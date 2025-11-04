magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Culture Live 04 Νοεμβρίου 2025 | 12:20

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Τζόμπεθ Γουίλιαμς που υποδύθηκε τη Νταϊάν Φρίλινγκ λέει:

Όταν ο ατζέντης μου είπε: «Έχουμε ένα σενάριο με τίτλο Poltergeist», η απάντησή μου ήταν: «Είναι ταινία τρόμου; Δεν με ενδιαφέρει». Τότε μου είπε: «Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ο παραγωγός». Έτσι διάβασα το σενάριο, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ, και μου άρεσε πολύ η οικογένεια που εμφανιζόταν σε αυτό, καθώς και το γεγονός ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί δυναμικοί γυναικείοι χαρακτήρες: η Νταϊάν, η Δρ Λες, η μέντιουμ Τανγκίνα. Η Ζέλντα Ρουμπινστάιν, που υποδύθηκε την Τανγκίνα, ήταν μια δυναμική προσωπικότητα.

Ο Σπίλμπεργκ ήταν απασχολημένος με την προετοιμασία του ET, οπότε, παρόλο που ήταν συχνά στο πλατό, τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τόμπι Χούπερ, που είχε σκηνοθετήσει τον Σχιζοφρενή Δολοφόνο με το Πριόνι. Δεν το είχα δει ποτέ, γιατί όταν πρόκειται για ταινίες τρόμου, είμαι πολύ νευρική.

Όλοι αυτοσχεδιάζαμε για να δώσουμε την αίσθηση μιας πραγματικής οικογενειακής ζωής – μερικές φορές απλά έβαζαν την κάμερα να γυρίζει ενώ εμείς κουβεντιάζαμε και λέγαμε αστεία. Ο Κρεγκ Τ. Νέλσον, που υποδύθηκε τον άντρα μου, ήταν κωμικός. Όταν καπνίζαμε μαριχουάνα στην κρεβατοκάμαρα, αυτοσχεδίασε το νούμερο «πριν/μετά/πριν» με την κοιλιά του. Η μικρή Χέδερ Ο’ Ρουρκ, που υποδύθηκε τη μικρότερη κόρη μου, Κάρολ Αν Φρίλινγκ, ήταν μόλις πέντε ετών τότε, αλλά πολύ διαισθητική. Αν έκλαιγα σε μια σκηνή, έκλαιγε και αυτή. Όταν μας κάλυψαν με κρύα γλίτσα, έτρεμε και είχε ρίγη, αλλά δεν παραπονέθηκε ποτέ. Ήταν πολύ γενναία.

Φοβόμουν ότι κάποιος θα έπεφτε στο νερό και θα πάθαινα ηλεκτροπληξία. Ο Σπίλμπεργκ μπήκε στο νερό μέχρι τη μέση και είπε: «Αν πάθεις ηλεκτροπληξία, θα σκοτωθώ και εγώ». Αυτό με ηρέμησε

YouTube thumbnail

Στην αρχή της ταινίας, η κάμερα ακολουθεί τη Νταϊάν καθώς διασχίζει την κουζίνα, αφού μόλις έχει ισιώσει μερικές καρέκλες. Όταν γυρίζει πίσω, οι καρέκλες έχουν στοιβαχτεί αθόρυβα πάνω στο τραπέζι, με απίστευτη ταχύτητα. Όλα έγιναν σε μία αδιάκοπη λήψη, με τα μέλη του συνεργείου να τρέχουν εκτός κάδρου για να αφαιρέσουν ένα σετ καρέκλες και να τοποθετήσουν τη στοιβαγμένη στοίβα στη θέση της. Ήταν σαν κοπάδι ελεφάντων – ο ήχος επαναηχογραφήθηκε μετά. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου ήταν να προσπαθήσω να κρατήσω το πρόσωπό μου σοβαρό.

Αργότερα, με σέρνουν πάνω στο κρεβάτι, στον τοίχο και στην οροφή από μια αόρατη δύναμη. Αυτό γυρίστηκε σε ένα περιστρεφόμενο σετ που ονομάζεται gimbal, όπως αυτό που επέτρεψε στον Φρεντ Αστέρ να χορέψει στην οροφή στην ταινία Royal Wedding του 1951. Ο κάμεραμαν, ο Ντένις, ήταν δεμένος στο σετ και έπρεπε να γυρίζει σαν να ήταν σε έναν τροχό. Μετά από μερικές λήψεις, ο καημένος, έπρεπε να κατεβεί, γιατί ένιωθε ναυτία.

Οι σκελετοί που περιβάλλουν τη Νταϊάν μετά την πτώση της στην πισίνα ήταν όλοι αληθινοί – αν και το έμαθα αυτό μόνο όταν συνάντησα αργότερα έναν από τους υπεύθυνους για τα ειδικά εφέ. Θα ήμουν ακόμα πιο αηδιασμένη αν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν απλά σκηνικά αντικείμενα, αλλά εκείνη τη στιγμή με απασχολούσαν περισσότερο τα φώτα και οι τεράστιοι ανεμιστήρες που δημιουργούσαν το εφέ του ανέμου.

