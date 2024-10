Νέο σφαγείο στο Σουδάν με πάνω από 120 άμαχους νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά

Πάνω από εκατόν είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία Αλ Τζαζίρα, στο κεντρικό Σουδάν, κατά τη διάρκεια επίθεσης των παραστρατιωτικών, οι οποίοι πολιόρκησαν την Παρασκευή χωριά της περιοχής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από τον υπουργό Υγείας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/El Tayeb Siddig, επάνω, κατεστραμμένα κτίρια από τον εμφύλιο πόλεμο σε δρόμο της πόλης Ομντουρμάν).

«Παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) διέπραξαν σφαγή σε βάρος των πολιτών του ας Σαρίχα στην πολιτεία αλ Τζαζίρα (…) όπου καταμετρήθηκαν «πάνω από 200 τραυματίες και 124 μάρτυρες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο Χάιθαμ Μοχάμεντ Ιμπραήμ.

Οι υπηρεσίες του «εργάζονται για να παραδώσουν φάρμακα και για να προσφέρουν φροντίδες σε τραυματίες και αρρώστους στις περιοχές υπό πολιορκία επειγόντως», πρόσθεσε.

«Είμαι βαθιά θορυβημένη εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας εναντίον παιδιών και οικογενειών στην πολιτεία αλ Τζαζίρα», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της η διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, κατά πληροφορίες τουλάχιστον 124 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αλ Τζαζίρα — ανάμεσά τους τουλάχιστον δέκα παιδιά, ορισμένα ηλικίας κάτω των δέκα ετών — και τουλάχιστον 43 παιδιά τραυματίστηκαν», πρόσθεσε η κυρία Ράσελ.

«In just the past week, at least 124 people were reportedly killed in Al Jazirah – including at least ten children, some as young as ten years old – while at least 43 children were injured.»

