H αδιάκοπη κληρονομιά του Σπίλμπεργκ: Η Universal τιμά τον μετρ του σινεμά που δεν θα συνταξιοδοτηθεί ποτέ

Περιστοιχισμένος από αστέρες και στελέχη, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συγκινητικής τελετής στα Universal Studios, όπου η σχέση του με το στούντιο που μετρά πάνω από μισό αιώνα επισφραγίστηκε με ένα νέο θέατρο προς τιμήν του, μια «αναγέννηση» που, όπως δήλωσε ο ίδιος, αντικατοπτρίζει την πίστη στην οικογενειακή συνεργασία και την αδιάκοπη επιθυμία του να δημιουργεί.

Ο σπουδαίος δημιουργός των εμπορικών ταινιών τιμήθηκε από τη Universal σε μια βραδιά που τίμησε το μεγάλο πορτφόλιο δημιουργιών του.

Η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment, εξύψωσε τον αντίκτυπο του Σπίλμπεργκ όχι μόνο στο στούντιο αλλά και στον κόσμο του κινηματογράφου.

«Δεν είναι απλώς ένας χώρος που βασίζεται στην εξαιρετική του κληρονομιά, αλλά ένας τόπος μελλοντικών ελπίδων και ονείρων για κινηματογραφιστές και αφηγητές που θα οδηγήσουν αυτήν την εταιρεία στα επόμενα 100 χρόνια, και στα 100 μετά από αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά για την αίθουσα προβολών που εγκαινιάστηκε προς τιμήν του και φέρει το όνομα του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος διακεκριμένων στελεχών, προσωπικοτήτων, παλιών συνεργατών και δημιουργών, όπως ο CEO της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, και ο πρόεδρος, Μάικ Κάβανο.

Ανάμεσά τους, ηθοποιοί όπως ο Τζον Τραβόλτα, ο Βιν Ντίζελ, ο Σεθ Ρόγκεν, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, η Ντακότα Φάνινγκ, ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ, καθώς και οι σταρ από τα εμβληματικά Goonies, Κε Χούι Κουάν και Τζεφ Κοέν.

Ο Σπίλμπεργκ έχει γίνει μάρτυρας πολλών αλλαγών στην τύχη του στούντιο κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «αναγέννηση».

«Και δεν εννοώ το ‘Jurassic World Rebirth’ που βγαίνει στις 2 Ιουλίου», αστειεύτηκε, προωθώντας την τελευταία προσθήκη στο franchise που δημιούργησε και εξακολουθεί να επιμελείται ως παραγωγός.

Ο Σπίλμπεργκ, που με το Jaws, τα Σαγόνια του Καρχαρία που σύστησαν σε όλους τον τίτλο καλοκαιρινό blockbuster, μίλησε για τη Universal ως το σπίτι του. «Μέσα από την ιστορία αυτού του στούντιο και εδώ που είναι τώρα, διακρίνω την αναγέννηση της πίστης στους ανθρώπους που εργάζονται ως οικογένεια, ως κοινότητα, ως ομάδα για να συμβούν ωραία πράγματα στην οθόνη», δήλωσε.

«Κάνω πολλές ταινίες και δεν έχω κανένα πλάνο συνταξιοδότησης. Ποτέ!» πρόσθεσε ο δημιουργός.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο The Hollywood Reporter, ο Σπίλμπεργκ ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει «όρεξη για ένα Γουέστερν, το οποίο κάποια μέρα ελπίζω να κάνω. Είναι κάτι που μου έχει διαφύγει όλες αυτές τις δεκαετίες».

Στην ομιλία του ο Σπίλμπεργκ είπε ότι αυτή η νέα αίθουσα είναι και μια ευκαιρία στους νέους σκηνοθέτες του στούντιο να προβάλουν και να τελειοποιήσουν τα δικά τους έργα, εμπνευσμένοι από κλασικές ταινίες του όπως τα Σαγόνια του Καρχαρία ή Η Λίστα του Σίντλερ.

«Είμαι πίσω από την κάμερα τόσα πολλά χρόνια, οπότε μια τέτοια τιμή είναι κάτι το εξαιρετικό», είπε ο θρυλικός σκηνοθέτης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αρχή της συνεργασίας του με την Universal, η οποία του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία στον κινηματογράφο με την ταινία Duel το 1971.

Ακολούθησαν τα The Sugarland Express, το 1941 (1979), το διαχρονικά αγαπημένο E.T. ο Εξωγήινος (1982), το Always (1989), το Jurassic Park (1993) και το πρόσφατο The Fabelmans.

Ο Σπίλμπεργκ, ξεκινώντας με το πρωτοποριακό του ντεμπούτο Duel έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 30 ταινίες και έχει παράγει εκατοντάδες ακόμα, πολλές από αυτές για την Universal, το πρώτο μεγάλο στούντιο που τόλμησε να δώσει μια ευκαιρία σε έναν νέο οραματιστή κινηματογραφιστή.

Ενώ άρχισε να κάνει ταινίες και για άλλα στούντιο, όπως το Indiana Jones στην Paramount, η εταιρεία του, Amblin, παρέμεινε πάντα στην Universal.

Τα Jaws, E.T. και Jurassic Park έγιναν οι πιο εμπορικές ταινίες των καιρών τους και, το 1994, ο Σπίλμπεργκ κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για τη Λίστα του Σίντλερ της Universal.

Στη συνέχεια της τιμητικής βραδιάς, ο Σπίλμπεργκ έδειξε πλάνα από την άτιτλη ταινία δράσης-περιπέτειας, την πρώτη του μετά το Ready Player One του 2018.

Ελάχιστα είναι γνωστά για την ταινία, πέρα από το ότι περιέχει στοιχεία εξωγήινων και επιστημονικής φαντασίας, και βασίζεται σε ιστορία του ίδιου του Σπίλμπεργκ. Στο καστ περιλαμβάνονται η Έμιλι Μπλαντ και ο Τζος Ο’Κόνορ, μεταξύ άλλων, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα πλάνα να προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό που έμοιαζε με κυβερνητικούς πράκτορες με μαύρα SUV. Η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2026.

