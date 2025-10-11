Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.
Το ημερολόγιο έγραφε 8 Ιουνίου 2007 όταν το Ocean’s Thirteen έβγαινε στις σκοτεινές αίθουσες και ουσιαστικά έριχνε τους τίτλους τέλους στις περιπέτειες της συμμορίας των Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ και Ματ Ντέιμον. Όπως ήταν αναμενόμενο, όπως τα δύο προηγούμενα φιλμ της κινηματογραφικής σειράς Ocean’s Eleven, έτσι κι αυτό, σάρωσε στο box office προσφέροντας τον ορισμό της χαλαρής και διασκεδαστικής χολιγουντιανής ταινίας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δύο δεκαετίες, όλοι είχαμε πιστέψει ότι τόσο οι σταρ των φιλμ όσο και ο Στίβεν Σόντερμπεργκ είχαν κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν.
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι το Ocean’s Fourteen θα γυριστεί μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώνοντας ξανά όλη την αρχική συμμορία. Και τώρα, τα στούντιο ονειρεύονται και ένα prequel της παρέας – και είναι αποφασισμένα να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένα.
Σύμφωνα με το Variety, οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, βρίσκονται σε συζητήσεις για το prequel του Ocean’s Eleven, που θα διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60. Το σενάριο έχει ανατεθεί στην Κάρρι Σόλομον, ενώ στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάθεται ο Λι Άιζακ Τσανγκ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πάντως αν υπάρχει ένας προβληματισμός, είναι ο τίτλος του prequel – ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι τα νούμερα 11, 12, 13, 14, αλλά και 8 δεν «παίζουν».
