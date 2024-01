Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ μαζί μετά τις Χρυσές Σφαίρες

Ο 49χρονος ηθοποιός Μπράντλεϊ Κούπερ απόλαυσε τη βραδιά μετά τις Χρυσές Σφαίρες με την 28χρονη σύντροφό του Τζίτζι Χαντίντ.

Αφού ο πρωταγωνιστής του Maestro έχασε τη Χρυσή Σφαίρα για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, απόλαυσε το ραντεβού του με την Τζίτζι Χαντίντ στο celebrity hotspot Giorgio Baldi στο Λος Άντζελες.

Ο ηθοποιός ήταν κομψός με το μαύρο κουστούμι που συνδύασε με παπιγιόν, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ ήταν πιο λαμπερή από ποτέ με ένα μαύρο στράπλες και μακρύ παλτό.

Στην παρέα του ζευγαριού προστέθηκε και η μητέρα του Μπράντλεϊ Κούπερ, Gloria Campano, που νωρίτερα είχε ποζάρει μαζί του στο κόκκινο χαλί.

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Τζίτζι Χαντίντ φούντωσαν τον Οκτώβριο, με το ζευγάρι να φέρεται να γνωρίστηκε μέσω της πρώην του ηθοποιού Ιρίνα Σάικ.

