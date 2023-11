Οι φωτογράφοι τσάκωσαν ξανά την Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Μετά από μια επική βραδιά κοριτσιών με τη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ, οι φωτογράφοι τσάκωσαν την Τζίτζι Χαντίντ σε έξοδό της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το 28χρονο supermodel εθεάθη να αποχωρεί από το κλαμπ Zero Bond με τον 48χρονο υποψήφιο για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ μετά από μια επική βραδιά κοριτσιών με την Τέιλορ Σουίφτ, τη Σελένα Γκόμεζ, τη Σόφι Τέρνερ, την Cara Delevigne και τη Brittany Mahomes.

Η Τζίτζι Χαντίντ ήταν εντυπωσιακή, έχοντας πιασμένα πάνω τα μαλλιά της και απαθαντίστηκε χαμογελαστή κατά την έξοδό της από το κλαμπ Zero Bond.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέλεξε casual ντύσιμο για τη βραδιά, ενώ είχε υιοθετήσει το αξύριστο look.

Gigi Hadid puts on a very leggy display in a TINY dress while out with new boyfriend Bradley Cooper in NYC pic.twitter.com/1xGNMBvyOS

