Η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν Ντενίζ Μπράουν εξέφρασε χθες Δευτέρα την οργή της λίγες ημέρες πριν την τρίτη επέτειο από την έναρξη του εμφύλιου πολέμου στη χώρα, κάνοντας λόγο για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» και για μια χώρα «παγιδευμένη» σε έναν «κύκλο» φρικαλεοτήτων (στη φωτογραφία αρχείου από UN / Saviano Abreu, επάνω, η Ντενίζ Μπράουν).

«Στο Σουδάν βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων. Εχουμε την αίσθηση ότι είμαστε παγιδευμένοι σε έναν κύκλο, όλα επαναλαμβάνονται», κατήγγειλε η Μπράουν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω βίντεο.

«Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων…»

«Την ώρα που ο ΟΗΕ μιλά ανοικτά για αυτές τις ωμότητες, για την επανάληψή τους, το ερώτημα είναι: γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί αρκετά ώστε να κάνει κάτι; Τι περισσότερο πρέπει να συμβεί ώστε όλος ο κόσμος να ξυπνήσει και να δώσει προσοχή;», διερωτήθηκε.

Η κα Μπράουν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους κατοίκους της πόλης ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, την οποία κατέλαβαν στα τέλη Οκτωβρίου οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο ΟΗΕ έχει εκτιμήσει ότι τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τρεις πρώτες ημέρες αυτής της επίθεσης.

Ομως «δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι είναι οι νεκροί, οι αγνοούμενοι και οι συλληφθέντες», σημείωσε η αξιωματούχος του ΟΗΕ, προειδοποιώντας τώρα για την κατάσταση στην πόλη Ντιλίνγκ, στο Νότιο Κορντοφάν, η οποία δέχεται «καθημερινές επιθέσεις» και στην οποία δεν μπορούν πλέον να εισέλθουν τα κομβόι του ΟΗΕ.

«Εγκαταλελειμμένη κρίση»

Στο Σουδάν μαίνεται από τις 15 Απριλίου 2023 μια αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του στρατού υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο οποίος κυβερνά ντε φάκτο τη χώρα μετά το πραξικόπημα του 2021, και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό.

«Πρόκειται για την πιο επείγουσα και σύνθετη κρίση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους τρόπους εύρεσης μιας λύσης» και στο μεταξύ να «χρηματοδοτηθεί το ελάχιστο αναγκαίο» που χρειάζεται ο πληθυσμός για την επιβίωσή του, υποστήριξε η Μπράουν.

Ωστόσο, η έκκληση για τη συγκέντρωση 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που απηύθυνε ο ΟΗΕ για το Σουδάν για το 2026, ποσό ήδη μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν καθώς έχει μειωθεί γενικά η διεθνής βοήθεια, έχει προς το παρόν χρηματοδοτηθεί μόνο κατά 16%, όπως ανέφερε η ίδια.

Παράλληλα, η κα Μπράουν εξέφρασε την απογοήτευσή της, ζητώντας να μην χαρακτηρίζεται αυτός ο πόλεμος «ξεχασμένη κρίση» αλλά «εγκαταλελειμμένη κρίση».

Πηγή: ΑΠΕ