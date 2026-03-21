21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
«Φοβόμουν» – Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δημοσιεύει φωτογραφίες «πριν και μετά» το λίφτινγκ
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 22:30

«Φοβόμουν» – Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δημοσιεύει φωτογραφίες «πριν και μετά» το λίφτινγκ

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δημοσιεύει φωτογραφίες από τη συγκλονιστική μεταμόρφωση που επέφερε το λίφτινγκ, στο οποίο «φοβόταν» να υποβληθεί.

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

«Έχει χρυσή καρδιά και το χρυσό της πρόσωπο είναι και πάλι δικό της», έγραψε ο πλαστικός χειρουργός της Ντενίζ Ρίτσαρντς, ο Δρ Μπεν Ταλέι, δίπλα στις φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη σύγκριση του «πριν και του μετά».

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς συνεχίζει να μιλάει ανοιχτά σχετικά με το πρόσφατο λίφτινγκ που υποβλήθηκε, συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις της με φωτογραφίες που παρουσιάζουν ολόκληρο το φάσμα του αποτελέσματος.

Η 55χρονη Ρίτσαρντς και ο πλαστικός χειρουργός της, ο Δρ Μπεν Ταλέι από το Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, μοιράστηκαν σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 21 Μαρτίου φωτογραφίες δίπλα-δίπλα που παρουσιάζουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα του λίφτινγκ στο οποίο υποβλήθηκε η ηθοποιός και σταρ των ριάλιτι σόου, οκτώ μήνες νωρίτερα.

Στη λεζάντα, ο Ταλέι αποκάλυψε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις -λίφτινγκ, ανόρθωση φρυδιών, βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων, ανόρθωση χειλιών στις εξωτερικές γωνίες του στόματος και μεταμόσχευση λίπους- που πραγματοποίησε στη Ρίτσαρντς, η οποία το χαρακτήρισε ως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου» σε ξεχωριστή ανάρτηση στα Instagram Stories.

Κάτω από τις φωτογραφίες της Ρίτσαρντς, που δείχνουν μια σημαντική διαφορά στον λαιμό, το στόμα και άλλες περιοχές του προσώπου της, ο Ταλέι χαρακρήρισε την πρώην πρωταγωνίστρια του Real Housewives of Beverly Hills ως «ένα από τα πιο αξιαγάπητα και όμορφα άτομα που έχουν περπατήσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη».

«Ήταν απίστευτη χαρά και τιμή που μου εμπιστεύτηκε την ανανέωσή της και, κυρίως, τη διατήρηση του χαρακτήρα και της ομορφιάς της», συνέχισε ο πλαστικός χειρουργός.

«Ακόμη και οι λοβοί των αυτιών της φαίνονται καλύτεροι από όλες τις οπτικές γωνίες. Η θλιμμένη ή κουρασμένη όψη γύρω από τα μάτια και το στόμα έχει εξουδετερωθεί και αντιστραφεί»

Ο Ταλέι συνέχισε επισημαίνοντας ότι, ως αποτέλεσμα του λίφτινγκ και των συνοδευτικών επεμβάσεων, τα «εκπληκτικά, πανέμορφα μάτια της Ρίτσαρντς τονίστηκαν αντί να αλλάξουν ή απλώς να ξεκουραστούν».

«Ακόμη και οι λοβοί των αυτιών της φαίνονται καλύτεροι από όλες τις οπτικές γωνίες. Η θλιμμένη ή κουρασμένη όψη γύρω από τα μάτια και το στόμα έχει εξουδετερωθεί και αντιστραφεί», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα ότι «ακόμη και οι ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια της έχουν χαλαρώσει».

«Είμαι τόσο ευγνώμων στη Ντενίζ που ήταν τόσο ανοιχτή σχετικά με την επέμβαση», κατέληξε ο χειρουργός στην ανάρτησή του. «Έχει περάσει τόσα πολλά τον τελευταίο χρόνο και η ανθεκτικότητά της είναι απλά εκπληκτική. Έχει χρυσή καρδιά και το χρυσό της πρόσωπο είναι και πάλι δικό της».

Αρκετοί χειρουργοί επαίνεσαν τις φωτογραφίες στα σχόλια. Η φίλη της Ντενίζ και συνάδελφός της στο RHOBH, Κάιλι Ρίτσαρντς, έδωσε επίσης την έγκρισή της, γράφοντας: «Τόσο ωραία @deniserichards που φαίνεσαι!».

Photo: Ben Talei, MD/Instagram

Η ανάρτηση του Ταλέι, στην οποία περιγράφει λεπτομερώς τη μεταμόρφωση μετά το λίφτινγκ και επαινεί την ειλικρίνεια της Ρίτσαρντς, έρχεται μόλις μια μέρα αφότου η ηθοποιός του «Wild Things» μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να υποβληθεί στην επέμβαση — η οποία είναι η πρώτη μετά από 30 χρόνια αφότου πέρασε για πρώτη φορά από το χειρουργικό νυστέρι σε ηλικία 19 ετών για εμφυτεύματα στήθους — σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Allure την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

«Ήθελα να επαναφέρω τα πράγματα εκεί όπου ήταν πριν», είπε για το λίφτινγκ της, αναφέροντας ότι, παρόλο που είχε υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική στο παρελθόν, η προοπτική να αγγίξει ένας χειρουργός το πρόσωπό της ήταν «τρομακτική».

Ήταν κάτι που η Ρίτσαρντς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «ποτέ» δεν θα έκανε, είπε στο περιοδικό.

«Είμαι από αυτούς που λένε “ποτέ μην λες ποτέ”, αλλά πάντα έλεγα ότι δεν θα έκανα ποτέ λίφτινγκ, γιατί αυτό είναι το πρόσωπό μου. Έτσι βγάζω τα προς το ζην», εξήγησε. «Είμαι σε αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό. Ο κόσμος ξέρει πώς μοιάζω. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό μου».

«Αυτή είναι η μύτη μου. Έχω κάνει λίγο Botox. Έχω κάνει ελάχιστα filler — με έκανε να φαίνομαι πιο βαριά· απλά δεν ταίριαζε στο πρόσωπό μου», συνέχισε η σταρ. «Ποτέ δεν έχω αγγίξει τίποτα στο πρόσωπό μου με αυτόν τον τρόπο. Αν κάτι πάει λίγο στραβά όταν κάνεις κάποια επέμβαση σε άλλο μέρος του σώματός σου, μπορείς να το καλύψεις. Γι’ αυτό πάντα φοβόμουν το λίφτινγκ, αλλά ήθελα να κάνω το λαιμό μου — η μακαρίτισσα η μαμά μου έλεγε πάντα ότι είχε λαιμό γαλοπούλας. Νομίζω ότι είναι γενετικό».

«Ήταν κάτι που σκεφτόμουν εδώ και δύο χρόνια, πηγαινοερχόμουν», πρόσθεσε η Ρίτσαρντς, «και τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την επέμβαση, έλεγα πλέον: “Πρέπει να το κάνω αυτό.”»

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ben Talei, MD/Instagram

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