Φοβόμουν ότι κάποιος θα έπεφτε στο νερό και θα πάθαινα ηλεκτροπληξία. Ο Σπίλμπεργκ μπήκε στο νερό μέχρι τη μέση και είπε: «Αν πάθεις ηλεκτροπληξία, θα σκοτωθώ και εγώ». Αυτό με ηρέμησε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό». Ο Στίβεν φωτίστηκε όταν του το είπα – αυτά είναι τα χέρια του που βλέπετε στην ταινία! Φοράει απλώς το δαχτυλίδι μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκίσω αυτό το πρόσωπο με την ίδια χαρά που το έκανε αυτός

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PosterDrops.com (@posterdrops)

Ο Μάρτιν Κασέλα, που υποδύθηκε τον Δρ Μάρτι Κέισι

Το Poltergeist ήταν η πρώτη μου ταινία και είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί με την Μπέατρις Στρέιτ, την οποία θαύμαζα. Είναι εξαιρετική στον ρόλο της Δρ Λες, της παραψυχολόγου που ερευνά το σπίτι. Ο Ρίτσαρντ Λόουσον και εγώ υποδυθήκαμε τους βοηθούς της και υποθέτω ότι επειδή ο χαρακτήρας μου είναι ο σκεπτικιστής, όπως το έθεσε ο Τόμπε, το σπίτι με μισεί.

Τη μπριζόλα που ο Μάρτι βλέπει να σέρνεται στον πάγκο της κουζίνας σαν κάμπια χειριζόταν ένας τύπος από κάτω, ο οποίος έβαζε δύο ξυλάκια μέσα από μια διαδρομή που ήταν καλυμμένη με αρμόστοκο μεταξύ των πλακιδίων. Όταν ο Μάρτι πετάει το μπούτι κοτόπουλου που τρώει στο πάτωμα με αηδία και το βλέπουμε καλυμμένο με σκουλήκια, υπήρχαν χειριστές στο πλατό για να τα μαζέψουν και να διασφαλίσουν ότι κανένα από αυτά δεν θα πάθαινε κακό.

Έφτιαξαν ένα ολόκληρο ανδρείκελο του άνω μέρους του σώματός μου για τη σκηνή όπου ο Μάρτι έχει παραισθήσεις ότι σκίζει το πρόσωπό του στον καθρέφτη του μπάνιου. Ρώτησα πόσο κόστισε και μου απάντησαν: «Μόνο η περούκα κόστισε 10.000 δολάρια». Να θυμάστε ότι ήμασταν στο 1981. Θα ήταν μια λήψη που δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί, με εμένα να φτάνω από κάτω από το ομοίωμα και να σκίζω τα μάγουλά του για να απελευθερώσω το ημι-στερεοποιημένο ζελέ και τους θύλακες αίματος από κάτω. Σκέφτηκα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό». Ο Στίβεν φωτίστηκε όταν του το είπα – αυτά είναι τα χέρια του που βλέπετε στην ταινία! Φοράει απλώς το δαχτυλίδι μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκίσω αυτό το πρόσωπο με την ίδια χαρά που το έκανε αυτός.

Αργότερα, έπρεπε να επιστρέψω για να γυρίσω μερικές επιπλέον σκηνές όπου έσκιζα το πραγματικό μου πρόσωπο. Μέχρι τότε έπαιζα σε ένα έργο που είχα γράψει και τα μαλλιά μου είχαν κοπεί κοντά – ευτυχώς είχαν κρατήσει την περούκα από το ομοίωμα. Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να φτιάξουν το πρόσωπό μου με προσθετικά γεμάτα θεατρικό αίμα. Μόνο όταν έφτασα στο στούντιο ηχογράφησης κάποιος συνειδητοποίησε ότι ο μακιγέρ είχε δουλέψει με βάση την εικόνα στον καθρέφτη και είχε βάλει τα πάντα στη λάθος πλευρά.

Τότε δεν υπήρχε η κατηγορία PG-13. Αυτή εισήχθη μόνο με την δεύτερη ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς, μερικά χρόνια αργότερα. Το Poltergeist κατέληξε να λάβει την κατηγορία PG, αλλά, μέχρι που ο Στίβεν έπεισε την επιτροπή αξιολόγησης, αυτή η σκηνή σήμαινε ότι ήθελαν να το κατατάξουν στην κατηγορία R. Μια άλλη σκηνή μου κόπηκε, όπου ο Μάρτι ανυψώνεται στον αέρα και δαγκώνεται από ένα γιγαντιαίο φάντασμα. Με κάλυψαν με σακουλάκια γεμάτα υγρό απορρυπαντικό, που συμβόλιζε το σάλιο, αλλά την πρώτη φορά που το δοκίμασαν, οι υπεύθυνοι για τα ειδικά εφέ αστειεύονταν ότι έμοιαζε με σπέρμα φαντασμάτων.

Αυτός δεν ήταν όμως ο λόγος που έπρεπε να κοπεί. Ο Στίβεν μου είπε ότι διέκοπτε τη σκηνή όπου η Νταϊάν αισθάνεται την κόρη της παγιδευμένη στην άλλη πλευρά και λέει: «Πέρασε μέσα από την ψυχή μου». Είναι απόδειξη της υπέροχης ερμηνείας της Τζομπέθ που δεν μπόρεσε να την κόψει.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουάτκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Τσέινι είχει βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως παίκτης των Μπακς για να αντιμετωπίσει τους Πέισερς και σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Σύνταξη
Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
