15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Fizz 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:00

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Ενώ οι σειρές «Severance» και «The White Lotus» ισοβάθμησαν στις σημαντικότερες υποψηφιότητες με 10 υποψηφιότητες η καθεμία, υπήρξαν πολλές εκπλήξεις και ανατροπές κατά τη διάρκεια της βραδιάς των φετινών Emmy, τα οποία παρουσίασε ο Nate Bargatze.

Έκπληξη Νο1: Παρά το γεγονός ότι ισοβάθμησε με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς, η σειρά «The White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White Lotus (@thewhitelotus)


Μία από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς σειρές της χρονιάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από σειρές όπως το «Severance» και το «The Pitt».

Έκπληξη Νο2: Απονομή του πρώτου βραβείου της βραδιάς πριν από τον μονόλογο του παρουσιαστή


Ήταν διασκεδαστικό να βλέπεις τον Seth Rogen να παίρνει το πρώτο του βραβείο μεταξύ του σκετς της έναρξης και του μονολόγου του παρουσιαστή, Nate Bargatze. Μια στιγμή που έδωσε μικρή ώθηση στη ροή και κράτησε το ενδιαφέρον ζωντανό.

Έκπληξη Νο3: Η Katherine LaNasa του «The Ritt’s κέρδισε απέναντι στις πολυσυζητημένες γυναίκες του «The White Lotus», οι οποίες αλληλοεξουδετερώθηκαν για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά


Οι Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell και Aimee Lou Wood είχαν τέσσερις από τους πιο συζητημένους ρόλους στην τηλεόραση αυτή τη σεζόν στην Τρίτη σεζόν του «The White Lotus», και ενώ το «The Pitt» είναι σίγουρα ένα πολιτιστικό φαινόμενο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι γυναίκες δεν ισοβάθμησαν τις μεταξύ τους ψήφους έτσι ώστε να ανοίξουν το δρόμο για τη LaNasa.

Έκπληξη Νο4: Ο Jeff Hiller κέρδισε το απρόσμενο χειροκρότημα


Ο λιγότερο γνωστός υποψήφιος της βραδιάς, από μια από τις σειρές με το μικρότερο κοινό, δημιούργησε μια χαρούμενη στιγμή, όταν ο εκστασιασμένος Jeff Hiller κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε κωμική σειρά. Η γοητευτική ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου σίγουρα του κέρδισε ακόμη περισσότερους θαυμαστές, καθώς και άτομα που ενδιαφέρονται να δουν τη σειρά «Somebody Somewhere».

Έκπληξη Νο5: Η έλλειψη πρόβας του Nate Bargatze


Για έναν κωμικό stand-up, του οποίου η δουλειά βασίζεται στο timing, ο Bergatze πέρασε τη βραδιά σκοντάφτοντας και τραυλίζοντας τα αστεία και τις παρατηρήσεις του, κάτι που οδήγησε στο μεγαλύτερο «εεεε…» της βραδιάς. Μήπως το αστείο με το «εγκαταλελειμμένο» τζιν κοστούμι ήταν μια σπόντα προς την Sydney Sweeney;

Απογοήτευση Νο1: Δεν έξειξαν αποσπάσματα από τις σειρές και τις εκπομπές

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά μέρη των τελετών απονομής βραβείων είναι η δυνατότητα να απολαύσεις δείγματα της υποκριτικής, της μουσικής ή εκείνης της μεγάλης στιγμής που σου προκαλεί ανατριχίλα ακόμα και χωρίς να έχεις δει τη σειρά ή την εκπομπή. Είναι πραγματική απώλεια να χάνεις αυτά τα κομμάτια.

Απογοήτευση Νο2: Η Kathy Bates έφυγε με άδεια χέρια


Μεταξύ της εντυπωσιακής της ερμηνείας στο «Matlock» και μιας καριέρας γεμάτης αξιόλογους ρόλους, η Bates φαινόταν σίγουρη υποψήφια για το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά. Ωστόσο, η δυναμική ερμηνεία της Britt Lower στο εντυπωσιακό «Severance» κέρδισε τον αγώνα μεταξύ μιας κομψής πλατφόρμας streaming και ενός ισχυρού τηλεοπτικού δικτύου.

Απογοήτευση Νο3: Σωστή προφορά των ονομάτων των υποψηφίων

Από τον παρουσιαστή Jason Bateman που πρόφερε λάθος το όνομα του νικητή Tramell Tillman έως τον Bergatze που μπερδεύτηκε με τα ονόματα των Karen Fairchild και Kimberly Schlapman από το συγκρότημα Little Big Town για μια μουσική παράσταση, δεν ήταν μια καλή βραδιά για την αστική ευγένεια.

Απογοήτευση Νο4: Οι γυναίκες σκηνοθέτιδες τιμήθηκαν από την παρουσιάστρια Elizabeth Banks… μόνο για να κερδίσει τελικά ένας άνδρας

Η Banks απένειμε το βραβείο για τη σκηνοθεσία μίνι σειράς και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της επαινώντας το γεγονός ότι πέντε από τους έξι υποψηφίους είναι γυναίκες, κάτι «που είναι υπέροχο!». Ωστόσο, ο σκηνοθέτης της σειράς «Adolescence», Philip Barantini, κατέληξε να κερδίσει το βραβείο.

Απογοήτευση Νο5: Ο Colin Farrell δεν κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού για το «The Penguin»

REUTERS/Daniel Cole

Παρά τη δύναμη του ονόματός του, την ισχυρή καμπάνια και τη συν-πρωταγωνίστρια Cristin Milioti, η οποία κέρδισε ωστόσο βραβείο, ο Farrell δεν κατάφερε να νικήσει τον Stephen Graham, δημιουργό της σειράς «Adolescence», για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά.

*Με στοιχεία από variety.com

Economy
Moody's: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream magazin
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
Fizz 14.09.25

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου
Fizz 13.09.25

Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου

«Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

