσα.

«Πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών εκτοπισμένων, έχουν γίνει στόχος. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με άμεση απειλή, ανάμεσά τους πάνω από 700.000 εκτοπισμένοι μέσα στην και γύρω από την Ελ Φάσερ», υπερθεμάτισε η Τζόις Μισούγια, υπηρεσιακή επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας τον μεγάλο αριθμό γυναικών και παιδιών που ήδη συγκαταλέγονται στα θύματα των εχθροπραξιών.

#BREAKING Airstrikes kill dozens of Sudanese army officers in El Fasher This week has seen the most intense fighting in El Fasher since the current conflict began, and comes at the same time that verified footage emerged of the RSF massacring civilians in North Darfur on an… pic.twitter.com/K3ohBmPIct — NewsPoint (@HaberNoktam) September 15, 2024

«Η ανησυχία μας μεγεθύνεται, καθώς έχουμε πληροφορίες για σφυροκόπημα κεντρικών και δυτικών συνοικιών και ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων», σημείωσε ακόμη.

Εκκληση Μπάιντεν

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες κι έχει μετατρέψει σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες κάπου δέκα εκατομμύρια άλλους, έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, όπως τονίζει ο ΟΗΕ, καθώς η χώρα κινδυνεύει να υποστεί γενικευμένο λιμό.

«Μας προκαλούν τρόμο οι ενδείξεις πως οι μάχες εντείνονται», επέμεινε η κυρία Μισούγια.

Ανεξάρτητοι ειδικοί της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσαν στις αρχές του μήνα την «άμεση ανάπτυξη» δύναμης «ανεξάρτητης και αμερόληπτης» για την προστασία των σουδανών αμάχων — εισήγηση που απορρίφθηκε από τους ηγέτες της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε προχθές Τρίτη τις αντιμαχόμενες πλευρές να ξαναρχίσουν άμεσα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας επίσης ανησυχία για την κατάσταση στην Ελ Φάσερ.

Πηγή: ΑΠΕ