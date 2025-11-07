Η ταινία «Gremlins 3» έρχεται να θυμίσει ότι μόνο η τρυφερότητα κερδίζει στο τέλος

Η Warner Bros. αναβιώνει επίσημα τη σειρά ταινιών «Gremlins», με μια νέα ταινία που θα βγει στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2027. Η ταινία έχει προστεθεί στο πρόγραμμα κυκλοφοριών του στούντιο για τις 19 Νοεμβρίου 2027, όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Warner Bros. Discovery.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός του «Gremlins 3», ενώ ο σκηνοθέτης του «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, όπως επιβεβαίωσε ο Ζάσλαβ.

Ο Ζακ Λιπόβσκι και ο Άνταμ Στέιν θα συνγράψουν το σενάριο. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της πλοκής και των πρωταγωνιστών της ταινίας, δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🔎 (@directorfits)

Το αρχικό «Gremlins» ήταν μια επιτυχία στο box office με 212 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η συνέχεια, το «Gremlins 2: The New Batch» του 1990, ήταν λιγότερο επιτυχημένη με 41 εκατομμύρια δολάρια, αλλά έγινε κλασική ταινία cult

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Film.Ca Cinemas📍Oakville (@filmcacinemas)

Η κωμωδία τρόμου ακολουθεί έναν αγόρι ονόματι Μπίλι που λαμβάνει ένα χαριτωμένο, τριχωτό πλάσμα ονόματι Mogwai ως κατοικίδιο. Ο Μπίλι προειδοποιείται να μην εκθέσει ποτέ το ζώο σε έντονο φως, νερό ή να το ταΐσει μετά τα μεσάνυχτα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Film Lab (@thefilmlabdetroit)

Το πλάσμα

Το πρωτότυπο «Gremlins», το οποίο οδήγησε στη δημιουργία της κατηγορίας PG-13, κυκλοφόρησε το 1984 σε σκηνοθεσία του Τζο Ντάντε και σενάριο του Κρις Κολόμπους. Η κωμωδία τρόμου ακολουθεί έναν αγόρι ονόματι Μπίλι που λαμβάνει ένα χαριτωμένο, τριχωτό πλάσμα ονόματι Mogwai ως κατοικίδιο.

Ο Μπίλι προειδοποιείται να μην εκθέσει ποτέ το ζώο σε έντονο φως, νερό ή να το ταΐσει μετά τα μεσάνυχτα. Όταν παραβιάζονται αυτοί οι κανόνες, το μεταλλαγμένο gremlin (γκρέμλιν) γεννάει περισσότερα από το είδος του και καταλήγει να σπέρνει τον όλεθρο στην πόλη του Μπίλι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Το αρχικό «Gremlins» ήταν μια επιτυχία στο box office με 212 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η συνέχεια, το «Gremlins 2: The New Batch» του 1990, ήταν λιγότερο επιτυχημένη με 41 εκατομμύρια δολάρια, αλλά έγινε κλασική ταινία cult.

«Λίγα είναι τα έργα που είναι τόσο αγαπητά και εμβληματικά όσο το Gremlins και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το επαναφέρουμε τόσο για τους παλιούς θαυμαστές όσο και για μια ολόκληρη νέα γενιά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τζέσε Έρμαν, πρόεδρος ανάπτυξης και παραγωγής της Warner Bros. Pictures.

«Είναι προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον Κρις Κολόμπους και ολόκληρη τη δημιουργική ομάδα, και ανυπομονούμε να δούμε το κοινό να απολαμβάνει τη νέα δόση μαγείας, χάους και συγκίνησης του Gremlins στη μεγάλη οθόνη το 2027».

To trailer του «Gremlins 3»

Η αποτυχία του «One Battle After Another»

Ο Ζάσλαβ εξήρε την επική πορεία της Warner Bros. Motion Picture Group το 2025, όπου επτά συνεχόμενες ταινίες — συμπεριλαμβανομένων των «A Minecraft Movie», «Sinners», «Weapons» και «The Conjuring: Last Rites» — άνοιξαν με εισπράξεις άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Κανένα άλλο στούντιο δεν έχει επιτύχει ποτέ τέτοιο επίπεδο σταθερότητας στο box office.

Η σειρά επιτυχιών του στούντιο βοηθά να αντισταθμιστεί μια οικονομική αποτυχία όπως η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν, η οποία αναμένεται να είναι σημαντική υποψήφια για Όσκαρ, αλλά προβλέπεται να χάσει 100 εκατομμύρια δολάρια στην κινηματογραφική της διανομή, έναντι του προϋπολογισμού των 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είμαστε πρώτοι στο box office του 2025 στην εγχώρια αγορά. Είμαστε πρώτοι διεθνώς και παγκοσμίως», δήλωσε ο Ζάσλα στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές. «Όχι μόνο είμαστε στην πρώτη θέση, αλλά είμαστε και το μόνο κινηματογραφικό στούντιο που έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα στα ταμεία το 2025 μέχρι στιγμής, και το έχουμε καταφέρει με ένα σημαντικό αριθμό πρωτότυπων ιστοριών, η ηγετική θέση των οποίων ήταν εμφανής στο τρίτο τρίμηνο».

Απέδωσε την επιτυχία στα ταμεία στην ευρεία γκάμα προσφερόμενων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών «Minecraft» και «Superman», καθώς και της ταινίας «F1: The Movie» του Μπραντ Πιτ (η οποία διανεμήθηκε από την WB για λογαριασμό της Apple) που απευθύνεται σε ενήλικες, και των λιγότερο οικογενειακών «Sinners», «Weapons» και «Conjuring».

«Μόνο στο τρίτο τρίμηνο, ξεκινήσαμε με επιτυχία μια νέα εποχή για τα στούντιο DC με την ταινία Superman. Δείξαμε για άλλη μια φορά την εξαιρετική μας εμπειρία στο είδος του τρόμου με τις ταινίες «Weapons» και «The Conjuring: Last Rites», οι οποίες μαζί απέφεραν περισσότερα από 750 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων», δήλωσε ο Ζάσλαβ. «Και ενισχύσαμε τη δέσμευσή μας να παράγουμε εξαιρετικά πρωτότυπα έργα από σπουδαίους σκηνοθέτες, με την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον».

*Με στοιχεία από variety.com