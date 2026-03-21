«Φοβόμουν» – Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δημοσιεύει φωτογραφίες «πριν και μετά» το λίφτινγκ

«Έχει χρυσή καρδιά και το χρυσό της πρόσωπο είναι και πάλι δικό της», έγραψε ο πλαστικός χειρουργός της Ντενίζ Ρίτσαρντς, ο Δρ Μπεν Ταλέι, δίπλα στις φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη σύγκριση του «πριν και του μετά».

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς συνεχίζει να μιλάει ανοιχτά σχετικά με το πρόσφατο λίφτινγκ που υποβλήθηκε, συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις της με φωτογραφίες που παρουσιάζουν ολόκληρο το φάσμα του αποτελέσματος.

Λεπτομέρειες

Η 55χρονη Ρίτσαρντς και ο πλαστικός χειρουργός της, ο Δρ Μπεν Ταλέι από το Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, μοιράστηκαν σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 21 Μαρτίου φωτογραφίες δίπλα-δίπλα που παρουσιάζουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα του λίφτινγκ στο οποίο υποβλήθηκε η ηθοποιός και σταρ των ριάλιτι σόου, οκτώ μήνες νωρίτερα.

«Το καλύτερο πράγμα»

Στη λεζάντα, ο Ταλέι αποκάλυψε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις -λίφτινγκ, ανόρθωση φρυδιών, βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων, ανόρθωση χειλιών στις εξωτερικές γωνίες του στόματος και μεταμόσχευση λίπους- που πραγματοποίησε στη Ρίτσαρντς, η οποία το χαρακτήρισε ως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου» σε ξεχωριστή ανάρτηση στα Instagram Stories.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐁𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐢, 𝐌𝐃 Facial plastic Surgeon (@drbentalei)

Χαρά και τιμή

Κάτω από τις φωτογραφίες της Ρίτσαρντς, που δείχνουν μια σημαντική διαφορά στον λαιμό, το στόμα και άλλες περιοχές του προσώπου της, ο Ταλέι χαρακρήρισε την πρώην πρωταγωνίστρια του Real Housewives of Beverly Hills ως «ένα από τα πιο αξιαγάπητα και όμορφα άτομα που έχουν περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη».

«Ήταν απίστευτη χαρά και τιμή που μου εμπιστεύτηκε την ανανέωσή της και, κυρίως, τη διατήρηση του χαρακτήρα και της ομορφιάς της», συνέχισε ο πλαστικός χειρουργός.

«Ακόμη και οι λοβοί των αυτιών της φαίνονται καλύτεροι από όλες τις οπτικές γωνίες. Η θλιμμένη ή κουρασμένη όψη γύρω από τα μάτια και το στόμα έχει εξουδετερωθεί και αντιστραφεί»

Οι λοβοί των αυτιών

Ο Ταλέι συνέχισε επισημαίνοντας ότι, ως αποτέλεσμα του λίφτινγκ και των συνοδευτικών επεμβάσεων, τα «εκπληκτικά, πανέμορφα μάτια της Ρίτσαρντς τονίστηκαν αντί να αλλάξουν ή απλώς να ξεκουραστούν».

«Ακόμη και οι λοβοί των αυτιών της φαίνονται καλύτεροι από όλες τις οπτικές γωνίες. Η θλιμμένη ή κουρασμένη όψη γύρω από τα μάτια και το στόμα έχει εξουδετερωθεί και αντιστραφεί», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα ότι «ακόμη και οι ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια της έχουν χαλαρώσει».

«Είμαι τόσο ευγνώμων στη Ντενίζ που ήταν τόσο ανοιχτή σχετικά με την επέμβαση», κατέληξε ο χειρουργός στην ανάρτησή του. «Έχει περάσει τόσα πολλά τον τελευταίο χρόνο και η ανθεκτικότητά της είναι απλά εκπληκτική. Έχει χρυσή καρδιά και το χρυσό της πρόσωπο είναι και πάλι δικό της».

Αρκετοί χειρουργοί επαίνεσαν τις φωτογραφίες στα σχόλια. Η φίλη της Ντενίζ και συνάδελφός της στο RHOBH, Κάιλι Ρίτσαρντς, έδωσε επίσης την έγκρισή της, γράφοντας: «Τόσο ωραία @deniserichards που φαίνεσαι!».

«Ποτέ μη λες ποτέ»

Η ανάρτηση του Ταλέι, στην οποία περιγράφει λεπτομερώς τη μεταμόρφωση μετά το λίφτινγκ και επαινεί την ειλικρίνεια της Ρίτσαρντς, έρχεται μόλις μια μέρα αφότου η ηθοποιός του «Wild Things» μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να υποβληθεί στην επέμβαση — η οποία είναι η πρώτη μετά από 30 χρόνια αφότου πέρασε για πρώτη φορά από το χειρουργικό νυστέρι σε ηλικία 19 ετών για εμφυτεύματα στήθους — σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Allure την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

«Ήθελα να επαναφέρω τα πράγματα εκεί όπου ήταν πριν», είπε για το λίφτινγκ της, αναφέροντας ότι, παρόλο που είχε υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική στο παρελθόν, η προοπτική να αγγίξει ένας χειρουργός το πρόσωπό της ήταν «τρομακτική».

Ήταν κάτι που η Ρίτσαρντς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «ποτέ» δεν θα έκανε, είπε στο περιοδικό.

«Πρέπει»

«Είμαι από αυτούς που λένε “ποτέ μην λες ποτέ”, αλλά πάντα έλεγα ότι δεν θα έκανα ποτέ λίφτινγκ, γιατί αυτό είναι το πρόσωπό μου. Έτσι βγάζω τα προς το ζην», εξήγησε. «Είμαι σε αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό. Ο κόσμος ξέρει πώς μοιάζω. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό μου».

«Αυτή είναι η μύτη μου. Έχω κάνει λίγο Botox. Έχω κάνει ελάχιστα filler — με έκανε να φαίνομαι πιο βαριά· απλά δεν ταίριαζε στο πρόσωπό μου», συνέχισε η σταρ. «Ποτέ δεν έχω αγγίξει τίποτα στο πρόσωπό μου με αυτόν τον τρόπο. Αν κάτι πάει λίγο στραβά όταν κάνεις κάποια επέμβαση σε άλλο μέρος του σώματός σου, μπορείς να το καλύψεις. Γι’ αυτό πάντα φοβόμουν το λίφτινγκ, αλλά ήθελα να κάνω το λαιμό μου — η μακαρίτισσα η μαμά μου έλεγε πάντα ότι είχε λαιμό γαλοπούλας. Νομίζω ότι είναι γενετικό».

«Ήταν κάτι που σκεφτόμουν εδώ και δύο χρόνια, πηγαινοερχόμουν», πρόσθεσε η Ρίτσαρντς, «και τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την επέμβαση, έλεγα πλέον: “Πρέπει να το κάνω αυτό.”»

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ben Talei, MD/Instagram