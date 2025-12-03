newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Σουδάν: Εντείνονται οι μάχες στον πλούσιο σε πετρέλαιο νότο
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 02:45

Σουδάν: Εντείνονται οι μάχες στον πλούσιο σε πετρέλαιο νότο

Εντείονται τώρα οι μάχες ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς και τον τακτικό στρατό στο Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο.

Σύνταξη
Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν χθες Τρίτη στο Βόρειο Κορντοφάν, πολιτεία στο νότιο τμήμα του Σουδάν, όπου βρίσκονται άφθονα κοιτάσματα πετρελαίου, με κατοίκους της πολιτειακής πρωτεύουσας Ελ Ομπάιντ να δηλώνουν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εξερράγη κοντά στο διοικητήριο μονάδας του τακτικού στρατού (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στρατιώτες των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης ).

Κάτοικος της Ελ Ομπάιντ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εξαιτίας του φόβου πως θα υποστεί αντίποινα, είπε πως είδε καπνό να υψώνεται από την περιοχή έπειτα από πλήγμα με στόχο τη βάση της 5ης μεραρχίας των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ).

Οι παραστρατιωτικοί έχουν επικεντρώσει πλέον τις επιχειρήσεις τους στο νότιο τμήμα του Σουδάν, το οποίο είναι πλούσιο σε πετρέλαιο

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη και είδε καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση του στρατοπέδου.

Στην Ελ Ομπάιντ, κάπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσα Χαρτούμ, υπάρχει αεροδρόμιο κι η πόλη βρίσκεται πάνω σε οδικό άξονα καίριας σημασίας, που συνδέει την πρωτεύουσα με την αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

Μάχες ξανάρχισαν ταυτόχρονα στην Μπαμπανούσα, 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελ Ομπάιντ, η οποία χαρακτηρίζεται το τελευταίο οχυρό του τακτικού στρατού στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν.

Χθες, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο εικονίζει μαχητές τους στο εσωτερικό βάσης που κατά τους παραστρατιωτικούς είναι αυτή της 22ης μεραρχίας πεζικού — ή αλλιώς το γενικό αρχηγείο του στρατού στην πόλη.

Οι ΣΕΔ διέψευσαν χθες πως απώλεσαν την Μπαμπανούσα, διαβεβαιώνοντας ότι απώθησαν νέα επίθεση των ΔΤΥ την προηγουμένη.

Drones και πυροβολικό

Ο τακτικός στρατός κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς ότι εξαπολύουν πλήγματα χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό και συνεχίζουν τις εφόδους παρά την υποτιθέμενη μονομερή κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αρχηγό των ΔΤΥ, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Οι ΔΤΥ ενεπλάκησαν σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό στα μέσα του Απριλίου του 2023. Στα τέλη του Οκτωβρίου κυρίευσαν την Ελ Φάσερ, το έσχατο οχυρό του στρατού στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

Η κατάληψη του Νταρφούρ από τους παραστρατιωτικούς συνοδεύτηκε από σφαγές, σεξουαλική βία μαζικής κλίμακας, απαγωγές και λεηλασίες, που πυροδότησαν διεθνείς εκκλήσεις να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός.

Η επικράτηση των ΔΤΥ στο Νταρφούρ τους επέτρεψε να επικεντρώσουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, πλούσιο σε πετρέλαιο.

Πεδίο άγριων μαχών

Το Κορντοφάν, περιοχή με έκταση σχεδόν ίση με αυτήν όλης της επικράτειας της Γαλλίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο άγριων μαχών, με τον τακτικό στρατό να προσπαθεί να απωθήσει στοιχεία των ΔΤΥ από τομέα όπου βρίσκεται οδικός άξονας στρατηγικής σημασίας, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Χαρτούμ με το Νταρφούρ.

Παράλληλα, οι διεθνείς προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν για ακόμη μια φορά να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τον περασμένο μήνα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν πως θα εργαστεί για να αποκατασταθεί η ειρήνη, αφού τον παρότρυνε να εμπλακεί ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Πηγή: ΑΠΕ

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός
Κόσμος 02.12.25 Upd: 00:44

Live: Συζητήθηκε το εδαφικό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι συμβιβασμός

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο και ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο