Μπράντλεϊ Κούπερ – Τζίτζι Χαντίντ: Περπατούν χέρι χέρι και επιβεβαιώνουν τη σχέση τους

Από τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησαν οι φήμες που ήθελαν ζευγάρι τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Τζίτζι Χαντίντ. Ωστόσο επιβεβαιώθηκαν για πρώτη φορά την Πέμπτη (25/1) όταν ο διάσημος ηθοποιός και το μοντέλο εθεάθησαν να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους του Λονδίνου.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα New York Post, το 28χρονο μοντέλο και ο 49χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης της ταινίας «Maestro» κάνουν τη βόλτα τους στο Λονδίνο, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Τζίτζι Χαντίντ φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ένα παντελόνι σε χαλαρή γραμμή. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ προσπάθησε να κρύψει το πρόσωπό του πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα χειμερινό καπέλο. Συνδύασε την εμφάνισή του με ένα σκούρο πανωφόρι και ένα cargo παντελόνι.

