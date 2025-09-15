Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Ενώ οι σειρές «Severance» και «The White Lotus» ισοβάθμησαν στις σημαντικότερες υποψηφιότητες με 10 υποψηφιότητες η καθεμία, υπήρξαν πολλές εκπλήξεις και ανατροπές κατά τη διάρκεια της βραδιάς των φετινών Emmy, τα οποία παρουσίασε ο Nate Bargatze.

Έκπληξη Νο1: Παρά το γεγονός ότι ισοβάθμησε με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς, η σειρά «The White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς σειρές της χρονιάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από σειρές όπως το «Severance» και το «The Pitt».

Έκπληξη Νο2: Απονομή του πρώτου βραβείου της βραδιάς πριν από τον μονόλογο του παρουσιαστή

Ήταν διασκεδαστικό να βλέπεις τον Seth Rogen να παίρνει το πρώτο του βραβείο μεταξύ του σκετς της έναρξης και του μονολόγου του παρουσιαστή, Nate Bargatze. Μια στιγμή που έδωσε μικρή ώθηση στη ροή και κράτησε το ενδιαφέρον ζωντανό.

Έκπληξη Νο3: Η Katherine LaNasa του «The Ritt’s κέρδισε απέναντι στις πολυσυζητημένες γυναίκες του «The White Lotus», οι οποίες αλληλοεξουδετερώθηκαν για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά

Οι Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell και Aimee Lou Wood είχαν τέσσερις από τους πιο συζητημένους ρόλους στην τηλεόραση αυτή τη σεζόν στην Τρίτη σεζόν του «The White Lotus», και ενώ το «The Pitt» είναι σίγουρα ένα πολιτιστικό φαινόμενο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι γυναίκες δεν ισοβάθμησαν τις μεταξύ τους ψήφους έτσι ώστε να ανοίξουν το δρόμο για τη LaNasa.

Έκπληξη Νο4: Ο Jeff Hiller κέρδισε το απρόσμενο χειροκρότημα

Ο λιγότερο γνωστός υποψήφιος της βραδιάς, από μια από τις σειρές με το μικρότερο κοινό, δημιούργησε μια χαρούμενη στιγμή, όταν ο εκστασιασμένος Jeff Hiller κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε κωμική σειρά. Η γοητευτική ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου σίγουρα του κέρδισε ακόμη περισσότερους θαυμαστές, καθώς και άτομα που ενδιαφέρονται να δουν τη σειρά «Somebody Somewhere».

Έκπληξη Νο5: Η έλλειψη πρόβας του Nate Bargatze

Για έναν κωμικό stand-up, του οποίου η δουλειά βασίζεται στο timing, ο Bergatze πέρασε τη βραδιά σκοντάφτοντας και τραυλίζοντας τα αστεία και τις παρατηρήσεις του, κάτι που οδήγησε στο μεγαλύτερο «εεεε…» της βραδιάς. Μήπως το αστείο με το «εγκαταλελειμμένο» τζιν κοστούμι ήταν μια σπόντα προς την Sydney Sweeney;

Απογοήτευση Νο1: Δεν έξειξαν αποσπάσματα από τις σειρές και τις εκπομπές

Ένα από τα πιο διασκεδαστικά μέρη των τελετών απονομής βραβείων είναι η δυνατότητα να απολαύσεις δείγματα της υποκριτικής, της μουσικής ή εκείνης της μεγάλης στιγμής που σου προκαλεί ανατριχίλα ακόμα και χωρίς να έχεις δει τη σειρά ή την εκπομπή. Είναι πραγματική απώλεια να χάνεις αυτά τα κομμάτια.

Απογοήτευση Νο2: Η Kathy Bates έφυγε με άδεια χέρια

Μεταξύ της εντυπωσιακής της ερμηνείας στο «Matlock» και μιας καριέρας γεμάτης αξιόλογους ρόλους, η Bates φαινόταν σίγουρη υποψήφια για το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά. Ωστόσο, η δυναμική ερμηνεία της Britt Lower στο εντυπωσιακό «Severance» κέρδισε τον αγώνα μεταξύ μιας κομψής πλατφόρμας streaming και ενός ισχυρού τηλεοπτικού δικτύου.

Απογοήτευση Νο3: Σωστή προφορά των ονομάτων των υποψηφίων

Από τον παρουσιαστή Jason Bateman που πρόφερε λάθος το όνομα του νικητή Tramell Tillman έως τον Bergatze που μπερδεύτηκε με τα ονόματα των Karen Fairchild και Kimberly Schlapman από το συγκρότημα Little Big Town για μια μουσική παράσταση, δεν ήταν μια καλή βραδιά για την αστική ευγένεια.

Απογοήτευση Νο4: Οι γυναίκες σκηνοθέτιδες τιμήθηκαν από την παρουσιάστρια Elizabeth Banks… μόνο για να κερδίσει τελικά ένας άνδρας

Η Banks απένειμε το βραβείο για τη σκηνοθεσία μίνι σειράς και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της επαινώντας το γεγονός ότι πέντε από τους έξι υποψηφίους είναι γυναίκες, κάτι «που είναι υπέροχο!». Ωστόσο, ο σκηνοθέτης της σειράς «Adolescence», Philip Barantini, κατέληξε να κερδίσει το βραβείο.

Απογοήτευση Νο5: Ο Colin Farrell δεν κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού για το «The Penguin»

Παρά τη δύναμη του ονόματός του, την ισχυρή καμπάνια και τη συν-πρωταγωνίστρια Cristin Milioti, η οποία κέρδισε ωστόσο βραβείο, ο Farrell δεν κατάφερε να νικήσει τον Stephen Graham, δημιουργό της σειράς «Adolescence», για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά.

*Με στοιχεία από variety.com