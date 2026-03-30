Γιατί όλοι στο Χόλιγουντ έχουν την ίδια «ουράνια» μύτη – Και γιατί όλοι μοιάζουν μεταξύ τους;

Η Νικόλ Κίντμαν, η Αν Χάθαγουεϊ και η Μάργκοτ Ρόμπι είναι όλες όμορφες γυναίκες με πολύ διαφορετικά σχήματα προσώπου -γωνιώδες, στρογγυλό και τετράγωνο αντίστοιχα. Όμως, όταν εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί το βράδυ των Όσκαρ, τα πρόσωπά τους έμοιαζαν απίστευτα μεταξύ τους λόγω ενός κοινού χαρακτηριστικού. Αυτές οι κορυφαίες ηθοποιοί και πολλές από τις συναδέλφους τους, όπως η Κάρα Ντελεβίν, η Λίλι Κόλινς και η Βικτόρια Μπέκαμ, φαίνεται να έχουν όλες ακριβώς την ίδια μύτη.

«Υπερήφανη» μύτη

Το νέο, αξιοζήλευτο σχήμα είναι η ανασηκωμένη ή «ουράνια» μύτη, που χαρακτηρίζεται από μια ελαφριά κλίση και ανυψωμένη άκρη και το απίθανο με αυτή την «υπερήφανη» μύτη είναι ότι μπορεί κανείς να την αποκτήσει εγκαίρως για μια μεγάλη εκδήλωση στο κόκκινο χαλί, όπου επιθυμεί να φαίνεται στην καλύτερη εκδοχή του.

Με άλλα λόγια πέρασαν οι μέρες που η αναμόρφωση της μύτης σήμαινε να μπει κανείς στο χειρουργείο και να υπομείνει μια μακρά ανάρρωση.

Ρινοπλαστική νέας εποχής

Με τη ρευστή ρινοπλαστική, οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τη μύτη τους σε λίγα μόνο λεπτά χρησιμοποιώντας fillers (δερματικά πληρωτικά) –είναι αλήθεια ότι η ζήτηση για ένα τέλειο προφίλ αυξάνεται της περιόδους του κόκκινου χαλιού.

Οι επεμβάσεις ρινοπλαστικής στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 25% πέρυσι, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με βίντεο γυναικών που παρουσιάζουν τη μεταμόρφωσή τους και την πορεία της ανάρρωσής τους.

Ηθοποιοί πριν και μετά τη ρινοπλαστική

Λεπτή βελτίωση στη μύτη

Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, ο Δρ Ρος Πέρι, ιατρικός διευθυντής της Cosmedics, εξήγησε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στην εμμονή της κοινωνίας με τις διακριτικές «μικροαλλαγές».

Είπε: «Υπάρχει σίγουρα μια αξιοσημείωτη σύγκλιση όσον αφορά την αισθητική της μύτης στο Χόλιγουντ, και αυτή τείνει προς μια λεπτή βελτίωση παρά προς μια δραματική αλλαγή.

«Η πιο περιζήτητη εμφάνιση αυτή τη στιγμή είναι αυτό που θα περιγράφαμε ως μια φυσική, ισορροπημένη μύτη. Αυτή χαρακτηρίζεται συνήθως από μια ευθεία ράχη, μια εκλεπτυσμένη αλλά όχι υπερβολικά στενή γέφυρα και μια απαλά καθορισμένη άκρη που συμπληρώνει τις αναλογίες του προσώπου του ατόμου».

Χωρίς χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με τον Δρ Πέρι, η αύξηση των επεμβάσεων ρινοπλαστικής έχει τις ρίζες της στην επιθυμία να φαίνεται κανείς όμορφος στην κάμερα, ανεξάρτητα από τη γωνία λήψης.

Είπε: «Ο στόχος πλέον είναι η αρμονία και όχι η τελειότητα, καθώς και μύτες που φαίνονται όμορφες στις φωτογραφίες από όλες τις γωνίες, ειδικά στην εποχή των καμερών υψηλής ευκρίνειας και της κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

»Παρατηρούμε επίσης αύξηση στις μη χειρουργικές ρινοπλαστικές, όπου χρησιμοποιούνται fillers για να εξομαλύνουν τις ανωμαλίες και να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός πιο ευθύγραμμου προφίλ χωρίς χειρουργική επέμβαση».

Η ρευστή ρινοπλαστική γίνεται χωρίς επέμβαση

Η ίδια εμφάνιση

Η μη χειρουργική ρινοπλαστική -ή η «ρευστή ρινοπλαστική»- γίνεται γρήγορα η πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν μια γρήγορη, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση στη μύτη.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί επιδιώκουν την ίδια εμφάνιση, ο Δρ Πέρι πρόσθεσε ότι η αίσθηση της ατομικότητας πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα.

«Θα ήθελα να προσθέσω ότι, ενώ οι τάσεις επηρεάζουν τα αιτήματα, τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από την προσαρμογή της μύτης στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου, αντί για την αναπαραγωγή μιας ενιαίας εμφάνισης διασημοτήτων που ταιριάζει σε όλους».

*Mε στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Μάργκοτ Ρόμπι και η Φοίβη Τόνκιν φτάνουν στην επίδειξη της συλλογής Chanel Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019/20 στο Παρίσι, Γαλλία, στις 2 Ιουλίου 2019. REUTERS/Charles Platiau